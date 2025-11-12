Как новые! Собрали 9 эффективных средств для восстановления волос

Маска Davines Naturaltech Nourishing с фитоактивом винограда, комплексом масел и миксом Омега-9 и кератина не только отлично питает и восстанавливает, но и предотвращает выпадение и ломкость волос. Особенно средство подойдет для использования в зимний период — поможет защитить локоны от последствий холода, ветра, ношения головных уборов и отопления.



Мой второй фаворит в холодное время года — маска Lebel IAU Deep Mask. За счет богатого состава (комплекс масел жожоба, карите и зародышей риса, экстракт семян подсолнечника и молочная кислота) средство обеспечивает глубокое питание и восстановление структуры волоса. То есть продукт работает как на поверхности, так и внутри волоса. А это важно, потому что зимой повреждения часто накапливаются и видимы не сразу.



Маска Smoothen Mask от Wella Professionals идеально подходит для ухода за пушистыми и непослушными волосами. Уникальный комплекс Cashmere на основе экстракта кашемира и масло авокадо выравнивают структуру волоса, делают их гладкими, мягкими и поддающимися укладке.