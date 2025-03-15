Выбрали 8 главных трендов макияжа с Недель моды

Убеждаемся, что даже солидные мейкап-артисты — тоже люди (читай: тоже листают TikTok!). На недавно завершившемся фэшн-марафоне визажисты повторили вирусные тьюториалы и показали свои версии нашумевших бьюти-трендов — от красных губ до гламура 90-х. Плюс: не сговариваясь воскресили китч 80-х, выбрали любимый пастельный оттенок и разрешили не усложнять себе жизнь стрелками.
Акцент на губы
Не обманываемся кажущейся простотой мейка и раскладываем тренд по полочкам. Залог идеального голого лица (и идеального фона для красных губ) — ровный тон без покраснений, синяков под глазами, капилляров и пор (яркая помада всегда норовит подчеркнуть даже не существующие несовершенства). После манипуляций с тональными и bb-кремами, консилерами и корректорами добавляем скульптор, как сделали визажисты Tom Ford (кстати, чтобы повторить подиумный мейк, запасайтесь карандашом для губ Tom Ford Runway Lip Pencil в оттенке 105, помадой Tom Ford Runway Lip Color в оттенках 16 и 18, а еще блеском Tom Ford Gloss Luxe в оттенке 01), и немного румян на манер шоу Versace. Глаза тоже не оставляем без внимания: по примеру показа Stella McCartney и Conner Ives кладем на веки коричневые или темно-бежевые тени очень тонким слоем — так лицо будет выглядеть более гармонично, а макияж — завершенным.
Немного черной подводки
Если рисовать полноценные стрелки лень — не проблема: визажисты Christian Dior и Mossi предлагают подчеркнуть карандашом только внутренний уголок глаза (при желании можно повторить трюк и с внешней стороны). Вариант для быстрого гранж-макияжа увидели на показе Genny, где модели вышли с размазанной по нижнему веку подводкой. А идею на каждый день подметили на глазах Вики Евсеевой на шоу Isabel Marant: на скорую руку, не надавливая на продукт, прокрашиваем межресничку и растушевываем кистью или пальцем.
Черно-белые тени
90's are back: вооружаемся любимыми трехцветными палетками Гвинет Пэлтроу и Бритни Спирс для гламурных черно-белых мейков. Пока тикток-юзеры заполоняют соцсеть тьюториалами, визажисты фэшн-показов не отстают. В Kim Shui сочинили современную версию и вместо смешивания оттенков нанесли белые тени на верхнее веко, а черные — на нижнее, вытянув продукт в импровизированную стрелку. А в Roberto Cavalli проголосовали за менее контрастный финиш, замиксовав все цвета в серый градиент.
Тени до бровей
Еще один тренд с ретро-вайбом — тени до бровей, а иногда и выше. Макияж, который раньше напоминал ироничный косплей Алексис Колби из «Династии», теперь в почете у визажистов Tom Ford, Conner Ives и Marni. При желании такой мейк может изменить пропорции глаза и сделать его визуально больше, если высветлить центр и затемнить уголки. Но даже при условии всего одного растушеванного цвета вау-эффект обеспечен — заверено Rochas.
Голубые оттенки
Из целой пастельной палитры, в которую окрашивали лица моделей в прошлом сезоне, в лидеры выбился голубой. Визажист показа Sandy Liang Фара Хомиди повторила кукольное лицо с помощью бесцветных псевдопластиковых губ и наивно раскрашенных глаз. Для шоу Christian Cowan Джалиса Джайкаран придумала гипертрофированные ретро-образы с ярко-лазурными тенями, растушеванными до бровей, и дополнила их нюдовой помадой. За металлик-акценты проголосовали мейкап-артисты Blumarine (добавили немного синей подводки на середину верхней и нижней межресничек), Сoperni (вытянули сверкающие стрелки до висков) и Christopher John Rogers (сочинили ретрофутуристичный макияж губ с галактическим мерцанием!).
Декорированные ресницы
В осенне-зимнем сезоне не только одежда стала объемнее, ресницы тоже обзавелись дополнительными слоями в виде длинных перьев Thom Browne, шуршащей мишуры-дождика Rokh, графичных стикеров Сourreges и страз Sunnei. Этим ваши эксперименты могут не ограничиваться — украшайте ресницы, чем угодно, но следите за тем, чтобы ни клей, ни декор не попали в глаз и не навредили слизистой.
Сияющая кожа
Тотальный бьюти-минимализм (или его имитация!) все еще с нами. Большое количество визажистов брендов — от Moschino до Prabal Gurung — отказываются от арт-макияжей в пользу чистой кожи со здоровым сиянием. А с помощью каких продуктов создать тот самый эффект — рассказывали здесь.
Дымчатые смоки
На смену размазанному гранжу пришли смоки, растушеванные в деликатную дымку. Если раньше неряшливый финиш в духе I woke up like this (после дикого рейва!) требовал усердного наслаивания и размазывания теней, карандашей и подводок, то для воздушного smoky eyes пригодятся только легко тушующиеся тени любого оттенка — черного, как на показе Coperni, или карамельного, как у Isabel Marant. Плюс: можно разнообразить макияж с помощью блеска для век — за бьюти-вдохновением идем к Marni.
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