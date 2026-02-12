Дренажные, питательные и парфюмерные: нашли 10 классных масел для тела

Масла — наше всё (особенно зимой!). Недавно делились лучшими вариантами для лица (вместе с полезными советами главврача клиники «Медлайн» Елены Косенко), а теперь рассказываем о проверенных средствах для тела. Вот 10 отличных продуктов, которые заставят забыть о любимых баттерах, кремах и даже парфюмах (а еще — станут верными союзниками в борьбе с отеками и растяжками!). Важный совет: чтобы масло легко впитывалось и не оставляло липкости, наносите его на чуть влажную кожу медленными массажными движениями.
Niance
Секрет успеха швейцарского люксового бренда Niance — сочетание альпийских трав (запатентованный комплекс Swiss Glacier!) с передовыми биотех-разработками. На выходе получаем вау-продукты, которые эффективно устраняют 12 основных причин старения кожи, делая ее упругой и сияющей изнутри. Масло для тела — не исключение. За anti-age отвечают экстракты лимонника и опунции индийской. Для борьбы с целлюлитом добавили масла семян лимона и кожуры грейпфрута, а экстракт солероса (суккулент, способный выжить даже на засоленных почвах морских побережий!) обеспечивает дополнительное увлажнение, укрепляет липидный барьер и защищает от свободных радикалов.
Margy's
В основе масла для тела Margy's — эфирное масло лаванды прямиком из Прованса. Пока оно расслабляет тело и душу (восстанавливает и снимает раздражения кожи, а его аромат успокаивает), масла авокадо, миндаля, жожоба и макадамии питают и создают защитный слой на коже, который спасает ее от внешних повреждений. Используйте в качестве увлажняющего средства после душа (не оставляет жирной пленки!). Плюс: можно добавить несколько капель в горячую ванну для увлажнения кожи и ароматерапии.
Comfort Zone
Лучший союзник в борьбе с растяжками и атонией (рыхлость кожи в последствии потери веса) — укрепляющее масло Body Strategist Oil от Comfort Zone с драгоценным составом. Загибаем пальцы: органическое масло таману (природный антибиотик родом из Полинезии с противовоспалительными и заживляющими свойствами), абиссинское масло (увлажняет и питает), масло сладкого миндаля (смягчает и повышает упругость), экстракт центеллы азиатской (стимулирует синтез коллагена) и витамин Е (мощный антиоксидант, который восстанавливает и защищает кожу от фотостарения). Бонус: масло подходит для использования при беременности для снижения риска появления растяжек.
Elemis
Внутри sos-масла против растяжек Elemis (из британских косметических лабораторий предпринимательницы и бьюти-визионера Линды Штайнер!) — витамин Е (увлажняет), масла камелии (мощный источник антиоксидантов) и миндаля (питает и успокаивает раздражения). Средство подходит не только для борьбы с уже появившимися растяжками, но и помогает предотвратить их появление, например, во время беременности. Плюс: за счет растительного коллагена в составе продукт Elemis восстанавливает эластичность, гладкость и упругость кожи.
Clarins
Масла дрока, герани и майорана в составе дренажного масла от Clarins улучшают лимфоток, активируют выведение токсинов, снимают отечность и предотвращают появление циллюлита. К ним в поддержку добавили масло лесного ореха — мгновенно увлажняет и питает обезвоженную кожу. А за антистресс-эффект отвечает комбо эфирных масел, которое поможет расслабиться и избавит от усталости.
L'Occitane
Бьюти-необходимость во время затяжной петербургской зимы — мерцающее масло L'Occitane (с эффектом сияющей на солнце кожи!). Средство содержит сладкое миндальное масло прямиком из Прованса, которое отлично увлажняет, успокаивает и повышает эластичность кожи — при этом быстро впитывается и не оставляет жирного блеска.
Predubezhdai
Фаундер бренда Настя Миронова упаковала детские воспоминания о бабушкиных бутербродах со сливочным маслом в питательный продукт для тела на основе натуральных масел какао-бобов, кокоса, авокадо и виноградной косточки. Благодаря отличному составу средство вернет к жизни обезвоженную и тусклую кожу и подарит ей приятный аромат мандарина, эвкалипта и розового перца.
Bioderma
Функциональный хит Bioderma на стыке красоты и медицины — сухое масло для тела из линейки Atoderm с формулой на основе масел (каранджи, жожоба и пенника!), церамидов и эфира яблочной кислоты. Вместе они интенсивно питают и увлажняют кожу, разглаживают и смягчают ее, а еще — предотвращают появление растяжек.
Huxley
Парфюмеры южнокорейского премиум-бренда Huxley заключили аромат марроканского сада (читай: жасмин, розу, лилию, гардению и холодный туман!) во флакон ультрапитательного масла для тела. В придачу к комплексу масел, который борется с сухостью и придает коже естественное сияние, в состав добавили фирменный ингредиент бьюти-марки — экстракт опунции (кактус привезли прямо из пустыни Сахара!), которые стимулирует регенерацию кожи и способствует ее заживлению.
Zielinski & Rozen
Создатели арома-бестселлеров Zielinski & Rozen объединили функции парфюма и ухаживающего масла для тела. В результате средство не только увлажняет, смягчает и укрепляет кожный барьер (спасибо маслу миндаля в составе!), но и окутывает сладким ароматом персика, маракуйи и мускуса.
