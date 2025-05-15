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Сыворотки, кремы и стики: 11 отличных SPF-средств для отпуска и на каждый день

Чтобы не перегружать кожу в жару (ей и без того тяжело!), отдайте главную бьюти-роль санскрину — не только защитит от УФ-лучей и замедлит фотостарение, но и увлажнит, выровняет тон, разгладит морщины и отработает в качестве базы под макияж. 

Ligne St Barth

Сухое масло Ligne St Barth, Кенгуру, 16 690 руб.

Сухое масло Ligne St Barth, Кенгуру, 16 690 руб.

Команда Ligne St Barth (со штаб-квартирой на тропическом «острове миллионеров» Сен-Бартельми!) на основе масла помадного дерева разработала идеальный мастхэв отпускной косметички — экоустойчивый солнечнозащитный спрей, безопасный для коралловых рифов. Секрет успеха: в средстве объединены три фильтра нового поколения, а индекс SPF50 защитит от агрессивных солнечных лучей даже самую светлую кожу. Плюс: спрей ускоряет процесс загара и делает его более стойким.

 

Sofia Bertrand

Солнцезащитный крем Sofia Bertrand, ДЛТ, 15 410 руб.

Солнцезащитный крем Sofia Bertrand, ДЛТ, 15 410 руб.

За плечами испанского премиум-бренда Sofia Bertrand — 30-летний опыт разработок в собственной научно-исследовательской лаборатории. Одна из новинок — 591 Advanced Protection SPF 50, которое выполняет функции не только санскрина, но и ежедневного увлажняющего и anti-age крема — спасает от сухости и окружающих загрязнений, выравнивает тон, разглаживает микрорельеф и борется с возрастными изменениями. Суперингредиент, который вы не знали, что вам нужен — экстракт морского бамбука, который защищает кожу от синего света экранов (виновен в разрушении естественного защитного слоя кожи, что приводит к преждевременному старению и гиперпигментации!). 

Institut Esthederm

Солнцезащитное масло с шиммером Institut Esthederm, Naos, 11 270 руб.

Солнцезащитное масло с шиммером Institut Esthederm, Naos, 11 270 руб.

Перевоплощаемся в балерину капучино без вреда для кожи с помощью масла от Institut Esthederm. Средство одновременно способствует естественному загару, нейтрализует свободные радикалы и защищают от опасных UVA и UVB лучей. А чтобы мерцать и переливаться на солнце не хуже Эдварда Каллена, в масло добавили минеральные частицы перламутра. 

Erborian

Cолнцезащитная сыворотка Erborian, 5 900 руб.

Cолнцезащитная сыворотка Erborian, 5 900 руб.

Два главных ингредиента сыворотки от Erborian — цитрус юдзу (источник витамина С — известен увлажняющими, антиоксидантными и защитными свойствами) и ниацинамид (выравнивает тон, осветляет пигментацию и успокаивает). Благодаря ухаживающему составу продукт подходит для ежедневного использования в качестве привычной сыворотки, хорошо ложится под макияж, а высокий индекс SPF 50+ эффективно защищает кожу от вредного УФ-излучения. 

Grown Alchemist

Солнцезащитный увлажняющий крем Grown Alchemist, 4 600 руб.

Солнцезащитный увлажняющий крем Grown Alchemist, 4 600 руб.

Искали тот самый санскрин, который не выбеливает и не превращает лицо в румяный масляный блин — поздравляем, мы нашли его за вас: средство Grown Alchemist на основе прозрачного оксида цинка не оставляет белесого налета на коже, а для защиты от солнца достаточно небольшого количества крема, который нужно распределить тонким слоем  (вместо жирного блеска — деликатное здоровое сияние!). Но на этом плюсы не заканчиваются: гиалуроновая кислота увлажняет кожу, экстракт семян петрушки богат антиоксидантами и витамином С, а масло шиповника укрепляет кожу и борется с морщинами и несовершенствами. 

