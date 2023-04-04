Ротик-готик! Темная помада — главный бьюти-тренд прошедших показов

Еще после «Уэнсдей» мы поняли, что от темной помады в этом сезоне никуда не деться, а прошедшие показы это еще раз подтвердили. С черными, бордовыми и сине-зелеными губами ходили модели на шоу Marni, Mugler и Rodarte, а теперь пойдем и мы! Рассказываем, чем и как сделать такой макияж.
Черная сетка, зализанный пучок и черная помада (наконец-то) униформа сезона. Но облачаться во все мрачное необязательно. Если хотите попробовать темную помаду, то сочетайте ее с белым тотал-луком (брючным костюмом для образа ангельской доминатрикс) и с актуальным в этом сезоне бомбером, чтобы выглядеть максимально непосредственно. Определенный бонус такого макияжа — все внимание на ваш рот!
В этом сезоне на свидания будем выгуливать спелую вишню (и свою тоже) от Pupa с бархатистой и чувственной текстурой, а в офис — Nebu Milano в коричневом оттенке с роскошным сатиновым финишем и абрикосовыми косточками в составе (увлажнение на весь день. Для самых смелых нашли готический черный у Russian Beauty Guru с ароматом газировки, а для скромных и утонченных — Tom Ford в оттенке 80 с шоколадным оттенком и кремовой текстурой (все благодаря экзотическому масло муру-муру прямиком из Бразилии).
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