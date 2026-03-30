Выбрали 10 реально работающих кондиционеров для волос — от узконаправленных до многозадачных

В скобках рядом с любой трендовой стрижкой и укладкой (от прерафаэлитских кудрей на показе Chloe до низкого хвоста на шоу Christian Dior!) — ухоженные и здоровые волосы. Вместо ставки на салонный уход (это всего лишь 10-20% от общего успеха) выбираем проверенные банки с качественным составом себе в ванную. Основа основ и база баз здесь — кондиционер, который используют все (в отличие от хитрых средств типа прешампуня, баттера или микроэмульсий) и каждый раз при мытье головы (в отличие от маски или пилинга). Собрали 10 лучших под любой запрос и тип волос.
Oribe
Кондиционер от культового стилиста Орбе Каналеса (фэшн-отец супермоделей Джанни Версаче доверял волосы Кейт, Наоми, Линды и Кристи и Синди только ему!) решает сразу две проблемы. Во-первых, увлажняет и успокаивает кожу головы, предотвращая появление перхоти. А во-вторых, питает, восстанавливает и укрепляет поврежденные и обезвоженные волосы, делая их мягкими и блестящими. За вау-эффект говорим спасибо натуральному составу (никаких парабенов, сульфатов и хлорида натрия!) на основе фирменного антиоксидантного комплекса из экстрактов личи, арбуза и цветов эдельвейса. А в группе поддержи — кофеин (тонизирует), пантенол (успокаивает), масла оливы и ши (питают).
K18
Еще одна банка-мастхэв для поврежденных волос от американских визионеров в области ухода за волосами K18 (про их легендарную несмываемую пептидную маску рассказывали здесь!). Кондиционер на основе уже известного запатентованного пептида K18Peptide не только восстанавливает поврежденные волосы, делая их напитанными, мягкими и послушными, но и защищает от дополнительных внешних факторов, например, действия УФ-лучей, горячих инструментов, хлорированной воды, загрязнений и многого другого, что негативно влияет на состояние локонов каждый день (дело рук мощного тандема полисахаридов и церамидов!).
Davines
Главный герой питательного кондиционера от Davines — масло аннато, богатое бета-каротином, которое на ура питает, восстанавливает, избавляет волосы от надоедливого пуха и делает их блестящими и шелковистыми. Для максимального эффекта используйте после шампуня из линейки OI, оставьте на волосах в течение пяти минут и смойте.
Medavita
Автор этого текста — экс-блондинка с многолетним стажем — не понаслышке знает о кропотливости ухода за осветленными волосами. Поэтому всем blondies посвящается. Кондиционер Medavita создан специально для обесцвеченных локонов: формула на основе комплекса аминоксилот AminoConcentré, гидролизованного коллагена, гиалуроновой кислоты, протеинов амаранта, масла кокоса и церамидов укрепляет, питает и увлажняет локоны, повышает их эластичность и устойчивость к внешним факторам, а еще — обеспечивает здоровое сияние и легкое расчесывание.
L'Occitane
Кондиционер L'Occitane заряжен на супервосстановление сухих и ломких волос. Состав на основе аминокислот овса, провитамина B5 и микса эфирных масел (лаванды, подсолнечника, апельсина, а еще — дудника лекарственного, иланг-иланга и герани!) питает безжизненные пряди, разглаживает и укрепляет волос изнутри. Плюс: средство не содержит силиконов и подходит для ежедневного применения.
d'Alba
Внутри универсального кондиционера Professional Repairing Hair Serum Treatment от d'Alba — целых семь видов протеина и семнадцать видов аминокислот, которые работают над восстановлением структуры волоса, предотвращая ломкость, сечение кончиков и обезвоживание. А в это время кератин и масло розы укрепляют защитный барьер, разглаживают и придают локонам блеск.
Zielinski & Rozen
Организуем тропическое спа у себя в ванной с помощью мультифруктового микса персика и маракуйи в кондиционере Zielinski & Rozen. Бонус к ароматерапии: средство интенсивно восстанавливает поврежденные локоны, делает их увлажненными, гладкими и блестящими.
Darling*
Кондиционер Darling* Hair rehab обещает вернуть волосам жизненную силу. А в качестве гарантий предъявляет богатый состав: кератин разглаживает и предотвращает ломкость, оливковое и аргановое масла питают, гиалуроновая кислота увлажняет и повышает эластичность, семяна кунжута защищают от УФ-лучей и борются с преждевременной сединой, а экстракт цветков камелии японской и запатентованный компонент Anti-Sebum P контролируют выработку себума, продлевая ощущение чистоты и свежести. Для комплексного действия используйте в паре с шампунем Damage Control от Darling*.
Elseve
Суперсила кондиционера Elseve — уверенная концентрация гликолевой кислоты, которая эффективно восстанавливает волосы после окрашивания и термических процедур. А также она отлично ладит с пористыми (читай: волнистыми, кудрявыми и вечно пушащимися) локонами — глубоко проникает в структуру волоса, увлажняя, предотвращая ломкость и возвращая сияние.
Matrix
Секрет лоснящихся здоровьем локонов раскрыт — кондиционер Glow Mania от Matrix, который обращает вспять негативное действие множества стресс-факторов (от частых окрашиваний до укладок горячими инструментами и интенсивного расчесывания) и возвращает волосам естественный блеск. За сияние изнутри отвечает гликолевая кислота, которая благодаря своему небольшому размеру легко проникает в самую глубь структуры волоса. А внешний лоск поддерживает масло шиповника (мощный источник витамина С!), имитирующее эффект салонного ламинирования.
