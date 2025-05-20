Собрали 8 проверенных средств, которые помогут волосам пережить отпуск

Постепенно наполняем отпускную косметичку: по соседству с санскрином укладываем банки для волос, которые помогут защитить локоны от воздействия (и последствий!) солнца. На правах бьюти-энтузиастов собрали восемь классных средств, без которых этим летом точно не обойтись, а в качестве бонуса узнали о трех главных фаворитах у топ-мастера студии Suite Марину Вареница.
Марина Вареница, парикмахер-колорист
Мы часто защищаем кожу от солнца, но забываем, что волосы страдают не меньше. Под действием ультрафиолета разрушается их структура — они становятся суше, тусклее, начинают ломаться. Цвет (особенно, если волосы окрашены!) быстро выгорает и теряет глубину. Поэтому летом важно не просто увлажнять волосы, но и защищать их от солнца. Хорошее солнцезащитное средство создает на волосах легкую вуаль, которая помогает сохранить здоровье локонов.
Мой первый мастхэв — спрей-молочко SU Hair Milk от Davines. У него легкая текстура, а аромат как нежный бриз на побережье океана. Молочко максимально быстро впитывается, не утяжеляет, при этом классно увлажняет волосы и защищает от УФ-лучей. Подходит как для окрашенных, так и натуральных волос.
Вторая бьюти-необходимость — L’Oréal Professionnel Solar Sublime Spray. Профессиональное средство с технологией Mexoryl S.O. эффективно защищает от солнца и предотвращает выцветание окрашивания. Формула с алоэ вера делает волосы гладкими и блестящими даже после дня на пляже и отлично подходит в качестве ежедневного ухода и в условиях лета в городе.
И последнее — солнцезащитный бальзам-спрей Curex Sunflower от Estel. Бюджетное, но достойное средство с UV-фильтром, хитозаном и пчелиным воском, которое восстанавливает гидробаланс, облегчает расчесывание, делает волосы более мягкими и сияющими.
Philip Kingsley
Первыми питательный кондиционер от британского трихолога Филипа Кингсли (заслужил звание «гуру волос» от New York Times и придумал ту самую фразу bad hair day!) оценили члены олимпийской сборной США по синхронному плаванию — средство на ура защищало волосы от хлорированной воды в бассейне. Из спортивных сумок продукт быстро переехал и в отпускные чемоданы, продемонстрировав свою вторую бьюти-сущность — благодаря гидролизованному эластину, касторовому и оливковому маслам кондиционер сводит к минимуму вред от морской соли и ультрафиолетовых лучей, одновременно увлажняя и глубоко напитывая волосы.
Balmain
Знаем врага в лицо: UVA-лучи приводят к тусклости и потере насыщенности окрашивания, UVB-лучи — выведению белка, что провоцирует повреждения. Ухаживающий спрей Balmain защищает от обоих видов излучения, а еще — создает надежный барьер от соли и хлора. Средство не только предотвращает последствия длительного пребывания на солнце, но и работает как несмываемый кондиционер — отлично увлажняет, делает волосы мягкими и возвращает здоровое сияние.
R+Co
Суперсила несмываемого кондиционера от R+Co — ударная доза витамина С, который обеспечивает максимальную защиту волос от воздействия окружающей среды, в том числе УФ-излучения. К нему поддержку добавили гиалуроновую кислоту, растительный коллаген, экстракты корня редиса и масла кокоса — вместе они делают волосы увлажненными, крепкими и блестящими. Бонус: за два пшика вы избавитесь от надоедливого пуха за счет антистатического эффекта спрея.
Ligne St Barth
Звание главного универсала в отпускной косметичке присуждаем маслу авокадо Ligne St Barth. Кроме моря бонусов для лица и тела (профилактиурует и борется с растяжками, уменьшает пигментацию, заживляет ожоги, активирует регенерацию клеток и выработку коллагена!) продукт позаботится и о волосах и коже головы, насыщая их полезными веществами и не допуская обезвоживания из-за солнца, морской или хлорированной воды. Используйте масло в качестве маски (нанесите на влажные волосы на 30 минут или на ночь) для суперпитания или ежедневного ухода для увлажнения и предотвращения секущихся кончиков.
Coola
Любимый бренд Американской Ассоциации Спасателей (со штаб-квартирой в Сан-Диего!) выпустил водостойкий (выдержит 80-минутный заплыв!) солнцезащитный спрей, который защищает волосы и кожу головы от ультрафиолета и обесцвечивания (спасибо антиоксидантам, маслу монои и экстракту центеллы азиатской!). Плюс: средство питает и укрепляет фолликулы, сохраняет волосы ухоженными и увлажненными.
Davines
Если не успели задуматься о необходимой защите вовремя, забирайте SOS-средство, которое спасет волосы от отпускных повреждений. Восстанавливающая маска от спонсоров наших бьюти-вишлистов Davines на основе экстракта померанца миртолистного Чинотто (прямиком с фермы синьора Пароди из итальянского Финале-Лигуре!) возвращает к жизни даже самые сухие и тусклые волосы, обладает антиоксидантным эффектом и противовоспалительным действием.
Evo
Мастхэв для ослабленных или окрашенных волос — несмываемый крем-спрей от Evo, который защищает и без того хрупкие волосы от воздействия УФ-лучей и последствий горячих укладок. При ежедневном использовании вы увидите, как волосы стали более увлажненными и крепкими, а при нанесении до сушки феном средство придает локонам дополнительный объем и легкую фиксацию.
Comfort Zone
Летняя новинка от бьюти-визионеров Comfort Zone — водостойкий спрей для волос на основе абиссинского (источник Омега-6 и Омега-9) и арганового масел. Чудо-средство создает прочную пленку вокруг каждого волоса, защищая их от солнца, песка и соли, предотвращая ломкость и обезвоживание, а также — сохраняет окрашивание и помогает распутать волосы даже после целого дня на пляже.
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