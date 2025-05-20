Собрали 8 проверенных средств, которые помогут волосам пережить отпуск

Мы часто защищаем кожу от солнца, но забываем, что волосы страдают не меньше. Под действием ультрафиолета разрушается их структура — они становятся суше, тусклее, начинают ломаться. Цвет (особенно, если волосы окрашены!) быстро выгорает и теряет глубину. Поэтому летом важно не просто увлажнять волосы, но и защищать их от солнца. Хорошее солнцезащитное средство создает на волосах легкую вуаль, которая помогает сохранить здоровье локонов.

Мой первый мастхэв — спрей-молочко SU Hair Milk от Davines. У него легкая текстура, а аромат как нежный бриз на побережье океана. Молочко максимально быстро впитывается, не утяжеляет, при этом классно увлажняет волосы и защищает от УФ-лучей. Подходит как для окрашенных, так и натуральных волос.



Вторая бьюти-необходимость — L’Oréal Professionnel Solar Sublime Spray. Профессиональное средство с технологией Mexoryl S.O. эффективно защищает от солнца и предотвращает выцветание окрашивания. Формула с алоэ вера делает волосы гладкими и блестящими даже после дня на пляже и отлично подходит в качестве ежедневного ухода и в условиях лета в городе.

И последнее — солнцезащитный бальзам-спрей Curex Sunflower от Estel. Бюджетное, но достойное средство с UV-фильтром, хитозаном и пчелиным воском, которое восстанавливает гидробаланс, облегчает расчесывание, делает волосы более мягкими и сияющими.