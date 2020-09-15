Музей-заповедник «Царское село» разработал маршрут для велосипедных прогулок в Александровском парке. Покататься по нему можно будет уже со среды, 16 сентября — для велосипедистов будут доступны пять километров дорожек, проложенные через весь парк.
В Александровском парке Царского села открывается велосипедный маршрут. До этого двухколесный транспорт там был под запретом
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Фото: ГМЗ "Царское село"
Новый велосипедный маршрут проходит через весь парк, его протяженность — пять километров. Въезд осуществляется с трех входов — от Розовой караулки по Сиреневой аллее, от бюста Растрелли (рядом с Лицеем) и с Елевой аллеи (со стороны поселка Александровская). В зоне музейного детского центра, рядом с Александровским дворцом и детским центром в павильоне «Белая башня», а также на входе на Фермскую просеку от Императорской фермы (начало экипажного конного маршрута) въезд для велосипедистов закрыт.
Как отмечают в пресс-службе музея-заповедника, открытие маршрута стало «обдуманным, взвешенным решением» — до этого в течение нескольких лет въезд на территорию парка на велосипедах был под запретом из-за жалоб посетителей на большую скорость и угрозу для гуляющих. «Запрет был включен в Правила посещения музея-заповедника после жалоб посетителей на то, что велосипедисты едут на большой скорости и представляют угрозу для гуляющих — особенно детей. Музей также получал обращения с просьбой разрешить велосипедные прогулки», — говорят в ГМЗ.
Александровский парк бесплатный для посещения. Часы работы — с 10:00 до 22:00, вход до 20:30.
Напомним, ранее руководство Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове запретило передвигаться по территории парка на транспорте с электроприводом. Исключение сделают только для детей до 10 лет.
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