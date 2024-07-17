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Выбрали 10 лучших лосьонов, кремов и спреев, которые спасут кожу после загара

Санскрины — это только первый шаг по уходу за кожей летом (и не только!). После солнца кожа нуждается в особом увлажнении и восстановлении. Собрали десять лучших средств, которые избавят от ощущения обезвоженности, обеспечат долгий и ровный загар и спасут даже чувствительную и сильно поврежденную кожу. А еще помогут волосам минимизировать последствия заплывов в соленом море или хлорированном бассейне. 

Juvena

Juvena, ДЛТ, 9 800 руб.

Juvena, ДЛТ, 9 800 руб.

Суперсила крема для лица от швейцарского бренда с полувековой историей — аминокислота тирозин и экстракт монашеского перца, которые стимулируют выработку меланина, чем усиливают и продлевают загар. А гиалуроновая кислота в составе обеспечивает увлажнение высушенной на солнце кожи на протяжении 72 часов. 

Comfort Zone

Comfort Zone, 5 264 руб.

Comfort Zone, 5 264 руб.

Мощный дуэт для ухода за кожей после агрессивного воздействия солнца. Шаг первый: гель для душа с оливковым маслом работает для тела и волос — эффективно очищает кожу, не пересушивая ее. Шаг второй: крем после загара восстанавливает и успокаивает кожу после загара, избавляя от ощущения стянутости и обезвоживания. А благодаря нежной текстуре крем можно безболезненно наносить даже на обгоревшие участки тела. 

KLAPP

KLAPP, 5 015 руб.

KLAPP, 5 015 руб.

Бьюти-необходимость в отпускной косметичке — увлажняющий лосьон SUN PROTECT Multi Level Performance. Он не только смягчает, уменьшая покраснение и шелушение, но и повышает устойчивость загара. А еще средство идеально подходит даже для самой чувствительной и реактивной кожи. 

л'Окситан

л'Окситан, 4 950 руб.

л'Окситан, 4 950 руб.

Лучшая веганская находка — смягчающее масло для тела л'Окситан. Формула с маслом прованского миндаля (там его целых 50%!) и масла камелины, богатых Омега-3 и Омега-6, мгновенно увлажняет кожу, делая ее мягкой и эластичной. Средство быстро впитывается, надолго оставляя приятный аромат миндаля. 

Ligne St Barth

Ligne St Barth, 4 660 руб.

Ligne St Barth, 4 660 руб.

Легендарный Ligne St Barth не нуждается в представлении — их масло для загара давно заняло почетное место среди отпускных мастхэвов. К нему в пару команда сделала успокаивающий гель алоэ вера с мятой. Легкая сыворотка подходит для тела, лица и волос, мгновенно впитывается, охлаждая и снимая зуд после загара. Бонус: можно использовать как ежедневное средство для увлажнения и матирования кожи или для снятия раздражения после бритья. 

Babor

Babor, iBeauty, 4 160 руб.

Babor, iBeauty, 4 160 руб.

Ощущение прохлады, избавление от жжения и стянутости — далеко не все плюсы лосьона от немецких гуру профессиональной косметики Babor. Тандем сквалана и пантенола восстанавливает кожу, поддерживая ее увлажненной и напитанной. А экстракт витекса священного помогает выработке меланина для более ровного и продолжительного загара. 

Clarins

Clarins, Золотое Яблоко, 2 952 руб.

Clarins, Золотое Яблоко, 2 952 руб.

Пионеры в мире растительной косметики Clarins сочинили многофункциональный бальзам Baume Apaisant Après Soleil на основе натуральных ингредиентов. Загибаем пальцы: увлажнение, снятие покраснений и чувства жжения, избавление от шелушений и антиоксидантное действие, которое направлено против негативного воздействия окружающей среды. А еще бальзам буквально тает на коже (никакого ощущения пленки!). 

La Roche-Posay

La Roche-Posay, Золотое Яблоко, 1 864 руб.

La Roche-Posay, Золотое Яблоко, 1 864 руб.

В главной роли лосьона La Roche-Posay — термальная вода с селеном и природными антиоксидантами, которая не только восстанавливает водный баланс и укрепляет защитный барьер кожи, но и борется с признаками старения, уменьшая морщины и сохраняя упругость и здоровый тон. Лосьон укрепляет кожу после воздействия УФ-излучения, успокаивая и избавляя от ощущения дискомфорта. 

Uriage

Uriage, Ozon, 1 020 руб.

Uriage, Ozon, 1 020 руб.

Если кожа обгорела настолько, что прикасаться к ней невозможно, спрей — лучшее решение. Средство на основе термальной воды от ведущего мирового бренда лечебной косметики Uriage успокаивает и восстанавливает поврежденную и высушенную на солнце кожу. В помощь к термальной воде добавили активный компонент Aquaspongines — вместе они борются с обезвоженностью, уменьшают раздражение и защищают кожу от свободных радикалов (те самые, что разрушают защитные механизмы кожи). 

ORGANICALS

ORGANICALS, Золотое Яблоко, 772 руб.

ORGANICALS, Золотое Яблоко, 772 руб.

Бюджетный универсал от итальянского бренда ORGANICALS — крем с натуральным маслом опунции и экстрактом финика увлажняет и успокаивает кожу лица и тела, обеспечивая ровный бронзовый загар. Средство работает и как маска для волос — защищает и восстанавливает повреждения от действия солнечных лучей, морской соли или хлора. 

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