Правила бизнеса Андрея Трубникова: как основатель Natura Siberica захватил рынок

— А почему сейчас стали меньше выпускать?

— Потому что сейчас идет перестройка компании. По-

тому что я занят этим.

— Хорошо. Сто продуктов в месяц — это сто формул…

— Не, основные формулы все практически одинаковые.Вот в пиве, скажите, какие там формулы? Ячмень, солод, и все. А водка? Там что, много формул? Идите в магазин — там сто водок продается. Там что, все новые формулы водки, что ли? Они из чего делаются? Из лунных камней, что ли? Да все одно и то же. Гонят спирт и разбавляют его, вот и все. Один просто прогоняет его через какой-нибудь серебряный фильтр, другой — добавляет перца и так далее. Вот то же самое и с шампунями. Ты добавляешь отдельные компоненты. Основа одна и та же.

— Но это шампунь. А у вас сто продуктов…

— Ну крем, бальзам, гель. Новые вещества туда добавил разные. Ты можешь в шампунь добавить пять процентов этой добавки, три этой, девять — той. А в другой — наоборот. Пять процентов этой, один — той и шесть процентов еще какой-нибудь. Просто добавляешь разные экстракты. Это меняет цвет, запах, консистенцию, меняет действие. Вот вино делается в Бургундии. Там три с половиной тысячи производителей вина. Три с половиной! И его делают из винограда пино-нуар. И больше ни из чего не делают. А все вино разное. Одно стоит 12 тысяч евро за бутылку, а всякое говно стоит 5 евро. Но все они сделаны из винограда пино-нуар. И больше там ничего нет, кроме винограда. То же самое и с шампунями. И с кремами. Химическая основа — одна, но все добавки разные. Поэтому они совершенно разные получаются.