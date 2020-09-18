В Зимнем театре Сочи завершился кинофестиваль «Кинотавр». Жюри подвело итоги кинофестиваля, а мы отобрали лучшие образы церемонии закрытия.
Алена Михайлова, Варвара Шмыкова, Паулина Андреева и другие гости церемонии закрытия «Кинотавра»
Фильмом закрытия стала драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», которая получила спецприз жюри на Венецианском кинофестивале. Лучшей признала якутская картина «Пугало» Дмитрия Давыдова, а актриса Валентина Романова-Чыскыырай, которая сыграла в ней роль знахарки-изгоя, получила награду за лучшую женскую роль.
Среди победителей также фильм Филиппа Юрьева «Китобой» — лучшая режиссура, актер Владимир Онохов, сыгравший в нем, — лучшая мужская роль, лента Анастасии Пальчиковой «Маша» — лучший дебют. Напомним, что приз зрительских симпатий получила картина «Доктор Лиза» режиссера Оксаны Карас.
На ковровой дорожке церемонии закрытия отметились актрисы сериала «Чики» Варвара Шмыкова, Алена Михайлова, Ирина Носова, журналист, телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов, режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева, актрисы Анна Чиповская и Елена Лядова, актер Александр Паль, режиссеры Борис Хлебников и Анна Меликян.
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