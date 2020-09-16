Периодическое протапливание Комитет по энергетике и инженерному обеспечению начнет уже с завтрашнего дня, 17 сентября. Источники тепла будут постепенно включаться для обеспечения отопительной циркуляции и создания возможности подключения потребителей к централизованной системе отопления.

Решение о начале отопительного сезона в многоквартирных жилых домах будут принимать управляющие компании — как уточняет пресс-служба Смольного, по вопросу наличия либо отсутствия отопления в первую очередь необходимо обращаться в жилищную организацию, обслуживающую жилой дом.

«На сегодняшний день теплоснабжающими организациями Санкт-Петербурга обеспечена готовность к предстоящему отопительному сезону. В межотопительный период выполнены все необходимые планово-профилактические ремонты на теплоисточниках и сетях, проведены регламентные гидравлические испытания, созданы запасы резервного топлива, сформирован аварийный запас материально-технических средств и оборудования», — отчитались о готовности к отопительному сезону власти города.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 16 сентября, в Петербурге от 15 до 17 градусов тепла. В ночь на четверг, 17 сентября, температура воздуха опустится до отметки в 11-13 градусов, в ночь на пятницу, 18 сентября — до 8-10 со знаком «плюс». Днем незначительно потеплеет — до 10-12 градусов.