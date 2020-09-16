В четверг в Петербурге ожидается сильный ветер

Спасатели напоминают о необходимости держаться на расстоянии от электропроводки, молниеотводов, водостоков и антенн, советуют по возможности не выходить из дома, а автомобилистов просят убрать машину в гараж или оставить ее вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 16 сентября, в Петербурге от 15 до 17 градусов тепла. В ночь на четверг, 17 сентября, температура воздуха опустится до отметки в 11-13 градусов, в ночь на пятницу, 18 сентября — до 8-10 со знаком «плюс». Днем незначительно потеплеет — до 10-12 градусов.

Напомним, с завтрашнего дня в Петербурге также начнется периодическое протапливание. Решение было принято в связи с неблагоприятным прогнозом о понижении температуры воздуха в ночное время — уже минувшей ночью в городе похолодало до 7 градусов тепла.