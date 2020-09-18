Алена Михайлова, Варвара Шмыкова, Паулина Андреева и другие гости церемонии закрытия «Кинотавра»

Фильмом закрытия стала драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», которая получила спецприз жюри на Венецианском кинофестивале. Лучшей признала якутская картина «Пугало» Дмитрия Давыдова, а актриса Валентина Романова-Чыскыырай, которая сыграла в ней роль знахарки-изгоя, получила награду за лучшую женскую роль.