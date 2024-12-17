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Раз, два и готово! Пять трендовых макияжей, которые получатся у всех

В аккурат к сезону предновогодних вечеринок и самой ночи X собрали пять мейкап-трендов, которые получится повторить без многократных просмотров тьюториалов и нескольких часов времени в запасе. А главное — вместо десятка продуктов пригодится всего один (самые классные здесь!).

Серебристый металлик

Loewe SS'25

Loewe SS'25

Miu Miu SS'25

Miu Miu SS'25

Bottega Veneta SS'25

Bottega Veneta SS'25

Naeem Khan SS'25

Naeem Khan SS'25

Не тренд, а база! Металлик — неизменный бьюти-участник каждого fashion month. В сезоне SS'25 он отыграл во всех возможных ипостасях — от мерцающих художественных стрелок на показе Loewe до серебряного контура губ авторства Пэт Макграт на шоу Miu Miu. И если будущим летом можно ограничиться лаконичными металлик-акцентами, для которых пригодится подводка Charme, то в предпраздничном декабре не жалеем глиттера и шиммера по примеру Naeem Khan — балуемся с блестками Krygina, жидкими тенями RGB и мерцанием (официальное название!) от петербургских эко-бьютиголиков «Самосвет». А при желании повторяем мейкап Bottega Veneta и красим ресницы убойным количеством серебристой туши Revolution Makeup. 

Мерцание «Самосвет», 1 600 руб.

Мерцание «Самосвет», 1 600 руб.

Тушь Revolution Makeup, Золотое Яблоко, 953 руб.

Тушь Revolution Makeup, Золотое Яблоко, 953 руб.

Тени Shik, 792 руб.

Тени Shik, 792 руб.

Глиттер Krygina, 650 руб.

Глиттер Krygina, 650 руб.

Жидкие тени RGB, 630 руб.

Жидкие тени RGB, 630 руб.

Подводка Charme, Лэтуаль, 279 руб.

Подводка Charme, Лэтуаль, 279 руб.

Пастельные тени

Dries Van Noten SS'25

Dries Van Noten SS'25

Shuting Qui SS'25

Shuting Qui SS'25

Marco Rambaldi SS'25

Marco Rambaldi SS'25

Luisa Beccaria SS'25

Luisa Beccaria SS'25

Вместо дикой радужной раскраски, которую нам советовали носить этой осенью Etro, Vaquera и Diesel, теперь в почете однотонная пастель, растушеванная на все веко. Вслед за Dries Van Noten, Marco Rambaldi и Luisa Beccaria косплеим 1960-е (а на самом деле тетю Люду из детства!) — наносим персиковые тени Shik, лиловые Love Generation или Arive в оттенке матчи. И по примеру трендсеттеров игнорируем все остальное — никакой туши для ресниц и подводки. 

Тени для век MAC, Иль де Ботэ, 2 990 руб.

Тени для век MAC, Иль де Ботэ, 2 990 руб.

Тени для век Latte Beauty, Золотое Яблоко, 2 100 руб.

Тени для век Latte Beauty, Золотое Яблоко, 2 100 руб.

Тени для век Arive, Лэтуаль, 449 руб.

Тени для век Arive, Лэтуаль, 449 руб.

Тени для век Shik, 356 руб.

Тени для век Shik, 356 руб.

Тени для век Love Generation, Золотое Яблоко, 212 руб.

Тени для век Love Generation, Золотое Яблоко, 212 руб.

Белый макияж глаз

Mugler SS'25

Mugler SS'25

Ganni SS'25

Ganni SS'25

Vaillant SS'25

Vaillant SS'25

Rave Review SS'25

Rave Review SS'25

Репутация белого карандаша как самого скучного мейкап-средства разрушена (спасибо тиктокерам!) — теперь им не только подводят слизистую, но и рисуют стрелки, используют вместо теней и хайлайтера. На показе Ganni на лицах моделей в придачу к стрелкам появились накладные ресницы в тон. Повторяем мейк с водостойкой подводкой 3INA, а для тех, кто, как и автор этого текста, не успел освоить мастерство по наклеиванию искусственных пучков, советуем присмотреться к туши Yllozure. Самый простой вариант белого макияжа показали на шоу Mugler и Vaillant — наносим тени Naj Oleari тонким слоем на внутренний уголок глаза, при желании добавляем немного румян (хотя и это необязательно). 

