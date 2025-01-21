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Стивикаты, проборы-зигзаги и накладные челки: 8 трендовых причесок и стрижек

Понимаем (и поддерживаем!) внезапное желание отстричь челку, покрасить пряди в фуксию или немедленно отправиться в салон со словами: «Мне каре, как у Зендеи на Golden Globe!». Собрали восемь главных трендов причесок и стрижек, о которых не придется жалеть. 

Многослойные стрижки

Coperni SS'25

Coperni SS'25

Louis Vuitton SS'25

Louis Vuitton SS'25

Chloe SS'25

Chloe SS'25

Loewe SS'25

Loewe SS'25

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood SS'25

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood SS'25

Мегапопулярность бохо предопределила подиумный бум на многослойные стрижки в духе лучших выходов певицы Стиви Никс: вслед за идеологом бохо-шика Chloé стивкаты появились у Николя Жескьера в Louis Vuitton, Джонатана Андерсона в Loewe, а еще у Себастьена Мейера и Арно Вайана в Coperni. Так что если вы хотите порадовать внутреннего ребенка и все-таки отстричь челку (которую не дали сделать родители в школе) — сейчас самое время.

Мария Волкова, стилист по волосам бьюти-студии Suite: «Многослойные стрижки подойдут тем, кому хочется добавить волосам объема и легкости. Плюс: не нужно заморачиваться с укладкой. Любителям легкой небрежности советую высушить волосы по направлению роста и в самом конце нанести солевой спрей Davines для придания текстуры и шершавости. А более аккуратная и объемная укладка получится с использованием брашинга и текстурайзера Oribe».

Накладные волосы и парики

Ganni SS'25

Ganni SS'25

Mugler SS'25

Mugler SS'25

Dries Van Noten SS'25

Dries Van Noten SS'25

Acne Studios SS'25

Acne Studios SS'25

Collina Strada SS'25

Collina Strada SS'25

Maitrepierre SS'25

Maitrepierre SS'25

Парики повсюду — в виде олдскульных бобкатов у Acne Studios и причесок Рапунцель у Collina Strada. Накладные волосы нужны не только для экспериментов с формой прически, но и с цветом: стилисты Maitrepierre упражнялись в колорблок-окрашивании, а фэшн-наследники виртуозного колориста Дриса Ван Нотена придумывали собственные цветовые сочетания за счет акцентных прядей. Накладная челка — тоже вариант, проверенный Софьей Стейнберг у Ganni и героинями Mugler.

Экспериментальный пробор

Missoni SS'25

Missoni SS'25

Hermès SS'25

Hermès SS'25

Peter Do SS'25

Peter Do SS'25

Вместо консервативных проборов по середине или сбоку стилисты показа Missoni советуют вернуться к ультрамодному в нулевых зигзагу — тогда такой носили Бритни Спирс, Дженнифер Энистон и Кристина Агилера. Причем совсем не обязательно стараться делать линию максимально четкой — отпустите ситуацию, как сделали на показе Peter Do, и пусть волосы и пробор там как-нибудь сами. А можно уйти в фэшн-отрыв (вслед за стилистами шоу Hermès!) и сочинить из сразу двух проборов треугольник.

Небрежный пучок

Saint Laurent SS'25

Saint Laurent SS'25

Chanel SS'25

Chanel SS'25

Dior SS'25

Dior SS'25

«Култышка», «дуля» и просто пучок, который мы в два счета крутим перед зеркалом в ванной и с трудом, если нам куда-то нужно, — именно эту прическу повторили на показах Saint Laurent, Chanel и Dior. Если с первыми двумя все понятно — побольше торчащих волос и поменьше стараний, то для последнего стилист-виртуоз Гвидо Палау поженил пучок с хвостом, превратив плетение в сложносочиненный узел, и украсил творение спортивной повязкой.  

