Сыворотки, кремы и стики: 11 отличных SPF-средств для отпуска и на каждый день

Чтобы не перегружать кожу в жару (ей и без того тяжело!), отдайте главную бьюти-роль санскрину — не только защитит от УФ-лучей и замедлит фотостарение, но и увлажнит, выровняет тон, разгладит морщины и отработает в качестве базы под макияж.
Ligne St Barth
Команда Ligne St Barth (со штаб-квартирой на тропическом «острове миллионеров» Сен-Бартельми!) на основе масла помадного дерева разработала идеальный мастхэв отпускной косметички — экоустойчивый солнечнозащитный спрей, безопасный для коралловых рифов. Секрет успеха: в средстве объединены три фильтра нового поколения, а индекс SPF50 защитит от агрессивных солнечных лучей даже самую светлую кожу. Плюс: спрей ускоряет процесс загара и делает его более стойким.
Sofia Bertrand
За плечами испанского премиум-бренда Sofia Bertrand — 30-летний опыт разработок в собственной научно-исследовательской лаборатории. Одна из новинок — 591 Advanced Protection SPF 50, которое выполняет функции не только санскрина, но и ежедневного увлажняющего и anti-age крема — спасает от сухости и окружающих загрязнений, выравнивает тон, разглаживает микрорельеф и борется с возрастными изменениями. Суперингредиент, который вы не знали, что вам нужен — экстракт морского бамбука, который защищает кожу от синего света экранов (виновен в разрушении естественного защитного слоя кожи, что приводит к преждевременному старению и гиперпигментации!).
Institut Esthederm
Перевоплощаемся в балерину капучино без вреда для кожи с помощью масла от Institut Esthederm. Средство одновременно способствует естественному загару, нейтрализует свободные радикалы и защищают от опасных UVA и UVB лучей. А чтобы мерцать и переливаться на солнце не хуже Эдварда Каллена, в масло добавили минеральные частицы перламутра.
Erborian
Два главных ингредиента сыворотки от Erborian — цитрус юдзу (источник витамина С — известен увлажняющими, антиоксидантными и защитными свойствами) и ниацинамид (выравнивает тон, осветляет пигментацию и успокаивает). Благодаря ухаживающему составу продукт подходит для ежедневного использования в качестве привычной сыворотки, хорошо ложится под макияж, а высокий индекс SPF 50+ эффективно защищает кожу от вредного УФ-излучения.
Grown Alchemist
Искали тот самый санскрин, который не выбеливает и не превращает лицо в румяный масляный блин — поздравляем, мы нашли его за вас: средство Grown Alchemist на основе прозрачного оксида цинка не оставляет белесого налета на коже, а для защиты от солнца достаточно небольшого количества крема, который нужно распределить тонким слоем (вместо жирного блеска — деликатное здоровое сияние!). Но на этом плюсы не заканчиваются: гиалуроновая кислота увлажняет кожу, экстракт семян петрушки богат антиоксидантами и витамином С, а масло шиповника укрепляет кожу и борется с морщинами и несовершенствами.
Mizon
Еще один бьюти-мастхэв для фанатов матовой кожи — Inout Daily Soothing Sunscreen от корейцев Mizon (с лабораториями в лучших научных центрах Японии, Франции и Швейцарии!). Помимо бархатистого финиша и защиты от УФ-лучей (спасибо индексу SPF 50!) средство может похвастаться составом с пятью видами гиалуроновой кислоты, ниацинамидом, центеллой азиатской (заживляет раны и ожоги) и аденозином (важный созник в anti-age уходе).
Davines
Главный претендент на место в отпускной косметичке — новинка от итальянских бьюти-хитмейкеров Davines. Формула солнцезащитного и водостойкого крема обеспечивает защиту даже при длительном купании (на радость вейксерферов и любителей сапов), а для максимально эффекта средство следует наносить повторно каждые два часа.
Percent Science
Бьюти-тех-гении Percent Science (в арсенале — собственные биотехнические лаборатории!) создали сыворотку с запатентованным комплексом Avocool-2.6 на основе экстракта трутовика сливающегося, который нормализует температуру кожи (может понизить на 2 градуса!) и поддерживает ее в комфортном состоянии на протяжении всего дня. За защиту от солнца отвечают химические УФ-фильтры нового поколения, а ухаживающие компоненты (ниацинамид, аденозин, сахаромицеты и бутил авокадат) стимулируют выработку коллагена, оказывают anti-age эффект, регулируют выделение себума и препятствуют появлению пигментации.
Comfort Zone
Бьюти-визионеры Comfort Zone перевыпустили свой легендарный солнцезащитный спрей в формате стика. Все прежние плюсы на месте: суперзащита от от UVA-лучей (вызывают фотостарение) и UVB-лучей (приводят к ожогам), легкая и водостойкая текстура, восстанавливает и укрепляет кожный барьер. А из новых — удобный стик позволяет точечно наносить продукт, например, на родинки или татуировки. Средство безопасно для самых чувствительных участков кожи, поэтому смело наносите его на область вокруг глаз, губ, нос и уши.
Thim
Корейские гуру декоративной косметики Thim потеснили бьюти-мастодонтов на поле уходовых средств: солнечнозащитная санскрин из экстракта листьев пустынной розы обеспечивает высокий уровень УФ-защиты и мастерски увлажняет кожу благодаря миксу семи видов гиалуроновой кислоты и коллагена. А еще подходит для нанесения перед мейкапом (санскрин-лайфхак для тех, кто прячется от солнца на работе).
d'Alba
Плюс одна ипостась белого трюфеля (Римская империя супербренда d'Alba!) — солнцезащитный стик с фактором защиты SPF 50+. Средство не оставляет жирного блеска и липкости, а еще отважно защищает кожу от самых безжалостных солнечных лучей (проверено на собственном лице!). В то же время тот самый белый трюфель в тандеме с витамином Е питают, а березовый сок и экстракт полыни успокаивают и снимают раздражение.
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