Выбрали 10 многофункциональных масел для лица

Действительно ли масло не вредит жирной коже? Может ли оно заменить крем? И чем отличается чистое масло из аптеки от косметического? Вместе с главным врачом клиники «Медлайн» — Еленой Косенко — разложили масляный вопрос по полочкам и на правах страстных бьюти-энтузиастов поделились списком главных фаворитов с завидным перечнем функций — от суперпитания до омоложения и здорового сияния изнутри.
Косенко Елена Александровна, главный врач клиники «Медлайн»
Для чего стоит ввести масло в ежедневную рутину? Кому это точно показано, а кому этого делать не стоит?
Основная задача масла – восстановление липидного, то есть защитного, барьера кожи, который повреждается от агрессивного очищения, холода, ветра и стресса. Поэтому масло особенно показано обладателям сухой, обезвоженной, чувствительной и зрелой кожи, а также всем в осенне-зимний период для дополнительной защиты и питания. Делать этого не стоит при активном воспалительном процессе, например, при острых, множественных высыпаниях (акне) или в стадии обострения розацеа. Сначала необходимо снять воспаление вместе с врачом, иначе масло может создать благоприятную среду для бактерий.
Как вы рекомендуете его использовать? До или после сыворотки и крема? Днем или вечером?
Масло — это всегда финальный, «запечатывающий» этап в уходе. Правильная последовательность: очищение, затем тоник, после него активная сыворотка (например, с гиалуроновой кислотой), далее увлажняющий крем и только в самом конце – масло. Наносить его следует буквально 2-4 каплями легкими похлопывающими движениями по слегка влажному лицу после крема. Масло создаст тонкую пленку, которая предотвратит испарение влаги и усилит эффект от всех предыдущих слоев ухода. Идеальное время для этой процедуры – вечер, когда кожа активно восстанавливается. Днем масло можно использовать, если вы не планируете наносить макияж, либо выбирать очень легкие, быстро впитывающиеся формулы.
ReVive
Переносим эликсир «Долго и счастливо» из вселенной «Шрека» в нашу — получаем зеленый флакон с содержимым, всего одна капля которого способна оживить уставшую кожу и замедлить течение времени. Вау-эффект — заслуга комбинации пептидов и микса масел мурумуру, оливы, семян пенника лугового и кокоса, которые мгновенно увлажняют, тонизируют, ускоряют регенерацию, разглаживают морщины и придают коже сияние и здоровый внешний вид. А еще — продукт отлично позаботится о коже после солнечных ожогов или агрессивных салонных процедур.
Margy's
Растительные масла гибискуса, моринги и зверобоя — ключевые ингредиенты antiage-масла от швейцарских профи космецевтики Margy's. Бьюти-трио не только запускает процессы естественной регенерации и предотвращает преждевременное старение, но и укрепляет кожный барьер, защищая от негативного воздействия внешних факторов. Бонус: за счет сухой и легкой текстуры средство быстро впитывается, не оставляя неприятного ощущения жирной пленки.
MZ Skin
Моментальный антистресс для вашей кожи — масло для лица от MZ Skin, которое успокаивает и помогает вернуть коже отдохнувший вид и здоровое сияние. Говорим спасибо насыщенному составу во главе с богатыми антиоксидантами и всевозможными омега девятью натуральными маслами (от малины и семян марулы до граната и маракуйи!). Именно они восстанавливают кожу, активизируют ее защитные функции, делают более плотной и устойчивой к стрессу в будущем.
Косенко Елена Александровна
Обладатели жирной кожи часто боятся использовать масла. Действительно ли оно забивает поры?
Это главный миф, который мешает многим обладателям жирной кожи получить пользу от этого средства. Важно понимать, что не все масла комедогенны, то есть склонны забивать поры. Жирная кожа часто страдает от обезвоживания, а ее блеск – следствие дисбаланса и нарушения защитного барьера. Легкие, некомедогенные масла, такие как масло виноградной косточки, таману или примулы вечерней, обладают себорегулирующими и противовоспалительными свойствами. Они помогают успокоить кожу, нормализовать работу сальных желез и, восстанавливая баланс, могут даже снизить избыточный жирный блеск, а не усилить его.
Можно ли наносить на лицо чистое растительное масло?
Лучше и безопаснее выбрать профессиональные косметические продукты. Чистые масла холодного отжима из аптеки или с кухни (и особенно кокосовое, которое для многих является высококомедогенным) могут содержать примеси, быть нестабильными и вызывать раздражение или закупорку пор. Косметические масла – это совсем другой уровень: они представляют собой высокоочищенные, стабилизированные и сбалансированные смеси, часто обогащенные антиоксидантами для усиления эффекта. Они имеют гарантированную безопасность, соответствующую текстуру и проверенную эффективность, что делает их предпочтительным выбором для регулярного ухода за лицом.
Cosmedix
Витамин С — мастхэв для сияющей кожи и главный ингредиент масла Cosmedix. В придачу к моментальному glow-эффекту продукт увлажняет и успокаивает кожу, выравнивает тон лица и осветляет пигментные пятна.
