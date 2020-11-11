«Азбука вкуса» открыла флагманский магазин на месте гастронома «Стокманн» в «Невском Центре»

В новом супермаркете можно не только купить продукты, но и попробовать национальные блюда по рецептам шеф-поваров. В меню более 60 позиций. В корнере с русской едой пожарят пышки и традиционные блины с сытными и сладкими начинками, во фреш-баре предложат 11 видов смузи и 14 — свежевыжатых соков, рядом приготовят на гриле стейк из мяса, бургеры, рыбу и овощи, а в итальянском корнере сделают равиоли, пасту и пиццу.

В новой «Азбуке вкуса» также можно получить дополнительные услуги — продавцы нарежут мясо и почистят рыбу, оформят сырные, мясные, рыбные и ягодные тарелки, а также составят и упакуют подарочные наборы. В кондитерском отделе можно заказать торт от шеф-кондитера. Всего в магазине предоставлено более 20 тысяч товаров из 70 стран мира в различных категориях — от фермерских до продуктов веганской или кето-диеты.

Напомним, о том, что место гастронома «Стокманн» в «Невском Центре» займет «Азбука вкуса», стало известно в в июне 2020 года. Тогда торговая сеть подписала договор аренды помещения площадью 2,2 тысячи квадратных метров на 10 лет с возможностью пролонгации. Как заявил тогда директор филиала «Азбуки вкуса» в Петербурге Вадим Хомяков, на новом месте компания планирует реализовать «самые современные тренды в продуктовом ретейле».