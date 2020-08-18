Сегодня утром, 18 августа, сотрудники коммунальных служб закрасили граффити на стене около клуба-музея «Котельной Камчатка», посвященное Виктору Цою. Оно повторяло обложку знаменитого альбома группы «Кино» «Звезда по имени Солнце».Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
На стене клуба-музея «Котельной Камчатка» закрасили граффити, посвященное Виктору Цою
Как сообщают СМИ, местные жители оставили жалобу на портале «Наш Санкт-Петербург». Рисунок не согласовали с администрацией Петроградского района, поэтому сотрудники ЖКС №2 убрали граффити. Изображение появилось в пятницу, 14 августа, — к 30-летней годовщине со дня смерти Виктора Цоя.
Напомним, ранее Дворцовый мост развели под песни музыканта Виктора Цоя «Спокойная ночь» и «Кончится лето». После этого петербуржцы наблюдали на разведенном мосту проекцию портрета лидера группы «Кино». Акция была приурочена к 30-й годовщине со дня смерти Цоя. В этот же день состоялась премьера клипа Джоанны Стингрей на композицию «Любовь – это не шутка». Песню записали в 1987 году, однако она до сих пор не исполнялась. Режиссер Джордж Ицхак снял трибьют на основе архивных видео Джоанны.
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