Кремовый пигмент Krygina, 1 950 руб.

Кремовый пигмент Krygina, 1 950 руб.

Тени для век Naj Oleari, Золотое Яблоко, 1 440 руб.

Тени для век Naj Oleari, Золотое Яблоко, 1 440 руб.

Подводка для глаз 3INA, Золотое Яблоко, 842 руб.

Подводка для глаз 3INA, Золотое Яблоко, 842 руб.

Тушь Yllozure, Лэтуаль, 556 руб.

Тушь Yllozure, Лэтуаль, 556 руб.

Цветные ресницы

Dries Van Noten SS'25

Dries Van Noten SS'25

Ganni SS'25

Ganni SS'25

LaQuan Smith SS'25

LaQuan Smith SS'25

Ресницы стали главными бьюти-героями на шоу Ganni, где вместо традиционной черной или коричневой туши в ход пошла неоновая, и LaQuan Smith, для которого визажист Шейка Дейли выбрала накладные ресницы глубокого синего оттенка. А на подиуме Dries Van Noten дело пастельными тенями не закончилось — небесно-голубые веки обрамляли ярко-апельсиновые ресницы. Чтобы сэкономить время перед корпоративом, отказываемся от сложных мейкап-экспериментов и запасаемся травянистой тушью Pat Mcgrath Labs, бордовой Sergey Naumov Beauty и кобальтовой Shik. 

Зеленая тушь Pat Mcgrath Labs, Золотое Яблоко, 4 237 руб.

Зеленая тушь Pat Mcgrath Labs, Золотое Яблоко, 4 237 руб.

Бордовая тушь Sergey Naumov Beauty, 2 090 руб.

Бордовая тушь Sergey Naumov Beauty, 2 090 руб.

Синяя тушь Shik, 553 руб.

Синяя тушь Shik, 553 руб.

Фиолетовая тушь Vivienne Sabo, Иль де Боте, 513 руб.

Фиолетовая тушь Vivienne Sabo, Иль де Боте, 513 руб.

Желтая тушь Belor Design, Лэтуаль, 335 руб.

Желтая тушь Belor Design, Лэтуаль, 335 руб.

Свежее лицо 

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Jason Wu SS'25

Jason Wu SS'25

Brandon Maxwell SS'25

Brandon Maxwell SS'25

Серьезный конкурент драматичных смоки — тотальный бьюти-минимализм. На шоу Khaite сделали ставку на здоровое сияние кожи — подобный финиш дает тональный крем Rink с увлажняющей сывороткой в составе. Придать лицу отдохнувший вид можно и с помощью хайлайтера, как это сделали на показе Jason Wu. Наш выбор — жидкий хайлайтер «Самосвет», с которым кожа будто светится изнутри. А за кулисами показа Brandon Maxwell визажисты использовали лишь румяна, нанося их на щеки, глаза и губы. Нашли кое-что получше — многофункциональный тинт Krygina, которому под силу заменить половину косметички. 

Тональный крем Rink, 4 500 руб.

Тональный крем Rink, 4 500 руб.

Матовый консилер Nars, 3 357 руб.

Матовый консилер Nars, 3 357 руб.

Коричневая тушь Sergey Naumov Beauty, 2 090 руб.

Коричневая тушь Sergey Naumov Beauty, 2 090 руб.

Пудра Shik, 1 690 руб.

Пудра Shik, 1 690 руб.

Тинт Krygina, 1 650 руб.

Тинт Krygina, 1 650 руб.

Жидкий хайлайтер «Самосвет», 1 600 руб.

Жидкий хайлайтер «Самосвет», 1 600 руб.

Кремовые тени RGB, 1 100 руб.

Кремовые тени RGB, 1 100 руб.

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