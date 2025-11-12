Как новые! Собрали 9 эффективных средств для восстановления волос

Безжалостный ветер в комбо с сухим комнатным воздухом и шапками — повод дополнительно позаботиться о волосах. Вот девять отличных восстанавливающих средств — от масок-бестселлеров до веганских микроэмульсий — которые помогут локонам не завять этой зимой.
Oribe
Драгоценная маска от гуру ухода за волосами Oribe (в числе клиентов звездного стилиста Орбе Каналеса — Софи Лорен, Шер и Синди Кроуфорд!) неизменно входит в топ главных бестселлеров бренда за счет эффективности (результат заметен уже после первого применения) и универсальности (средство подходит всем типам волос — от натуральных до кудрявых и окрашенных). Секрет успеха — вау-формула на основе запатентованных восстанавливающих комплексов, комбинации ценных масел, микса экстрактов и растительных протеинов. Благодаря насыщенному полезными ингредиентами составу средство работает комплексно — восстанавливает поврежденную структуру волоса, питает, защищает от воздействия окружающей среды, разглаживает, предотвращает сечение и ломкость, а еще — делает локоны мягкими, послушными и блестящими.
K18
Главный бьюти-хит года — пептидная маска K18, которая не требует смывания. Благодаря запатентованной технологии K18Peptide™ средство восстанавливает волосы на молекулярном уровне, причем работает с совершенно любой степенью и видом повреждений — от окрашивания до химических и термических процедур. Рассказываем, как использовать: вымойте волосы шампунем, пропуская бальзам или кондиционер (да-да, так можно!), промокните локоны полотенцем и нанесите маску на всю длину волос, предварительно тщательно растерев продукт в руках до состояния однородной эмульсии, подождите четыре минуты и приступите к вашей привычной укладке.
Le Lumiss
Суперсила крема для волос от японских бьюти-виртуозов Le Lumiss — катионная ламеллярная технология. Объясняем: уникальные катионные пластинки в креме имеют положительный заряд (это позволяет им притягиваться к отрицательно заряженной поверхности волоса и эффективно взаимодействовать с ним) и структуру, напоминающую сам волос, поэтому они легче проникают внутрь и активнее доставляют полезные вещества. Теперь к ламеллам: ламеллярная структура имитирует естественный липидный слой, что позволяет им восстанавливать локоны на самом глубоком — молекулярном — уровне.
Davines
Главный герой питательного баттера от Davines — масло аннато, богатое бета-каротином, которое на ура питает, восстанавливает, избавляет волосы от надоедливого пуха и делает их блестящими и шелковистыми. Наносите баттер на сухие локоны перед использованием шампуня на 5-10 минут, а затем — вымойте волосы обычным способом.
L'Occitane
Масло L'Occitane заряжено на супервосстановление безжизненных и тусклых волос. Экстракт овса с аминокислотами питает, лепестки подсолнуха укрепляют и предотвращают ломкость, а коктейль из пяти масел (ангелики, иланг-иланга, сладкого апельсина, лаванды и герани) глубоко проникает в структуру волоса, защищая пряди изнутри.
L’Oréal Professionnel
Идеальный уходовый микс от L'Oreal — серин дарит мягкость, тирозин защищает от агрессивных факторов окружающей среды, а аргинин укрепляет структуру волоса. Невесомая текстура средства быстро впитывается, обеспечивая восстановление волос на молекулярном уровне и термозащиту до 230°C (в предверии главной новогодней укладки).
Medavita
Эко-находка для тех, кто не может и не хочет отказываться от фена и других стайлинг-гаджетов — восстанавливающая микроэмульсия от бьюти-травников (с 60-летней историей!) Medavita. Достаточно всего нескольких пшиков на влажные волосы, чтобы комплекс аминоксилот и бета-каротина сработал как внутри — реконструировал разрушенную структуру волоса, так и снаружи — создал защитную пленку (спасает не только от термического воздействия, но и от изменчивых походных условий).
Vichy
В составе супервосстанавливающего и укрепляющего кондиционера Vichi — керамид (возвращает к жизни поврежденные локоны и защищает от внешних воздействий), витамин E (природный антиоксидант, увлажняет и питает) и рамноза (растительный сахарид, стимулирует рост волос благодаря улучшению качества кожи головы и фолликулов). Спустя две недели, как банка поселится в вашей ванной, ослабленные пряди превратятся в сияющую копну, искрящуюся здоровьем (для вау-эффекта добавьте к уходу маску Vichy Decos Kera-Solutions для ломких и безжизненных волос).
Zielinski & Rozen
Новинка от рок-звезд парфюмированного ухода Zielinski & Rozen — восстанавливающая маска для волос с медитативным ароматом белого шалфея и нероли. За вау-уход отвечают кератин, масла арганы и облепихи в составе, которые глубоко питают, реконструируют поврежденную структуру волоса, облегчают расчесывание, придают гладкость и здоровое сияние.
Марина Вареница, парикмахер-колорист бьюти-студии Suite
Маска Davines Naturaltech Nourishing с фитоактивом винограда, комплексом масел и миксом Омега-9 и кератина не только отлично питает и восстанавливает, но и предотвращает выпадение и ломкость волос. Особенно средство подойдет для использования в зимний период — поможет защитить локоны от последствий холода, ветра, ношения головных уборов и отопления.
Мой второй фаворит в холодное время года — маска Lebel IAU Deep Mask. За счет богатого состава (комплекс масел жожоба, карите и зародышей риса, экстракт семян подсолнечника и молочная кислота) средство обеспечивает глубокое питание и восстановление структуры волоса. То есть продукт работает как на поверхности, так и внутри волоса. А это важно, потому что зимой повреждения часто накапливаются и видимы не сразу.
Маска Smoothen Mask от Wella Professionals идеально подходит для ухода за пушистыми и непослушными волосами. Уникальный комплекс Cashmere на основе экстракта кашемира и масло авокадо выравнивают структуру волоса, делают их гладкими, мягкими и поддающимися укладке.
