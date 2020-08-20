Петербургский метрополитен опубликовал видео, в котором проходят работы по переименованию станции «Новокрестовская» в «Зенит» — в честь 95-летия футбольного клуба и победы в чемпионате России. Соответствующий ролик появился в социальной сети «ВКонтакте».
Петербургский метрополитен показал, как «Новокрестовскую» переделывают в «Зенит»
В ролике видно, как сотрудники метро заменяют информационные носители, расположенные на станциях и в вагонах подвижного состава. В общей сложности они должны заменить 8200 информационных указателей в вагонах подвижного состава и 1200 на станциях метро. Работы начались уже сегодня, 20 августа, а закончатся они к концу сентября этого года. Дату открытия станции «Зенит» назовут позднее.
Напомним, станция метро «Новокрестовская» официально переименовали в «Зенит». Также дизайн «Новокрестовской» планируют изменить: вестибюль перекрасят в сине-бело-голубые цвета, в витринах на перроне разместят львов и отделают стены станции в символике футбольного клуба. Дизайн и концепцию разработало московское архитектурное бюро Arch Group. При этом работы планируют закончить к маю 2021 года. Также известно, что «Зенит» возьмет на себя все расходы, связанные с переименованием станции.
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