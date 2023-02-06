От гель-лака может быть контактный дерматит? Лампы для сушки ногтей провоцируют рак? Отвечают эксперты

Из чего состоит гель-лак?

Чаще всего состав гель-лака полностью синтетический и состоит из мономеров, фотоинициатора (помогает застыть лаку под лампой и стать твердым покрытием), красителей, отдушек и растворителей. Еще в него могут входить опасные вещества: толуол, формальдегид, дибутилфталат, трифенилфосфат.

Толуол обеспечивает ровное нанесение и гладкое покрытие. Проникает в организм через пары и кожу, вызывая нервное возбуждение, рвоту, при больших концентрациях — потерю сознания. Длительное воздействие вещества может негативно влиять на нервную систему.

Формальдегид производители используют как консервант, помогает связывать пигмент. Признан Национальным институтом онкологии США веществом, потенциально вызывающим рак. При сильном нагреве ультрафиолетовой лампой способен проникать в ткани ногтевого ложа и вызывать аллергию или контактный дерматит.

Дибутилфталат добавляют в лак, чтобы сделать его более пластичным и менее склонным к образованию сколов и трещин. Потенциально может стать причиной дерматита, онкологии, негативно влияет на эндокринную и нервную системы, является ядом. Проникает в организм человека в небольших количествах через неповрежденную кожу, например, область кутикулы, и вызывает раздражение. Научно вред не доказан, но в Европе вещество под запретом.

Камфора — натуральное вещество из коры камфорового дерева. Из-за нее покрытие приобретает глянцевый вид и хорошо высыхает. В гель-лаках она должна быть в небольших концентрациях, но при длительном применении может вызывать аллергические реакции, раздражение кожи. Вдыхание паров провоцирует головокружение, тошноту, головную боль.

«Еще при производстве гель-лака могут использовать трифенилфосфат. Химическое вещество негативно влияет на работу эндокринной системы, гормональный фон и обмен веществ», — добавляет косметолог, дерматовенеролог СМ-Клиники в Петербурге Анастасия Храмович.