Стивикаты, проборы-зигзаги и накладные челки: 8 трендовых причесок и стрижек

Мария Волкова: «Для того самого эффекта "я и не старалась" важно заранее поработать текстурайзером — он придаст волосам необходимую шершавость, благодаря которой между ними будет больше воздуха, а прическа получится более объемной. Теперь сам пучок: чтобы получить максимально небрежный финиш, разделите волосы на две части — верхнюю и нижнюю — сначала закрутите в «дулю» вторую, а затем как можно хаотичнее обверните волосы из первой вокруг резинки — и пусть кончики торчат. При желании в конце нанесите немного лака средней фиксации».