L'Occitane
Божественное масло (официальное название!) обнаружено у L'Occitane. Суперэкстракт иммортеля в составе активирует регенерацию клеток, стимулирует синтез коллагена, разглаживает морщины и обладает мощным антиокидантным эффектом. Формулу обогатили миксом растительных масел (вау-комбо шиповника, облепихи, эхиума, огуречника, абрикоса, примулы вечерней, камелина и арганы!): они успокаивают, увлажняют укрепляют защитные функции кожи, а еще делают ее более мягкой, упругой и эластичной.
Institut Esthederm
После зимних праздников разрешаем себе всего одно масло на ночь — восстанавливающее ночное масло Excellage NT от Institut Esthederm. В ромкоме «Пока ты спал» героиня Сандры Буллок успела за месяц придумать и воплотить в жизнь (пока ее краш, собственно, спал) целую историю любви. Новинка в гамме Excellage успевает сделать то же самое еще быстрее: в течение двух недель во время сна масло настраивает уверенный коннект между клетками кожи с помощью патентованного компонента Smart Polysaccharide. Буквы NT в названии средства означают нанотрубки — именно с их помощью налаживается обмен энергией между молодыми и зрелыми клетками кожи. Результатом взаимодействия должны стать усиленное обновление кожи и ее смягчение. В такую лавстори поверить готовы!
Comfort zone
Спасаем лицо, пострадавшее от петербургских ветров, с помощью суперпитательного комбо натуральных масел годжи, макадамии, кунжута и риса, которые восстанавливают поврежденную кожу. Для более интенсивного восстановления кожи профи советуют наносить средство на всю ночь, а для дополнительного питания и антиоксидантного эффекта — добавлять несколько капель в крем. Бонус: масло с ароматом, достойным нишевого парфюма (с нотами фиалки, персика, розы, кедра, ванили и мускуса!) — повод организовать мини-SPA у себя в ванной и наконец повторить видео-тьюториалы с самомассажем.
Косенко Елена Александровна
Может ли масло заменить крем для лица?
Как правило, нет, и вот почему. Классический крем – это эмульсия, которая доставляет в кожу и водорастворимые (например, гиалуроновую кислоту), и жирорастворимые компоненты. Масло же – это только липидная фаза. Оно прекрасно питает и укрепляет барьер, но не может обеспечить то самое полноценное увлажнение (гидратацию), которое дает крем. Поэтому идеальный тандем: крем для увлажнения плюс масло для питания и защиты, нанесенное сверху. Они работают в синергии, а не заменяют друг друга.
Как правильно наносить масло – самостоятельно или добавляя в крем?
Оба способа допустимы, но служат немного разным целям. Классическим и самым эффективным методом для глубокого питания, восстановления барьера и «запечатывания» влаги является нанесение нескольких капель масла самостоятельно, поверх крема. Более легкий вариант – добавление 1-2 капель в порцию крема прямо на ладони – позволяет обогатить ваш привычный крем, улучшить его текстуру и смягчающие свойства. Однако в этом случае эффект от масла будет несколько мягче и менее выраженным, чем при раздельном нанесении.
Elemis
Масло-мечта любого нутрициолога — Superfood Facial Oil от Elemis. В ЗОЖ-бутыльке притаились брокколи (незаменимый источник антиоксидантов!), семяна льна (богаты Омега-3, 6 и 9, жирными кислотами и витаминами С и Е!) и редька дайкон (помогает выравнить тон кожи, снизить воспаления и контролирует выработку себума).
Babor
Минималистичный состав масла-флюида Babor без труда закрывает главные потребности сухой, зрелой и нормальной кожи. За питание и увлажнение отвечают масла сладкого миндаля и макадамии. Роль мощного антиоксиданта на себя взяло масло виноградной косточки. А ровный тон без пигментации — дело масла шиповника. Важно: продукт отлично подойдет для чувствительной или поврежденной кожи — флюид восстанавливает липидный баланс, снимает покраснения и раздражения, делает кожу более устойчивой к воспалениям и негативным внешним факторам.
Clarins
SOS-средство для экстремально сухой кожи — Blue Orchid Treatment Oil, в главных ролях которого экстракты орхидеи и масла лесного ореха. Пока первая тонизирует кожу и стимулирует обновление клеток, второй — смягчает и защищает от потери влаги. Удобный дозатор не даст переусердствовать с количеством средства, а легкая, но насыщенная текстура быстро впитывается и не оставляет эффекта жирной пленки.
Косенко Елена Александровна
Есть ли у вас фавориты среди масел?
Я рекомендую ориентироваться на тип кожи и свойства самого масла, а не только на конкретный бренд. Для сухой и зрелой кожи отлично подходят аргановое масло для восстановления, масло марулы для антиоксидантной защиты и масло шиповника для сияния и ровного тона. Обладателям жирной и комбинированной кожи стоит обратить внимание на легкое регулирующее масло виноградной косточки и масло примулы вечерней для баланса. Универсальными вариантами, которые подходят практически всем типам, считаются масло жожоба (по составу максимально близкое к кожному себуму).
Главный совет: начинайте знакомство с маслами с малых доз, например, с 2-3 капель 2-3 раза в неделю, внимательно наблюдая за реакцией кожи. Правильно подобранное масло, используемое с умом, станет незаменимым помощником в вашем уходе, а не источником новых проблем.
