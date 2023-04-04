18+
  • Красота
  • Красота
Красота

Ротик-готик! Темная помада — главный бьюти-тренд прошедших показов

Поделиться:

Еще после «Уэнсдей» мы поняли, что от темной помады в этом сезоне никуда не деться, а прошедшие показы это еще раз подтвердили. С черными, бордовыми и сине-зелеными губами ходили модели на шоу Marni, Mugler и Rodarte, а теперь пойдем и мы! Рассказываем, чем и как сделать такой макияж. 

Архивы пресс-служб

Marni

Архивы пресс-служб

Mark Fast

Архивы пресс-служб

Rodarte

Архивы пресс-служб

Mugler

Черная сетка, зализанный пучок и черная помада (наконец-то) униформа сезона. Но облачаться во все мрачное необязательно. Если хотите попробовать темную помаду, то сочетайте ее с белым тотал-луком (брючным костюмом для образа ангельской доминатрикс) и с актуальным в этом сезоне бомбером, чтобы выглядеть максимально непосредственно. Определенный бонус такого макияжа — все внимание на ваш рот! 

Архивы пресс-служб

Bobbi Brown, ДЛТ, 4 230 руб.

Архивы пресс-служб

NARS, ДЛТ, 3 400 руб.

Архивы пресс-служб

Urban Decay, ДЛТ, 1 620 руб.

Архивы пресс-служб

NEBU MILANO, Molecule, 1 152 руб.

Архивы пресс-служб

Russian Beauty Guru, Рив Гош, 649 руб.

Архивы пресс-служб

Smashbox, 2 150 руб.

Архивы пресс-служб

Tom Ford, Рив Гош, 4 500 руб.

Архивы пресс-служб

Giorgio Armani, Рив Гош, 3 315 руб.

Архивы пресс-служб

MAC, Рив Гош, 2 190 руб.

Архивы пресс-служб

Chanel, Л'Этуаль, 3 350 руб.

Архивы пресс-служб

Pupa, Рив Гош, 1 163 руб.

В этом сезоне на свидания будем выгуливать спелую вишню (и свою тоже) от Pupa с бархатистой и чувственной текстурой, а в офис  — Nebu Milano в коричневом оттенке с роскошным сатиновым финишем и абрикосовыми косточками в составе (увлажнение на весь день. Для самых смелых нашли готический черный у Russian Beauty Guru с ароматом газировки, а для скромных и утонченных — Tom Ford в оттенке 80 с шоколадным оттенком и кремовой текстурой (все благодаря экзотическому масло муру-муру прямиком из Бразилии).

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: