Между Петербургом и Тихвином планируют запустить скоростные поезда «Ласточка»

Как заявил Дрозденко в ходе встречи с активом работников Тихвинского вагоностроительного завода, скоростной маршрут «Санкт-Петербург—Тихвин» является первым из планируемых к открытию по договоренности с РЖД. Запуск «Ласточек» также позволит «кратно увеличить турпоток к тихвинским святыням».

Помимо запуска скоростного маршрута, в Тихвине планируется обустройство пляжей у районных водоемов. Оно может вестись администрацией района по программе «Комфортная среда» в том случае, если проекты поддержат сами жители.

Напомним, РЖД запускает единый групповой абонемент для поездок в Пушкин и Павловск. В августе из-за высокого спроса компания увеличила количество «Сапсанов», курсирующих по пятницам между Петербургом и Москвой, а также запустила скоростной поезд «Стриж». Он свяжет Петербург с городами Поволжья.