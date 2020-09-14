Минтранс и ГИБДД прорабатывают правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности. Ограничения затронут даже скейтеров

Блок поправок, касающийся средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скейтборды, роликовые коньки и другие виды), прописывает правила вождения для разных категорий граждан. Ребенок до 7 лет может кататься на них по тротуарам, пешеходным дорожкам и в пределах пешеходных зон только в сопровождении взрослых. Подросток от 7 до 14 лет может кататься там же, но уже один. Дети старше 14 лет смогут выйти на велосипедные зоны, велополосы, тротуары, а в их отсутствии выезжать на правый край проезжей части или обочину при условии наличия тормозов, фонаря и катафоты.

При совместном движении с пешеходами людям на этих и других средствах индивидуальной мобильности не разрешат разгоняться до 20 километров в час и более. В нетрезвом состоянии встать на электросамокат, сегвей или даже скейтборд запретят вовсе.

В свою очередь в ГИБДД считают, что скейты, роликовые коньки и другие устройства, использующие «мускульную силу человека», не должны быть переведены в категорию участников дорожного движения — а остаться «пешеходными» и подчиняться соответствующим правилам. В Минтрансе с этим не согласны — там считают, что что на обычном самокате или скейте можно разогнаться достаточно, чтобы сбить человека, поэтому необходимо отрегулировать их движение. Как пишет «Коммерсантъ», окончательное решение по этому вопросу примет правительство.

Новый проект поправок также регулирует правила хранения транспорта. Стоянку и остановку на «островках безопасности» планируют запретить. Зона действие знака 3.27 «Остановка запрещена» будет прекращаться после знака «Парковка». Также исключается правило, согласно которому действие знака «Стоянка запрещена» прекращается там, где кончается желтая разметка — согласно поправкам, если стоит знак, то парковаться нельзя будет на всей улице до следующего перекрестка или конца населенного пункта независимо от протяженности желтой линии.

Отдельный блок касается перевозки пассажиров. Разогнаться до 90 километров в час смогут только автобусы, оборудованные ремнями безопасности в салоне и исключительно сидячими местами. Автобусы, перевозящие детей, должны будут использовать оранжевые маячки. Общественный транспорт данной категории также оборудуют надписью «Внимание, пассажир» — когда она загорается, следующий за автобусом автомобиль обязан будет остановиться, дождаться, пока пройдут все пассажиры и табло погаснет. Также впервые введут знак «Движения автобусов запрещено».