Psychotic London: молодой и горячий парфюмерный бренд уже в «Рив Гош»

В юном нишевом бренде Psychotic London все по-взрослому: выдающийся нос из главной парфюмерной династии Селин Эллена (дочь, соратник и преемник Жан-Клода Эллена), уважаемый арт-директор Тьерри де Башмакофф, ответственный за роковую розу-лого, и фаундер с 20-летним стажем в люксе Шота Ломтадзе. Лучшая новость: ароматы с гипнотическими названиями Forbidden Rose, Tasty Kiss и So Sticky уже в «Рив Гош».
Концепция Psychotic London заключается в том, чтобы будить ваши самые яркие воспоминания, впрыскивая дозу чистого, не разбавленного удовольствия в жизнь. Отсюда форма флакона, разрабатывая которую Терри де Башмакофф отталкивался от формы старинного шприца.
Для создания трансгрессивных формул своей первой коллекции Psychotic London пригласил парфюмера Селин Эллена. Результатом стали шесть новых ароматов из разных ольфакторных семей в современном прочтении: цветочный Forbidden Rose, фруктовый Tasty Kiss, удовый Addictive Drops, цитрусовый Frozen Liquid, кожаный In the Blood и амбровый So Sticky. Стремлением Селин было придать каждой субстанции аддиктивный эффект. Привыкание к чистому удовольствию без последствий – то, что нам нужно этим летом.
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