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Алена Михайлова, Варвара Шмыкова, Паулина Андреева и другие гости церемонии закрытия «Кинотавра»

В Зимнем театре Сочи завершился кинофестиваль «Кинотавр». Жюри подвело итоги кинофестиваля, а мы отобрали лучшие образы церемонии закрытия.

  • Ирина Носова, Варвара Шмыкова, Алена Михайлова

  • Дарья Повереннова

  • Анна Чиповская

  • Оксана Фандера

Фильмом закрытия стала драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», которая получила спецприз жюри на Венецианском кинофестивале. Лучшей признала якутская картина «Пугало» Дмитрия Давыдова, а актриса Валентина Романова-Чыскыырай, которая сыграла в ней роль знахарки-изгоя, получила награду за лучшую женскую роль.

  • Федор Бондарчук и Паулина Андреева

  • Елена Лядова

  • Полина Зуева

  • Валерия и Александр Роднянские

  • Юлия Пересильд

Среди победителей также фильм Филиппа Юрьева «Китобой» — лучшая режиссура, актер Владимир Онохов, сыгравший в нем, — лучшая мужская роль, лента Анастасии Пальчиковой «Маша» — лучший дебют. Напомним, что приз зрительских симпатий получила картина «Доктор Лиза» режиссера Оксаны Карас.

  • Константин Богомолов и Ксения Собчак

  • Анна Меликян

  • Виктория Исакова и Юрий Мороз

  • Кристина Асмус

На ковровой дорожке церемонии закрытия отметились актрисы сериала «Чики» Варвара Шмыкова, Алена Михайлова, Ирина Носова, журналист, телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов, режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева, актрисы Анна Чиповская и Елена Лядова, актер Александр Паль, режиссеры Борис Хлебников и Анна Меликян.

Татьяна Зиза,
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