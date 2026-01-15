Выбрали 10 многофункциональных масел для лица

Косенко Елена Александровна, главный врач клиники «Медлайн»

Для чего стоит ввести масло в ежедневную рутину? Кому это точно показано, а кому этого делать не стоит?

Основная задача масла – восстановление липидного, то есть защитного, барьера кожи, который повреждается от агрессивного очищения, холода, ветра и стресса. Поэтому масло особенно показано обладателям сухой, обезвоженной, чувствительной и зрелой кожи, а также всем в осенне-зимний период для дополнительной защиты и питания. Делать этого не стоит при активном воспалительном процессе, например, при острых, множественных высыпаниях (акне) или в стадии обострения розацеа. Сначала необходимо снять воспаление вместе с врачом, иначе масло может создать благоприятную среду для бактерий.

Как вы рекомендуете его использовать? До или после сыворотки и крема? Днем или вечером?

Масло — это всегда финальный, «запечатывающий» этап в уходе. Правильная последовательность: очищение, затем тоник, после него активная сыворотка (например, с гиалуроновой кислотой), далее увлажняющий крем и только в самом конце – масло. Наносить его следует буквально 2-4 каплями легкими похлопывающими движениями по слегка влажному лицу после крема. Масло создаст тонкую пленку, которая предотвратит испарение влаги и усилит эффект от всех предыдущих слоев ухода. Идеальное время для этой процедуры – вечер, когда кожа активно восстанавливается. Днем масло можно использовать, если вы не планируете наносить макияж, либо выбирать очень легкие, быстро впитывающиеся формулы.