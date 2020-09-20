Компания «Газпром нефть» запустила сайт, на котором можно послушать различные звуки природы Заполярья и животных, обитающих в Арктике, — от «размеренного хлопанья ласт тюленей» до «неспешной беседы белух».
«Снег поскрипывает под лапами полярного мишки»: послушайте природные звуки Арктики
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Фото: Shutterstock
Более 6,5 часа аудио предоставлены на все случаи жизни. Если нужно «потюлениться», на сайте предлагают послушать, как атлантический лосось плещется в море, а также звуки крика казарок и тихого шелеста арктического бриза. Здесь доступны такие подборки, как «Заморозить время», «Понизить градус шума» и «Охладить пыл». При прослушивании записей пользователь может ознакомиться с краткой информацией о животных или погодных условиях.
Авторы проекта считают, что прослушивание редких звуков Арктики помогает справиться со стрессом и даже повысить продуктивность работы. Аудиозаписи есть во «ВКонтакте» и на SoundCloud.
Напомним, для того чтобы порелаксировать под звуки леса можно зайти на новый сайт Sounds of the Forest. Послушайте, как звучат леса России, Финляндии, Великобритании, Германии и других стран!
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