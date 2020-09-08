Во дворе дома Семенова на Римского-Корсакова восстановили фрагменты исторического мощения

В середине июля во дворе дома Н. Семенова на проспекте Римского-Корсакова обнаружили историческое мощение. Участок, выявленный в ходе работ по укладке тротуарной плитки, активисты и местные жители расчищали вручную. 1 августа рабочие начали демонтаж мощения — как сообщали градозащитники, камни сгружали и вывозили камазом.

Демонтаж был одобрен КГИОПом — специалисты пришли к выводу, что сохранение мощения без его «перекладки» и устройства гидроизоляции невозможно из-за того, что оно пропускает воду. Прямоугольный диабазовый камень вдоль стены обещали «бережно и аккуратно» демонтировать и промаркировать для последующей укладки подстилающего защитного слоя и выполнения гидроизоляции во избежание подтоплений.

По мнению членов петербургского отделения ВООПИиК, от прежнего облика мощения «мало что осталось» — «исторический камень уложен неровно, а мощение не повторяет прежнего рисунка». «Попытка «музеефикации» мощения дома Семёнова теперь скорее напоминает мемориал его памяти. Ограниченный бордюром участок камня среди плитки смотрится странно, жители предпочитают обходить его стороной», — говорят они.