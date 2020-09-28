У первого в мире вылечившегося от ВИЧ человека обнаружен рак в последней стадии

ВИЧ был обнаружен у Брауна в 1997 году, когда он работал переводчиком в Германии. В 2006-ом у него также диагностировали лейкемию. Год спустя, в 2007-ом, он прошел процедуру трансплантации костного мозга для лечения рака крови, выполненную группой врачей в Берлине под руководством Геро Хюттера. Через три года после трансплантации и, несмотря на прекращение антиретровирусной терапии, исследователи не смогли обнаружить ВИЧ в крови Брауна или в различных биопсиях.

Рецидив рака крови у Брауна настал в 2019 году. Как пишет Associated Press, болезнь уже распространилась по всему организму мужчины. В настоящий момент он получает лечение в хосписе в калифорнийском Палм-Спрингс. «Я все еще рад, что он [ВИЧ] у меня был — это открыло двери, которых раньше не было, и побудило ученых работать усерднее, чтобы найти лекарство, о создании которого многие начинали думать как о невозможном», — отметил Браун.