Выбрали 10 лучших лосьонов, кремов и спреев, которые спасут кожу после загара

Санскрины — это только первый шаг по уходу за кожей летом (и не только!). После солнца кожа нуждается в особом увлажнении и восстановлении. Собрали десять лучших средств, которые избавят от ощущения обезвоженности, обеспечат долгий и ровный загар и спасут даже чувствительную и сильно поврежденную кожу. А еще помогут волосам минимизировать последствия заплывов в соленом море или хлорированном бассейне.