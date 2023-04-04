Ротик-готик! Темная помада — главный бьюти-тренд прошедших показов

В этом сезоне на свидания будем выгуливать спелую вишню (и свою тоже) от Pupa с бархатистой и чувственной текстурой, а в офис — Nebu Milano в коричневом оттенке с роскошным сатиновым финишем и абрикосовыми косточками в составе (увлажнение на весь день. Для самых смелых нашли готический черный у Russian Beauty Guru с ароматом газировки, а для скромных и утонченных — Tom Ford в оттенке 80 с шоколадным оттенком и кремовой текстурой (все благодаря экзотическому масло муру-муру прямиком из Бразилии).