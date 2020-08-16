Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы рассказали о возвращении нерпенка Шлиссика. Ранее он отказывался покидать людей, однако в конце июля его удалось выпустить на волю.
Нерпенок Шлиссик, которого несколько раз пытались выпустить на волю, вернулся к людям
Как рассказали в Центре, Шлиссика спасла семья, которая отдыхала на Ладоге. Они заметили, что нерпенок плыл вдоль берега, также подплывал к детям, а затем добрался до камней. «Позвонили в службу спасения. И там узнали, что малыш в беде и его надо спасать. Нерпенок, хотя и отплывал от людей, было видно, что он не дикий», — поделились сами очевидцы. В итоге мужчина поймал Шлиссика и передал его сотрудникам Фонда.
Спасатели отметили, что с тех пор, как его освободили, Шлиссик похудел на три килограмма, устал, но особо не изменился. Сейчас нерпенка оставят в Центре, однако, по словам специалистов, его привязанность к людям «ничем хорошим не закончится».
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