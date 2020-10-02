Образовательный проект «Открытый город» продолжает проводить экскурсии по самым роскошным дворцам и особнякам города совершенно бесплатно. «Собака.ru» собрала лучшие события октября и ноября. Запись на все экскурсии открывается на сайте открытыйгород.рф за три дня до даты проведения, либо за три дня до подачи списка на объект, если это указано в описании мероприятия.
Лучшие бесплатные экскурсии по дворцам и особнякам Петербурга – гид до конца осени
Пешеходная экскурсия «Русское географическое общество»
Пер. Гривцова, д. 10
5 октября в 17:30
8 октября в 14:00
12 октября в 17:30
15 октября в 12:00
22 октября в 14:00
Здание Русского географического общества внесли в список лучших в городе — Белую книгу Всемирного клуба петербуржцев. Всего в перечне — 20 объектов.
Императорское русское географическое общество было основано еще в 1845 году по высочайшему повелению Николая I. К началу XX века оно разрослось и накопило серьезный архив, поэтому встал вопрос о строительстве собственного здания. К возведению приступили в 1907 году, архитектором назначили Гавриила Барановского, автора магазинов семьи Елисеевых в Петербурге на Невском проспекте и в Москве на Тверской.
Дом является примером северного модерна, хотя видно в нем и влияние неоклассики. Необычно выглядит его узкий вытянутый фасад, но это не художественное решение, а необходимость — обществу выделили не самый удобный участок. Тогда строить здание в высоту больше, чем на ширину улицы, было запрещено, но в этом случае лично Николаем II сделал исключение.
За все 110 лет существования дом ни разу не менял владельцев. Штаб-квартира общества не закрывалась ни на один день даже в годы блокады. Здесь есть большой зал на 500 человек – для торжественных заседаний, библиотека, книжный склад, два малых зала, зал Совета, кабинет секретаря и канцелярия, несколько небольших комнат и помещение для сторожа. До наших дней в хорошем состоянии сохранился не только фасад, но и убранство основных интерьеров.
Пешеходная экскурсия «Академия наук»
Университетская наб., д.5
6 октября в 11:00
7 октября в 11:00
13 октября в 11:00
14 октября в 11:00
28 октября в 11:00
Здание Академии наук – одно из главных творений Джакомо Кваренги, построенное знаменитым архитектором в 1783-1789 годах по заказу Екатерины II. На экскурсии расскажут, как появилась первая в России Академия наук и был создан естественнонаучный музей. Здесь можно увидеть мозаичное панно «Полтавская баталия», созданное Михаилом Васильевичем Ломоносовым.
Пешеходная экскурсия в особняк Варвары Васильевны Долгоруковой
Литейный пр., дом 14
6 октября в 14:00 и 16:00
Особняк Долгоруковой был построен в середине XIX века в стиле позднего классицизма. С тех пор он успел несколько сменить хозяев. Фасад здания сохранился в первоначальном виде, а интерьеры перестраивались под вкусы новых владельцев. В доме часто устраивались официальные приемы и званые вечера. Среди именитых гостей: писатель А. Куприн и император Николай II.
После прихода Советской власти внутренние помещения распределили под коммунальные квартиры, а в большой столовой устроили общедомовую кухню. Тогда большая часть убранства особняка была утеряна (сейчас они восстановлены), но парадная лестница с огромным зеркалом и ажурными перилами сохранились до наших дней.
Пешеходная экскурсия во дворец Великого князя Михаила Александровича
Галерная ул., д. 55
8 октября в 12:00
10 октября в 12:00
Великий князь Михаил Александрович — это младший брат Николая II. С фасада дворец сына императора Александра III выглядит скромно, облицован гранитом и английской плиткой. Но внутри скрываются когда-то роскошные интерьеры и интересные детали.
Пешеходная экскурсия «Императорские конюшни»
Петергоф, ул. Аврова, д.2
11 октября в 12:00 и 14.00
17 октября в 12:00 и 14.00
18 октября в 12:00 и 14.00
24 октября в 12:00 и 14.00
25 октября в 12:00 и 14.00
Экскурсия посвящена истории знаменитых Императорских конюшен в Петергофе, построенных в неоготическом стиле Николаем Бенуа по личному заказу императора Николая I за семь лет: с 1848 по 1855 год. Сердцем комплекса стало здание манежа, где происходила объездка лошадей и демонстрация их главе государства. Главным его украшением служит деревянный потолок, созданный по подобию средневекового английского «Hammer-beam» – крыши с открытой деревянной стропильной системой и декорированными сложной резьбой фермами со свисающими шишечками.
