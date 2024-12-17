Раз, два и готово! Пять трендовых макияжей, которые получатся у всех

Репутация белого карандаша как самого скучного мейкап-средства разрушена (спасибо тиктокерам!) — теперь им не только подводят слизистую, но и рисуют стрелки, используют вместо теней и хайлайтера. На показе Ganni на лицах моделей в придачу к стрелкам появились накладные ресницы в тон. Повторяем мейк с водостойкой подводкой 3INA, а для тех, кто, как и автор этого текста, не успел освоить мастерство по наклеиванию искусственных пучков, советуем присмотреться к туши Yllozure. Самый простой вариант белого макияжа показали на шоу Mugler и Vaillant — наносим тени Naj Oleari тонким слоем на внутренний уголок глаза, при желании добавляем немного румян (хотя и это необязательно).