Psychotic London: молодой и горячий парфюмерный бренд уже в «Рив Гош»

Концепция Psychotic London заключается в том, чтобы будить ваши самые яркие воспоминания, впрыскивая дозу чистого, не разбавленного удовольствия в жизнь. Отсюда форма флакона, разрабатывая которую Терри де Башмакофф отталкивался от формы старинного шприца.

Для создания трансгрессивных формул своей первой коллекции Psychotic London пригласил парфюмера Селин Эллена. Результатом стали шесть новых ароматов из разных ольфакторных семей в современном прочтении: цветочный Forbidden Rose, фруктовый Tasty Kiss, удовый Addictive Drops, цитрусовый Frozen Liquid, кожаный In the Blood и амбровый So Sticky. Стремлением Селин было придать каждой субстанции аддиктивный эффект. Привыкание к чистому удовольствию без последствий – то, что нам нужно этим летом.