Мария Волкова: «Для того самого эффекта "я и не старалась" важно заранее поработать текстурайзером — он придаст волосам необходимую шершавость, благодаря которой между ними будет больше воздуха, а прическа получится более объемной. Теперь сам пучок: чтобы получить максимально небрежный финиш, разделите волосы на две части — верхнюю и нижнюю — сначала закрутите в «дулю» вторую, а затем как можно хаотичнее обверните волосы из первой вокруг резинки — и пусть кончики торчат. При желании в конце нанесите немного лака средней фиксации».

Косы

Valentino SS'25

Valentino SS'25

Frederick Anderson SS'25

Frederick Anderson SS'25

Ann Demeulemeester SS'25

Ann Demeulemeester SS'25

Chopova Lowena SS'25

Chopova Lowena SS'25

Прошлым летом по примеру Ann Demeulemeester и Priscavera мы носили тонкие хиппи-косички, как бы случайно возникшие тут и там. А в этом году их сменили основательные и самодостаточные косы: на показе Frederick Anderson голову моделей обвивали множество «дракончиков», на Valentino косы скрепляли в фантазийные узлы с помощью атласных ленточек, а на Chopova Lowena сочинили плетеные арт-прически, которые извивались, складываясь в причудливые узоры. 

Боб с челкой 

Versace SS'25

Versace SS'25

Christian Cowan SS'25

Christian Cowan SS'25

Carolina Herrera SS'25

Carolina Herrera SS'25

Erdem SS'25

Erdem SS'25

Пока Зендея и Селена Гомез для выхода на красную дорожку «Золотого глобуса» вдохновляются волнистым бобом Белоснежки, стилист Christian Cowan Лейси Редуэй подражает флэпперам и звезде 20-х — актрисе Луизе Брукс — и стрижет моделям боб с микрочелкой. А на показе Carolina Herrera явно вспомнили героиню Умы Турман в «Криминальном чтиве» с ее графичным каре. Гвидо Палау остановился где-то между ревущими 20-ми и гранжевыми 90-ми — для шоу Versace выбрал классический закругленный боб из 70-х с плотной челкой, закрывающей брови. 

Goddess-волны

Roberto Cavalli SS'25

Roberto Cavalli SS'25

Dries Van Noten SS'25

Dries Van Noten SS'25

Collina Strada SS'25

Collina Strada SS'25

Осваиваем набирающую популярность в тиктоке goddess-эстетику (уже признана Pinterest-экспертами главным трендом 2025 года!) — в придачу к топу с открытыми плечами, полупрозрачному платью с многослойными драпировками и ожерелью с лазуритом запасаемся плойками и текстурайзерами для мягких волн, как на показе Dries Van Noten и Roberto Cavalli. Самый просто способ воссоздать укладку античной богини показали на стилисты Collina Strada — заплетите чуть влажные волосы в косички и ложитесь спать, а утром нанесите пару пшиков солевого спрея для плотности и текстуры. 

Супергладкая укладка

Saint Laurent SS'25

Saint Laurent SS'25

Schiaparelli SS'25

Schiaparelli SS'25

Alexander McQueen SS'25

Alexander McQueen SS'25

Courrèges SS'25

Courrèges SS'25

Берем пример с Беллы Хадид, которая выгуливает зализанный пучок не только в bad hair days, но и на дубайском пляже, в собственной конюшне в Техасе и на показе Saint Laurent. Фиксируем тренд на супергладкие укладки и ожидаем всплеск продаж геля для волос, а пока решаем, собирать тугой пучок (как на показе Schiaparelli) или убирать несколько прядей назад с прямым пробором (как на шоу Alexander McQueen и Courrèges).

Мария Волкова: «Для гипергладкой укладки я обожаю использовать гель R+Co Motorcycle, спрей-воск Davines More Inside и лак Davines средней фиксации. А вот со стиками будьте аккуратнее — они могут оставить налет и создать эффект грязных волос. И не забывайте про главного помощника — расческу с мелким ворсом, которая справится с вечно торчащим пухом и уложит все волосы на место».

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