Mizon

Матовый солнцезащитный крем Mizon, BeLumiere, 4 051,73 руб.

Матовый солнцезащитный крем Mizon, BeLumiere, 4 051,73 руб.

Еще один бьюти-мастхэв для фанатов матовой кожи — Inout Daily Soothing Sunscreen от корейцев Mizon (с лабораториями в лучших научных центрах Японии, Франции и Швейцарии!). Помимо бархатистого финиша и защиты от УФ-лучей (спасибо индексу SPF 50!) средство может похвастаться составом с пятью видами гиалуроновой кислоты, ниацинамидом, центеллой азиатской (заживляет раны и ожоги) и аденозином (важный созник в anti-age уходе). 

Davines

Солнцезащитный крем Davines, 3 980 руб.

Солнцезащитный крем Davines, 3 980 руб.

Главный претендент на место в отпускной косметичке — новинка от итальянских бьюти-хитмейкеров Davines. Формула солнцезащитного и водостойкого крема обеспечивает защиту даже при длительном купании (на радость вейксерферов и любителей сапов), а для максимально эффекта средство следует наносить повторно каждые два часа.

Percent Science

Солнцезащитная сыворотка Percent Science, Hollyshop, 3 150 руб.

Солнцезащитная сыворотка Percent Science, Hollyshop, 3 150 руб.

Бьюти-тех-гении Percent Science (в арсенале — собственные биотехнические лаборатории!) создали сыворотку с запатентованным комплексом Avocool-2.6 на основе экстракта трутовика сливающегося, который нормализует температуру кожи (может понизить на 2 градуса!) и поддерживает ее в комфортном состоянии на протяжении всего дня. За защиту от солнца отвечают химические УФ-фильтры нового поколения, а ухаживающие компоненты (ниацинамид, аденозин, сахаромицеты и бутил авокадат) стимулируют выработку коллагена, оказывают anti-age эффект, регулируют выделение себума и препятствуют появлению пигментации.

Comfort Zone

Солнцезащитный стик Comfort Zone, 2 970 руб.

Солнцезащитный стик Comfort Zone, 2 970 руб.

Бьюти-визионеры Comfort Zone перевыпустили свой легендарный солнцезащитный спрей в формате стика. Все прежние плюсы на месте: суперзащита от от UVA-лучей (вызывают фотостарение) и UVB-лучей (приводят к ожогам), легкая и водостойкая текстура, восстанавливает и укрепляет кожный барьер. А из новых — удобный стик позволяет точечно наносить продукт, например, на родинки или татуировки. Средство безопасно для самых чувствительных участков кожи, поэтому смело наносите его на область вокруг глаз, губ, нос и уши. 

Thim

Солнцезащитная сыворотка Thim, «Золотое Яблоко», 2 535 руб.

Солнцезащитная сыворотка Thim, «Золотое Яблоко», 2 535 руб.

Корейские гуру декоративной косметики Thim потеснили бьюти-мастодонтов на поле уходовых средств: солнечнозащитная санскрин из экстракта листьев пустынной розы обеспечивает высокий уровень УФ-защиты и мастерски увлажняет кожу благодаря миксу семи видов гиалуроновой кислоты и коллагена. А еще подходит для нанесения перед мейкапом (санскрин-лайфхак для тех, кто прячется от солнца на работе).

d'Alba

Солнцезащитный стик d'Alba, «Золотое Яблоко», 2 350 руб.

Солнцезащитный стик d'Alba, «Золотое Яблоко», 2 350 руб.

Плюс одна ипостась белого трюфеля (Римская империя супербренда d'Alba!) — солнцезащитный стик с фактором защиты SPF 50+. Средство не оставляет жирного блеска и липкости, а еще отважно защищает кожу от самых безжалостных солнечных лучей (проверено на собственном лице!). В то же время тот самый белый трюфель в тандеме с витамином Е питают, а березовый сок и экстракт полыни успокаивают и снимают раздражение. 

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