Лучшие бесплатные экскурсии по дворцам и особнякам Петербурга – гид до конца осени

Пешеходная экскурсия «Русское географическое общество»

Пер. Гривцова, д. 10

5 октября в 17:30

8 октября в 14:00

12 октября в 17:30

15 октября в 12:00

22 октября в 14:00

Здание Русского географического общества внесли в список лучших в городе — Белую книгу Всемирного клуба петербуржцев. Всего в перечне — 20 объектов.

Императорское русское географическое общество было основано еще в 1845 году по высочайшему повелению Николая I. К началу XX века оно разрослось и накопило серьезный архив, поэтому встал вопрос о строительстве собственного здания. К возведению приступили в 1907 году, архитектором назначили Гавриила Барановского, автора магазинов семьи Елисеевых в Петербурге на Невском проспекте и в Москве на Тверской.

Дом является примером северного модерна, хотя видно в нем и влияние неоклассики. Необычно выглядит его узкий вытянутый фасад, но это не художественное решение, а необходимость — обществу выделили не самый удобный участок. Тогда строить здание в высоту больше, чем на ширину улицы, было запрещено, но в этом случае лично Николаем II сделал исключение.

За все 110 лет существования дом ни разу не менял владельцев. Штаб-квартира общества не закрывалась ни на один день даже в годы блокады. Здесь есть большой зал на 500 человек – для торжественных заседаний, библиотека, книжный склад, два малых зала, зал Совета, кабинет секретаря и канцелярия, несколько небольших комнат и помещение для сторожа. До наших дней в хорошем состоянии сохранился не только фасад, но и убранство основных интерьеров.