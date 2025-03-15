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Выбрали 8 главных трендов макияжа с Недель моды

Убеждаемся, что даже солидные мейкап-артисты — тоже люди (читай: тоже листают TikTok!). На недавно завершившемся фэшн-марафоне визажисты повторили вирусные тьюториалы и показали свои версии нашумевших бьюти-трендов — от красных губ до гламура 90-х. Плюс: не сговариваясь воскресили китч 80-х, выбрали любимый пастельный оттенок и разрешили не усложнять себе жизнь стрелками.  

Акцент на губы

Tom Ford FW'25

Tom Ford FW'25

Stella McCartney FW'25

Stella McCartney FW'25

Moschino FW'25

Moschino FW'25

Versace FW'25

Versace FW'25

Conner Ives FW'25

Conner Ives FW'25

Не обманываемся кажущейся простотой мейка и раскладываем тренд по полочкам. Залог идеального голого лица (и идеального фона для красных губ) — ровный тон без покраснений, синяков под глазами, капилляров и пор (яркая помада всегда норовит подчеркнуть даже не существующие несовершенства). После манипуляций с тональными и bb-кремами, консилерами и корректорами добавляем скульптор, как сделали визажисты Tom Ford (кстати, чтобы повторить подиумный мейк, запасайтесь карандашом для губ Tom Ford Runway Lip Pencil в оттенке 105, помадой Tom Ford Runway Lip Color в оттенках 16 и 18, а еще блеском Tom Ford Gloss Luxe в оттенке 01), и немного румян на манер шоу Versace. Глаза тоже не оставляем без внимания: по примеру показа Stella McCartney и Conner Ives кладем на веки коричневые или темно-бежевые тени очень тонким слоем — так лицо будет выглядеть более гармонично, а макияж — завершенным. 

Немного черной подводки 

Christian Dior FW'25

Christian Dior FW'25

Isabel Marant FW'25

Isabel Marant FW'25

Genny FW'25

Genny FW'25

Mossi FW'25

Mossi FW'25

Если рисовать полноценные стрелки лень — не проблема: визажисты Christian Dior и Mossi предлагают подчеркнуть карандашом только внутренний уголок глаза (при желании можно повторить трюк и с внешней стороны). Вариант для быстрого гранж-макияжа увидели на показе Genny, где модели вышли с размазанной по нижнему веку подводкой. А идею на каждый день подметили на глазах Вики Евсеевой на шоу Isabel Marant: на скорую руку, не надавливая на продукт, прокрашиваем межресничку и растушевываем кистью или пальцем. 

Черно-белые тени 

Roberto Cavalli FW'25

Roberto Cavalli FW'25

Kim Shui FW'25

Kim Shui FW'25

Luar FW'25

Luar FW'25

90's are back: вооружаемся любимыми трехцветными палетками Гвинет Пэлтроу и Бритни Спирс для гламурных черно-белых мейков. Пока тикток-юзеры заполоняют соцсеть тьюториалами, визажисты фэшн-показов не отстают. В Kim Shui сочинили современную версию и вместо смешивания оттенков нанесли белые тени на верхнее веко, а черные — на нижнее, вытянув продукт в импровизированную стрелку. А в Roberto Cavalli проголосовали за менее контрастный финиш, замиксовав все цвета в серый градиент. 

Тени до бровей

Rochas FW'25

Rochas FW'25

Marni FW'25

Marni FW'25

Tom Ford FW'25

Tom Ford FW'25

Conner Ives FW'25

Conner Ives FW'25

Еще один тренд с ретро-вайбом — тени до бровей, а иногда и выше. Макияж, который раньше напоминал ироничный косплей Алексис Колби из «Династии», теперь в почете у визажистов Tom Ford, Conner Ives и Marni. При желании такой мейк может изменить пропорции глаза и сделать его визуально больше, если высветлить центр и затемнить уголки. Но даже при условии всего одного растушеванного цвета вау-эффект обеспечен — заверено Rochas. 

Голубые оттенки

Blumarine FW'25

Blumarine FW'25

Sandy Liang FW'25

Sandy Liang FW'25

Coperni FW'25

Coperni FW'25

Christian Cowan FW'25

Christian Cowan FW'25

Christopher John Rogers FW'25

Christopher John Rogers FW'25

Из целой пастельной палитры, в которую окрашивали лица моделей в прошлом сезоне, в лидеры выбился голубой. Визажист показа Sandy Liang Фара Хомиди повторила кукольное лицо с помощью бесцветных псевдопластиковых губ и наивно раскрашенных глаз. Для шоу Christian Cowan Джалиса Джайкаран придумала гипертрофированные ретро-образы с ярко-лазурными тенями, растушеванными до бровей, и дополнила их нюдовой помадой. За металлик-акценты проголосовали мейкап-артисты Blumarine (добавили немного синей подводки на середину верхней и нижней межресничек), Сoperni (вытянули сверкающие стрелки до висков) и Christopher John Rogers (сочинили ретрофутуристичный макияж губ с галактическим мерцанием!). 

Декорированные ресницы 

Сourreges FW'25

Сourreges FW'25

Rokh FW'25

Rokh FW'25

Thom Browne FW'25

Thom Browne FW'25

Sunnei FW'25

Sunnei FW'25

В осенне-зимнем сезоне не только одежда стала объемнее, ресницы тоже обзавелись дополнительными слоями в виде длинных перьев Thom Browne, шуршащей мишуры-дождика Rokh, графичных стикеров Сourreges и страз Sunnei. Этим ваши эксперименты могут не ограничиваться — украшайте ресницы, чем угодно, но следите за тем, чтобы ни клей, ни декор не попали в глаз и не навредили слизистой. 

Сияющая кожа

Prabal Gurung FW'25

Prabal Gurung FW'25

Moschino FW'25

Moschino FW'25

Off-White FW'25

Off-White FW'25

TWP FW'25

TWP FW'25

Тотальный бьюти-минимализм (или его имитация!) все еще с нами. Большое количество визажистов брендов — от Moschino до Prabal Gurung — отказываются от арт-макияжей в пользу чистой кожи со здоровым сиянием. А с помощью каких продуктов создать тот самый эффект — рассказывали здесь

Дымчатые смоки

Marni FW'25

Marni FW'25

Isabel Marant FW'25

Isabel Marant FW'25

Coperni FW'25

Coperni FW'25

Blumarine FW'25

Blumarine FW'25

На смену размазанному гранжу пришли смоки, растушеванные в деликатную дымку. Если раньше неряшливый финиш в духе I woke up like this (после дикого рейва!) требовал усердного наслаивания и размазывания теней, карандашей и подводок, то для воздушного smoky eyes пригодятся только легко тушующиеся тени любого оттенка — черного, как на показе Coperni, или карамельного, как у Isabel Marant. Плюс: можно разнообразить макияж с помощью блеска для век — за бьюти-вдохновением идем к Marni. 

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