«Снег поскрипывает под лапами полярного мишки»: послушайте природные звуки Арктики

Более 6,5 часа аудио предоставлены на все случаи жизни. Если нужно «потюлениться», на сайте предлагают послушать, как атлантический лосось плещется в море, а также звуки крика казарок и тихого шелеста арктического бриза. Здесь доступны такие подборки, как «Заморозить время», «Понизить градус шума» и «Охладить пыл». При прослушивании записей пользователь может ознакомиться с краткой информацией о животных или погодных условиях.