Кроме манежа здесь есть конное ведомство, кузница, ветеринарная лечебница, каретная, жилые помещения, но по замыслу архитектора комплекс должен был быть еще масштабнее: Бенуа, например, так и не сделал бассейн для купания лошадей.
В советское время в этом месте обосновался санаторий «Петродворец». Об источниках хлоридо-натриевой минеральной воды напоминают помещения теперь уже бывших водолечебниц.
Пешеходная экскурсия «Красное знамя»
Пионерская ул., д. 53, литера Ф
9 октября в 12.00, 14.00
10 октября в 14.00
На это экскурсии можно будет увидеть здание Силовой станции трикотажной фабрики «Красное знамя» — единственное в России крупное произведение всемирно известного архитектора Эриха Мендельсона. По его задумке, она напоминает корабль, который как бы ведет за собой все производство. До недавнего времени дом находился в аварийном состоянии, но в 2017-2018 годах здесь прошла реставрация, были восстановлены первоначальный объем помещений, кирпичная кладка, световые фонари. В здании сохранились исторические бункеры для подачи угля к котлам, кран-балка, изготовленная в Германии и установленная здесь еще в 1927 году.
Пешеходная экскурсия в Таврический дворец
Шпалерная ул., д. 47
21 октября в 15:00 (подача списков 13 октября)
28 октября в 15:00 (подача списков 20 октября)
29 октября в 15:00 (подача списков 21 октября)
5 ноября в 15:00 (подача списков 28 октября)
6 ноября в 15:00 (подача списков 29 октября)
Архитектор Старов зрительно увеличил пространство резиденции князя Григория Потемкина-Таврического, построил его таким образом, что большая часть помещений располагается с торцевой части. Интерьеры и пространства залов должны были подчеркнуть величие их владельца. На экскурсии можно будет узнать о судьбе Григория Потемкина-Таврического, его взаимоотношениях с покровительницей императрицей Екатериной II, как использовался дворец после смерти хозяина, а также о том, как рухнувший здесь в 1907 году потолок погубил репутацию целой мебельной фабрики.
Пешеходная экскурсия «Дом С.С. Абамелек-Лазарева»
Миллионная ул., д. 22
17 октября в 11:00
7 ноября в 11:00
Дом С. С. Абамелек-Лазарева – один из старейших в Петербурге особняков, дошедших до наших дней. Он построен в 1734-1737 годы для камергера Федора Андреевича Апраксина и сменил 20 владельцев. В нем сохранились богато оформленные интерьеры Парадного вестибюля, Большой столовой и Театрального зала. Они были украшены лепниной, мраморными колоннами, расписными потолками, старинной художественной бронзой, брюссельскими гобеленами XVIII века, фламандскими шпалерами, бронзовыми торшерами по рисункам К. Росси, портретами представителей рода кисти лучших русских и европейских художников – часть этого можно увидеть и сейчас.
Пешеходная экскурсия «Архитектор Александр Лишневский: от модерна к неоклассицизму»
17 октября в 12:00, 14:30
24 октября в 12:00, 14:30
Экскурсия посвящена творчеству одного из мистических архитекторов Петербурга – Александра Лишневского. Фасады спроектированных им домов узнаваемы по необычному декору, в котором часто присутствуют демоны, химеры, драконы. Участники экскурсии узнают о судьбе этого зодчего, увидят самые необычные его постройки.
Пешеходная экскурсия в особняк Н.И. Чичерина (Елисеевых)
Невский пр., д. 15
20 октября в 12:00
Архитектор этого дома, построенного во второй половине XVIII века на пересечении Невского проспекта и набережной реки Мойки, до сих пор неизвестен. Есть предположение, что это был Ю.М. Фельтен, но документально это подтвердить не удалось. Зато известен заказчик и первый владелец здания – генерал-полицмейстер Н.И. Чичерин. В 1780–1783 годы здесь жил архитектор Д. Кваренги; в конце XVIII века под этими сводами устраивались концерты Музыкального клуба, членом которого был композитор Д.С. Бортнянский. Позже в этом здании располагалась типография и книжная лавка А. Плюшара и ресторан «Талон», а также редакция журнала «Отечественные записки». В 1858 году дом выкупили братья Елисеевы, и он был перестроен архитектором Н.П. Гребенкой. Здесь сохранилась лестница, залы парадной анфилады, бывший кабинет Елисеева, музыкальная гостиная.
Фото Александр Раскопин и Валерия Азарочкина
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