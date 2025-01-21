Стивикаты, проборы-зигзаги и накладные челки: 8 трендовых причесок и стрижек

Понимаем (и поддерживаем!) внезапное желание отстричь челку, покрасить пряди в фуксию или немедленно отправиться в салон со словами: «Мне каре, как у Зендеи на Golden Globe!». Собрали восемь главных трендов причесок и стрижек, о которых не придется жалеть.
Многослойные стрижки
Мегапопулярность бохо предопределила подиумный бум на многослойные стрижки в духе лучших выходов певицы Стиви Никс: вслед за идеологом бохо-шика Chloé стивкаты появились у Николя Жескьера в Louis Vuitton, Джонатана Андерсона в Loewe, а еще у Себастьена Мейера и Арно Вайана в Coperni. Так что если вы хотите порадовать внутреннего ребенка и все-таки отстричь челку (которую не дали сделать родители в школе) — сейчас самое время.
Мария Волкова, стилист по волосам бьюти-студии Suite: «Многослойные стрижки подойдут тем, кому хочется добавить волосам объема и легкости. Плюс: не нужно заморачиваться с укладкой. Любителям легкой небрежности советую высушить волосы по направлению роста и в самом конце нанести солевой спрей Davines для придания текстуры и шершавости. А более аккуратная и объемная укладка получится с использованием брашинга и текстурайзера Oribe».
Накладные волосы и парики
Парики повсюду — в виде олдскульных бобкатов у Acne Studios и причесок Рапунцель у Collina Strada. Накладные волосы нужны не только для экспериментов с формой прически, но и с цветом: стилисты Maitrepierre упражнялись в колорблок-окрашивании, а фэшн-наследники виртуозного колориста Дриса Ван Нотена придумывали собственные цветовые сочетания за счет акцентных прядей. Накладная челка — тоже вариант, проверенный Софьей Стейнберг у Ganni и героинями Mugler.
Экспериментальный пробор
Вместо консервативных проборов по середине или сбоку стилисты показа Missoni советуют вернуться к ультрамодному в нулевых зигзагу — тогда такой носили Бритни Спирс, Дженнифер Энистон и Кристина Агилера. Причем совсем не обязательно стараться делать линию максимально четкой — отпустите ситуацию, как сделали на показе Peter Do, и пусть волосы и пробор там как-нибудь сами. А можно уйти в фэшн-отрыв (вслед за стилистами шоу Hermès!) и сочинить из сразу двух проборов треугольник.
Небрежный пучок
«Култышка», «дуля» и просто пучок, который мы в два счета крутим перед зеркалом в ванной и с трудом, если нам куда-то нужно, — именно эту прическу повторили на показах Saint Laurent, Chanel и Dior. Если с первыми двумя все понятно — побольше торчащих волос и поменьше стараний, то для последнего стилист-виртуоз Гвидо Палау поженил пучок с хвостом, превратив плетение в сложносочиненный узел, и украсил творение спортивной повязкой.
Мария Волкова: «Для того самого эффекта "я и не старалась" важно заранее поработать текстурайзером — он придаст волосам необходимую шершавость, благодаря которой между ними будет больше воздуха, а прическа получится более объемной. Теперь сам пучок: чтобы получить максимально небрежный финиш, разделите волосы на две части — верхнюю и нижнюю — сначала закрутите в «дулю» вторую, а затем как можно хаотичнее обверните волосы из первой вокруг резинки — и пусть кончики торчат. При желании в конце нанесите немного лака средней фиксации».
Косы
Прошлым летом по примеру Ann Demeulemeester и Priscavera мы носили тонкие хиппи-косички, как бы случайно возникшие тут и там. А в этом году их сменили основательные и самодостаточные косы: на показе Frederick Anderson голову моделей обвивали множество «дракончиков», на Valentino косы скрепляли в фантазийные узлы с помощью атласных ленточек, а на Chopova Lowena сочинили плетеные арт-прически, которые извивались, складываясь в причудливые узоры.
Боб с челкой
Пока Зендея и Селена Гомез для выхода на красную дорожку «Золотого глобуса» вдохновляются волнистым бобом Белоснежки, стилист Christian Cowan Лейси Редуэй подражает флэпперам и звезде 20-х — актрисе Луизе Брукс — и стрижет моделям боб с микрочелкой. А на показе Carolina Herrera явно вспомнили героиню Умы Турман в «Криминальном чтиве» с ее графичным каре. Гвидо Палау остановился где-то между ревущими 20-ми и гранжевыми 90-ми — для шоу Versace выбрал классический закругленный боб из 70-х с плотной челкой, закрывающей брови.
Goddess-волны
Осваиваем набирающую популярность в тиктоке goddess-эстетику (уже признана Pinterest-экспертами главным трендом 2025 года!) — в придачу к топу с открытыми плечами, полупрозрачному платью с многослойными драпировками и ожерелью с лазуритом запасаемся плойками и текстурайзерами для мягких волн, как на показе Dries Van Noten и Roberto Cavalli. Самый просто способ воссоздать укладку античной богини показали на стилисты Collina Strada — заплетите чуть влажные волосы в косички и ложитесь спать, а утром нанесите пару пшиков солевого спрея для плотности и текстуры.
Супергладкая укладка
Берем пример с Беллы Хадид, которая выгуливает зализанный пучок не только в bad hair days, но и на дубайском пляже, в собственной конюшне в Техасе и на показе Saint Laurent. Фиксируем тренд на супергладкие укладки и ожидаем всплеск продаж геля для волос, а пока решаем, собирать тугой пучок (как на показе Schiaparelli) или убирать несколько прядей назад с прямым пробором (как на шоу Alexander McQueen и Courrèges).
Мария Волкова: «Для гипергладкой укладки я обожаю использовать гель R+Co Motorcycle, спрей-воск Davines More Inside и лак Davines средней фиксации. А вот со стиками будьте аккуратнее — они могут оставить налет и создать эффект грязных волос. И не забывайте про главного помощника — расческу с мелким ворсом, которая справится с вечно торчащим пухом и уложит все волосы на место».
Комментарии (0)