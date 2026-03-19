Морозный румянец, кобальтовые стрелки и матовая бургунди-помада: вот 9 самых заметных бьюти-трендов с Недель моды

С фэшн-трендами разобрались, а теперь переходим к бьюти: разложили по полочкам главные мейк-ап-трюки и укладки с отгремевших Недель моды и вооружились советами профи — визажиста студии Suite Виктории Шеперкиной и стилиста по волосам и основателя салона-бутика Beauty Lounge Антона Харебова.
Морозный румянец
Тренд на заалевшие щеки навеян не только петербургскими ветрами, но и зардевшейся во время промо «Грозового перевала» Марго Робби (а в западных медиа яркий румянец прижился под названием «эффект "Бриджертонов"»!). При желании можно подождать до ноября (или до спонтанной влюбленности!) и хвастаться естественно-розовыми щеками. А если хотите опробовать тренд уже сейчас, берите пример с показов Simone Rocha, Nina Ricci и Enfants Riches Deprimes и не жалейте румян.
Виктория Шеперкина, визажист студии Suite
Для эффекта чуть обветренных щек люблю использовать кремовые румяна (мой безусловный фаворит прямо сейчас — пигмент Simihaze в оттенке Hibiscus): наносить их лучше пальцами, так как от тепла рук продукт лучше ложится и выглядит более естественно. А чтобы сделать эффект еще более правдоподобным, добавьте объем — тяните пигмент не только к виску, как при лифтинг-макияже, но и вниз по направлению к уголкам губ (но не доходя до них), и к носу.
Прерафаэлитские кудри
«Кудрявый метод» — out, дикие волны Леди Лилит (кисти Россетти!) — in! Героинь прерафаэлитов закосплеили на показах Chloe и Patou — модели вышли на подиум с длинными пушисто-кудрявыми волосами на прямой пробор. А в сторону трендового косого (который еще пару сезонов назад зумеры называли бьюти-архаизмом эпохи миллениалов!) кивнули стилисты шоу Zimmermann.
Антон Харебов, стилист по волосам и основатель салона-бутика Beauty Lounge
Чтобы повторить прерафаэлитские кудри с показов Simone Rocha, Chloe и Patou в домашних условиях, я советую использовать самый простой способ, который был знаком даже современницам самого Рафаэля — косы. Но чтобы укладка получилась оформленной и современной, запомните несколько правил. Во-первых, берите пряди потолще, чтобы изгибы были более плавными. Во-вторых, сразу после того, как вы распустите косички, тщательно расчешите волосы для результата, как на подиуме. В-третьих, подчеркните текстуру — в самом конце сбрызните локоны восковым, солевым, уплотняющим или текстурирующим спреем.
Матовая бургунди-помада
Вспоминаем 2015-ый и те самые жидкие помады Kylie Cosmetics (бьюти-олды тут?). От трендового глянца отказались визажисты на шоу Saint Laurent, Balenciaga и Carven и сделали ставку не только на матовый финиш, но и на все оттенки бордового — от марсалы до рубинового и глубокого винного.
Виктория Шеперкина, визажист студии Suite
Перед нанесением матовой помады особенно важно увлажнить губы бальзамом. Подождать, пока основная часть впитается, и снять излишки продукта салфеткой (слегка промокнуть). Матовая помада будет выглядеть эффектно, только если ее текстура не будет подчеркивать шелушения и трещинки. Мой топ любимчиков: Simihaze в оттенке Moonblade, Gucci в оттенке Louisa Red 506 и Anastasia Beverly Hills в оттенке Blackberry.
Подведенное нижнее веко
В этом сезоне черная подводка мигрировала с верхнего века на нижнее — и без всякой поддержки в качестве главного и единственного бьюти-средства в макияже глаз (а иногда и вообще всего лица!). На шоу Etro подвели нижнюю межресничку, продлив линию в аккуратную стрелку. Визажисты Lanvin растушевали продукт в духе гранжевого смоки. А в Ashlyn дополнительно подчеркнули внутренний уголок.
Уставший взгляд
Впалые глаза и темные круги — теперь не только наш стартер-пак после затяжной зимы, но и важный подиумный тренд. Поэтому если реально устать пока нет возможности (рады за вас, но не от всего сердца), обращайтесь к референсам с шоу Christian Cowan, AlainPaul и Collina Strada — и рисуйте тени, синяки и любые другие признаки хронического недосыпа.
Виктория Шеперкина, визажист студии Suite
Для аккуратного нанесения и мягкости линий важно тщательно втушовывать тени или карандаш в кожу. Создаем эффект впалых глаз за счет теней коричневого оттенка: нанесите их на нижнее веко и тушуйте мягкой кистью, а затем — на верхнее веко (либо в складку, оттушевав от внутреннего уголка к середине глаза, либо полупрозрачной вуалью на область между бровью и складкой верхнего века). Плюс: подведите верхний ресничный край черным или коричневым гелевым карандашом. А для максимально уставшего эффекта откажитесь от туши и оставьте ресницы голыми.
Низкий хвост
Пока clean girls пыхтят, затягивая гладкие пучки имени Беллы Хадид, адепты lazy luxury — от сестер Олсен до Сары Пиджон в роли Кэролин Биссетт-Кеннеди — невозмутимо завязывают низкие хвосты. Простую в исполнении прическу повторили на подиумах Christian Dior, Chanel и Prada с разной степенью небрежности (вам зализанный с прямыми концами, как у Матье Блази, с выпадающими прядками, как на шоу Джонатана Андерсона, или взъерошенный на манер показа Миуччи Прада?).
Антон Харебов, стилист по волосам и основатель салона-бутика Beauty Lounge
На мой взгляд, низкий хвост — это довольно универсальная прическа, которая подойдет большинству людей (однако обладателям не очень выразительной шеи стоит быть с ним аккуратнее). Для гладких хвостов я советую использовать гели (мои фавориты — Oribe Rock Hard Gel, R+Co Motorcycle Flexible Gel и Balmain Styling Gel Strong) и стики (в моей работе никогда не подводил R+Co Dart Pomade Stick). А чтобы добавить волосам дополнительного блеска, присмотритесь к сияющему спрею от Kevin.Murphy.
Кобальтовые стрелки
Королевский синий перекочевал из топа фэшн-трендов, уступив место фиолетовому, в зону бьюти в формате вау-стрелок — в стиле глэм-рок на показе Balenciaga, в виде художественных штрихов Acne Studios и изящных тонких линий Moschino.
Виктория Шеперкина, визажист студии Suite
Цветные стрелки — это самодостаточный элемент. И в повседневном макияже я бы рекомендовала сделать их акцентом бьюти-образа и отказаться от других ярких деталей. Поэтому из всех подиумных мейков мне больше всех нравится лаконичный вариант Moschino. Чтобы повторить его, запасаемся гелевой подводкой (для быстрого и ровного нанесения выбирайте продукты с тонкими и острыми кисточками) и дополнительной плоской кистью (поможет поправить линии). Но если боитесь, что подводка засохнет прежде, чем вы успеете нарисовать нужную вам стрелку, используйте сначала мягкий карандаш, а затем продублируйте рисунок подводкой.
Комментарии (0)