Дренажные, питательные и парфюмерные: нашли 10 классных масел для тела

Масла — наше всё (особенно зимой!). Недавно делились лучшими вариантами для лица (вместе с полезными советами главврача клиники «Медлайн» Елены Косенко), а теперь рассказываем о проверенных средствах для тела. Вот 10 отличных продуктов, которые заставят забыть о любимых баттерах, кремах и даже парфюмах (а еще — станут верными союзниками в борьбе с отеками и растяжками!). Важный совет: чтобы масло легко впитывалось и не оставляло липкости, наносите его на чуть влажную кожу медленными массажными движениями.