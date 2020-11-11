«Азбука вкуса» открыла флагманский магазин на месте гастронома «Стокманн» в «Невском Центре»

Место гастронома «Стокманн» в «Невском Центре» займет «Азбука вкуса». Торговая сеть подписала договор аренды помещения площадью 2,2 тысячи квадратных метров на 10 лет с возможностью пролонгации.
В новом супермаркете можно не только купить продукты, но и попробовать национальные блюда по рецептам шеф-поваров. В меню более 60 позиций. В корнере с русской едой пожарят пышки и традиционные блины с сытными и сладкими начинками, во фреш-баре предложат 11 видов смузи и 14 — свежевыжатых соков, рядом приготовят на гриле стейк из мяса, бургеры, рыбу и овощи, а в итальянском корнере сделают равиоли, пасту и пиццу.
В новой «Азбуке вкуса» также можно получить дополнительные услуги — продавцы нарежут мясо и почистят рыбу, оформят сырные, мясные, рыбные и ягодные тарелки, а также составят и упакуют подарочные наборы. В кондитерском отделе можно заказать торт от шеф-кондитера. Всего в магазине предоставлено более 20 тысяч товаров из 70 стран мира в различных категориях — от фермерских до продуктов веганской или кето-диеты.
Напомним, о том, что место гастронома «Стокманн» в «Невском Центре» займет «Азбука вкуса», стало известно в в июне 2020 года. Тогда торговая сеть подписала договор аренды помещения площадью 2,2 тысячи квадратных метров на 10 лет с возможностью пролонгации. Как заявил тогда директор филиала «Азбуки вкуса» в Петербурге Вадим Хомяков, на новом месте компания планирует реализовать «самые современные тренды в продуктовом ретейле».
Вице-президент по коммерческой деятельности компании «Азбука Вкуса» Екатерина Ломакова
Мне кажется, что наши покупатели все равно будут выбирать походы в магазин, потому что для них важны эмоции, которые они получают, приходя к нам. Есть товары, которые можно спокойно покупать удаленно, — бытовая химия, бутилированная вода, молоко с долгим сроком хранения и другие. А есть продукты, которые покупатель хочет выбрать сам, — овощи, фрукты, мясо и рыба. В наших магазинах есть кафетерии, посещение которых для многих стало важной и приятной частью похода в супермаркет — люди приходят не только за покупками, но проводят время с семьей за чашкой кофе или чая с десертом.
В целом этот кризис провоцирует переход на осознанное потребление. И хотя вдумчивые и рациональные покупки - тренд последних лет, сейчас такой подход актуален как никогда, потому что общий уровень жизни населения значительно снизился. Но, как показали прошлые кризисы, клиенты нашей торговой сети незначительно меняют свои привычки и продуктовые корзины.
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