Какая зима ждет россиян в 2021 году? Метеорологи дают прогноз

Температурные аномалии грядущей зимой будут распределяться по территории России неравномерно, однако аномальных морозов не ожидается ни в одном регионе страны. Средняя температура выше нормы прогнозируется на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и Якутии. Холоднее, чем прошлой зимой, может быть на Чукотке. Северо-Западному федеральному округу в начале зимы достанутся как похолодания, так и аномальные потепления.

Февраль обещает быть в температурном плане выше нормы Северо-Западном и Центральном федеральных округах, на большей части Приволжского федерального округа и на севере Южного федерального округа, холоднее прошлого года — большей части территории Российской Федерации за исключением восточных регионов Дальневосточного федерального округа.

«Анализ климатических данных и прогностических разработок позволяет с вероятностью 67-69% сделать вывод о том, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений. При этом средние значения температуры в большинстве регионов предполагаются ниже, чем в предыдущем отопительном периоде. Оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, за последние 20 лет колебалась в пределах 58–81%», — отмечают метеорологи.