Сыворотки, кремы и стики: 11 отличных SPF-средств для отпуска и на каждый день

Искали тот самый санскрин, который не выбеливает и не превращает лицо в румяный масляный блин — поздравляем, мы нашли его за вас: средство Grown Alchemist на основе прозрачного оксида цинка не оставляет белесого налета на коже, а для защиты от солнца достаточно небольшого количества крема, который нужно распределить тонким слоем (вместо жирного блеска — деликатное здоровое сияние!). Но на этом плюсы не заканчиваются: гиалуроновая кислота увлажняет кожу, экстракт семян петрушки богат антиоксидантами и витамином С, а масло шиповника укрепляет кожу и борется с морщинами и несовершенствами.