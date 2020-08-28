Петербург и Тихвин свяжет «Ласточка». О планах запустить между городами скоростной поезд рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко — по его мнению, маршрут позволит «кратно увеличить турпоток к тихвинским святыням».
Между Петербургом и Тихвином планируют запустить скоростные поезда «Ласточка»
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Фото: Shutterstock.com
Как заявил Дрозденко в ходе встречи с активом работников Тихвинского вагоностроительного завода, скоростной маршрут «Санкт-Петербург—Тихвин» является первым из планируемых к открытию по договоренности с РЖД. Запуск «Ласточек» также позволит «кратно увеличить турпоток к тихвинским святыням».
Помимо запуска скоростного маршрута, в Тихвине планируется обустройство пляжей у районных водоемов. Оно может вестись администрацией района по программе «Комфортная среда» в том случае, если проекты поддержат сами жители.
Напомним, РЖД запускает единый групповой абонемент для поездок в Пушкин и Павловск. В августе из-за высокого спроса компания увеличила количество «Сапсанов», курсирующих по пятницам между Петербургом и Москвой, а также запустила скоростной поезд «Стриж». Он свяжет Петербург с городами Поволжья.
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