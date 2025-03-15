Выбрали 8 главных трендов макияжа с Недель моды

Не обманываемся кажущейся простотой мейка и раскладываем тренд по полочкам. Залог идеального голого лица (и идеального фона для красных губ) — ровный тон без покраснений, синяков под глазами, капилляров и пор (яркая помада всегда норовит подчеркнуть даже не существующие несовершенства). После манипуляций с тональными и bb-кремами, консилерами и корректорами добавляем скульптор, как сделали визажисты Tom Ford (кстати, чтобы повторить подиумный мейк, запасайтесь карандашом для губ Tom Ford Runway Lip Pencil в оттенке 105, помадой Tom Ford Runway Lip Color в оттенках 16 и 18, а еще блеском Tom Ford Gloss Luxe в оттенке 01), и немного румян на манер шоу Versace. Глаза тоже не оставляем без внимания: по примеру показа Stella McCartney и Conner Ives кладем на веки коричневые или темно-бежевые тени очень тонким слоем — так лицо будет выглядеть более гармонично, а макияж — завершенным.