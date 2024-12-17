Раз, два и готово! Пять трендовых макияжей, которые получатся у всех

В аккурат к сезону предновогодних вечеринок и самой ночи X собрали пять мейкап-трендов, которые получится повторить без многократных просмотров тьюториалов и нескольких часов времени в запасе. А главное — вместо десятка продуктов пригодится всего один (самые классные здесь!).
Серебристый металлик
Не тренд, а база! Металлик — неизменный бьюти-участник каждого fashion month. В сезоне SS'25 он отыграл во всех возможных ипостасях — от мерцающих художественных стрелок на показе Loewe до серебряного контура губ авторства Пэт Макграт на шоу Miu Miu. И если будущим летом можно ограничиться лаконичными металлик-акцентами, для которых пригодится подводка Charme, то в предпраздничном декабре не жалеем глиттера и шиммера по примеру Naeem Khan — балуемся с блестками Krygina, жидкими тенями RGB и мерцанием (официальное название!) от петербургских эко-бьютиголиков «Самосвет». А при желании повторяем мейкап Bottega Veneta и красим ресницы убойным количеством серебристой туши Revolution Makeup.
Пастельные тени
Вместо дикой радужной раскраски, которую нам советовали носить этой осенью Etro, Vaquera и Diesel, теперь в почете однотонная пастель, растушеванная на все веко. Вслед за Dries Van Noten, Marco Rambaldi и Luisa Beccaria косплеим 1960-е (а на самом деле тетю Люду из детства!) — наносим персиковые тени Shik, лиловые Love Generation или Arive в оттенке матчи. И по примеру трендсеттеров игнорируем все остальное — никакой туши для ресниц и подводки.
Белый макияж глаз
Репутация белого карандаша как самого скучного мейкап-средства разрушена (спасибо тиктокерам!) — теперь им не только подводят слизистую, но и рисуют стрелки, используют вместо теней и хайлайтера. На показе Ganni на лицах моделей в придачу к стрелкам появились накладные ресницы в тон. Повторяем мейк с водостойкой подводкой 3INA, а для тех, кто, как и автор этого текста, не успел освоить мастерство по наклеиванию искусственных пучков, советуем присмотреться к туши Yllozure. Самый простой вариант белого макияжа показали на шоу Mugler и Vaillant — наносим тени Naj Oleari тонким слоем на внутренний уголок глаза, при желании добавляем немного румян (хотя и это необязательно).
Цветные ресницы
Ресницы стали главными бьюти-героями на шоу Ganni, где вместо традиционной черной или коричневой туши в ход пошла неоновая, и LaQuan Smith, для которого визажист Шейка Дейли выбрала накладные ресницы глубокого синего оттенка. А на подиуме Dries Van Noten дело пастельными тенями не закончилось — небесно-голубые веки обрамляли ярко-апельсиновые ресницы. Чтобы сэкономить время перед корпоративом, отказываемся от сложных мейкап-экспериментов и запасаемся травянистой тушью Pat Mcgrath Labs, бордовой Sergey Naumov Beauty и кобальтовой Shik.
Свежее лицо
Серьезный конкурент драматичных смоки — тотальный бьюти-минимализм. На шоу Khaite сделали ставку на здоровое сияние кожи — подобный финиш дает тональный крем Rink с увлажняющей сывороткой в составе. Придать лицу отдохнувший вид можно и с помощью хайлайтера, как это сделали на показе Jason Wu. Наш выбор — жидкий хайлайтер «Самосвет», с которым кожа будто светится изнутри. А за кулисами показа Brandon Maxwell визажисты использовали лишь румяна, нанося их на щеки, глаза и губы. Нашли кое-что получше — многофункциональный тинт Krygina, которому под силу заменить половину косметички.
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