Морозный румянец, кобальтовые стрелки и матовая бургунди-помада: вот 9 самых заметных бьюти-трендов с Недель моды

Для эффекта чуть обветренных щек люблю использовать кремовые румяна (мой безусловный фаворит прямо сейчас — пигмент Simihaze в оттенке Hibiscus): наносить их лучше пальцами, так как от тепла рук продукт лучше ложится и выглядит более естественно. А чтобы сделать эффект еще более правдоподобным, добавьте объем — тяните пигмент не только к виску, как при лифтинг-макияже, но и вниз по направлению к уголкам губ (но не доходя до них), и к носу.