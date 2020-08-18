Дизайн «Новокрестовской» изменят в честь «Зенита». Вестибюль перекрасят в сине-бело-голубые цвета

Вестибюль перекрасят в сине–бело–голубых цвета, в витринах на перроне хотят разместить львов (символ петербургского клуба), а стены станции отделают в символике футбольного клуба. Дизайн и концепцию разработало московское архитектурное бюро Arch Group. При этом работы планируют закончить к маю 2021 года. Также известно, что «Зенит» возьмет на себя все расходы, связанные с переименованием станции.