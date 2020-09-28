Среди участников арт-ярмарки — молодые художники, которые уже получили признание со стороны музейных институций, кураторов, галеристов и культурных фондов. Также будут представлены работы художников с уже сложившейся биографией — они представят тиражные произведения в обозначенном ценовом диапазоне.

Стоимость работ будет начинаться от 1 тысячи рублей и достигать 50 тысяч. Художники будут самостоятельно представлять свои произведения в корнерах — у гостей будет возможность получить информацию о художественном замысле из первых уст.

Помимо искусства, в рамках ярмарки также можно будет посетить лекции и перформансы, послушать диджей-сеты и посмотреть медиа-арт. Арт-ярмарка Third Place Art Fair пройдет с 10 по 11 октября в пространстве «Третье место» на Литейном проспекте, 62.

Напомним, в конце августа в историческом особняке Лопухиных на Литейном проспекте открылся устричный двор «12». Pop-up проект с устрицами, игристым и песчаным пляжем в центре Петербурга стал первым в рамках создания нового общественного пространства «Третье место».