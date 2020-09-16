В Петербурге появится первый экомаршрут для детей. Его проложат вдоль Финского залива в «сказочном стиле»

Экологический маршрут откроют в начале 2021 года, он будет состоять из двух кластеров. По словам главного специалиста отдела развития системы особо охраняемых природных территорий Петербурга Алексея Каширина, первый кластер станет «настоящим Лукоморьем» — там «поселятся» сказочные создания и будут прослеживаться мифологические темы. Доминантой второго кластера станет дуб, возраст которого — около 420 лет.

Благодаря созданию детского экологического маршрута маленькие посетители смогут самостоятельно изучать стенды с информацией — она будет изложена в упрощенном формате.

Заказник «Северное побережье Невской губы» образован в 2009 году на площади 330 гектаров. На его территории находятся стоянки перелетных птиц, некоторые виды которых занесены в Красную книгу.

Напомним, на мысе Кюренниеми в Ленинградской области создадут особо охраняемую природную территорию. Проект реализуется в рамках конкурса о приграничном сотрудничестве между Россией и Финляндией силами областного отделения Всероссийского общества охраны природы. А в недействующей части Путиловского карьера появится палеонтологический парк. Экскурсии по сохранившимися окаменелостями туристам будут проводить эксперты — геологи и палеонтологи.