Выбрали 8 главных трендов макияжа с Недель моды

На смену размазанному гранжу пришли смоки, растушеванные в деликатную дымку. Если раньше неряшливый финиш в духе I woke up like this (после дикого рейва!) требовал усердного наслаивания и размазывания теней, карандашей и подводок, то для воздушного smoky eyes пригодятся только легко тушующиеся тени любого оттенка — черного, как на показе Coperni, или карамельного, как у Isabel Marant. Плюс: можно разнообразить макияж с помощью блеска для век — за бьюти-вдохновением идем к Marni.