У американца Тимоти Рэя Брауна, «берлинского пациента» и первого в мире полностью излечившегося от ВИЧ человека, обнаружен рак в последней стадии. Болезнь была вызвана рецидивом рака крови и распространилась по всему организму.
У первого в мире вылечившегося от ВИЧ человека обнаружен рак в последней стадии
Timothy Ray Brown, first man to be cured of HIV infection, now has terminal cancer https://t.co/6jgl4x41xH pic.twitter.com/BeCUZqhluc— FOX 5 DC (@fox5dc) September 25, 2020
ВИЧ был обнаружен у Брауна в 1997 году, когда он работал переводчиком в Германии. В 2006-ом у него также диагностировали лейкемию. Год спустя, в 2007-ом, он прошел процедуру трансплантации костного мозга для лечения рака крови, выполненную группой врачей в Берлине под руководством Геро Хюттера. Через три года после трансплантации и, несмотря на прекращение антиретровирусной терапии, исследователи не смогли обнаружить ВИЧ в крови Брауна или в различных биопсиях.
Рецидив рака крови у Брауна настал в 2019 году. Как пишет Associated Press, болезнь уже распространилась по всему организму мужчины. В настоящий момент он получает лечение в хосписе в калифорнийском Палм-Спрингс. «Я все еще рад, что он [ВИЧ] у меня был — это открыло двери, которых раньше не было, и побудило ученых работать усерднее, чтобы найти лекарство, о создании которого многие начинали думать как о невозможном», — отметил Браун.
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