От гель-лака может быть контактный дерматит? Лампы для сушки ногтей провоцируют рак? Отвечают эксперты

Многие не могут представить свою жизнь без гель-лака. Стойкое покрытие экономит время и средства и держится на ногтях до двух недель. «Собака.ru» узнала у косметолога, дерматовенеролога СМ-Клиники в Петербурге Анастасии Храмович и руководителя токсического направления российского отделения Гринпис Алексея Киселева, как средство может влиять на здоровье человека и экологию. Спойлер: (не)записываемся на ноготочки!
Из чего состоит гель-лак?
Чаще всего состав гель-лака полностью синтетический и состоит из мономеров, фотоинициатора (помогает застыть лаку под лампой и стать твердым покрытием), красителей, отдушек и растворителей. Еще в него могут входить опасные вещества: толуол, формальдегид, дибутилфталат, трифенилфосфат.
Толуол обеспечивает ровное нанесение и гладкое покрытие. Проникает в организм через пары и кожу, вызывая нервное возбуждение, рвоту, при больших концентрациях — потерю сознания. Длительное воздействие вещества может негативно влиять на нервную систему.
Формальдегид производители используют как консервант, помогает связывать пигмент. Признан Национальным институтом онкологии США веществом, потенциально вызывающим рак. При сильном нагреве ультрафиолетовой лампой способен проникать в ткани ногтевого ложа и вызывать аллергию или контактный дерматит.
Дибутилфталат добавляют в лак, чтобы сделать его более пластичным и менее склонным к образованию сколов и трещин. Потенциально может стать причиной дерматита, онкологии, негативно влияет на эндокринную и нервную системы, является ядом. Проникает в организм человека в небольших количествах через неповрежденную кожу, например, область кутикулы, и вызывает раздражение. Научно вред не доказан, но в Европе вещество под запретом.
Камфора — натуральное вещество из коры камфорового дерева. Из-за нее покрытие приобретает глянцевый вид и хорошо высыхает. В гель-лаках она должна быть в небольших концентрациях, но при длительном применении может вызывать аллергические реакции, раздражение кожи. Вдыхание паров провоцирует головокружение, тошноту, головную боль.
«Еще при производстве гель-лака могут использовать трифенилфосфат. Химическое вещество негативно влияет на работу эндокринной системы, гормональный фон и обмен веществ», — добавляет косметолог, дерматовенеролог СМ-Клиники в Петербурге Анастасия Храмович.
Лампы для сушки гель-лака могут повреждать ДНК и вызывать рак. Это правда?
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) изучили, как УФ-лампа может влиять на клетки. Специалисты для эксперимента взяли три типа клеточных структур: кератиноциты кожи взрослого человека, фибробласты крайней плоти человека, эмбриональные фибробласты мыши. Поместили их под УФ-лампу, которую обычно используют в салоне. За 20 минут погибло от 20 до 30% живых клеток, а за час — от 65 до 70%. В сохранившихся клетках эксперты обнаружили повреждения ДНК и митохондрий — такие встречаются у людей с раком кожи. Исследователи смогли восстановить часть пострадавших клеток, тем не менее злокачественное перерождение все равно началось. Авторы предполагают: действие УФ-лампы имеет накопительный эффект.
Анастасия Храмович
Косметолог, дерматовенеролог СМ-Клиники в Петербурге:
«Влияние ламп для сушки ногтей на здоровье человека изучено недостаточно хорошо в отличие от солярия. Главная опасность — в ультрафиолетовом (UV) излучении типа A, которое используется в устройствах. Оно повышает вероятность развития меланом — злокачественных опухолей кожи, в том числе подногтевой меланомы. Ультрафиолет присутствует и в классических UV-лампах, и в более современных LED-лампах. Последние более предпочтительны, так как не нагреваются и нет рисков получить ожог, но все-таки полностью безопасными считать их нельзя. Сами по себе UV-лучи в маникюрных лампах слишком коротки, чтобы одномоментно навредить здоровью. Так что риски развития рака кожи могут связывать с накопительным эффектом, однако доказательной базы пока нет».
С какими проблемами можно столкнуться и как обезопасить себя?
Анастасия Храмович
Косметолог, дерматовенеролог СМ-Клиники в Петербурге:
«Используя базы и гели сомнительных производителей человек рискует столкнуться с аллергической реакцией: зуд, шелушение кожи вокруг ногтей, небольшие кровоподтеки. Чаще всего эти нежелательные эффекты вызывают базы. Решение: заменить продукт или перейти полностью на гель, в идеале — гипоаллергенный. Как дешевые «кислотные» базы и гели, так и слишком мощные лампы для сушки ногтей могут привести к термическим ожогам, деформации ногтевых пластин, их «скручиванию» и сухости. Поэтому необходимо выбирать проверенные салоны с качественным оборудованием и опытными мастерами. Отдавайте предпочтение LED-лампам и лакам 5-free (еще бывают 3-free, 7-free и 9-free) — не имеют в составе потенциально вредных веществ. У студии должны быть все сертификаты на оборудование, гигиенические заключения. Для дополнительной защиты на кожу рук можно нанести солнцезащитный крем с SPF 30 и выше или использовать перчатки для гель-лака с защитой от UV-излучения — закрывают большую часть рук, оставляя открытым только ноготь.
Временным противопоказанием к гель-лаку является прием препаратов, повышающих фоточувствительность: антибиотики, мочегонные, антигистаминные и противовоспалительные препараты (в том числе популярный ибупрофен)».
Как гель-лак может влиять на окружающую среду?
Под воздействием УФ-лампы гель-лак превращается в твердый полимер, то есть в бытовом смысле — в пластмассу, которая не разлагается в природе. Когда с помощью фрезы его спиливают с ногтя, образуется мелкая стружка — микропластик (частицы пластика диаметром не более 5 мм). Эта пыль витает в воздухе и сразу попадает к нам в легкие, какая-то часть вместе с одноразовыми материалами — на полигон.
Алексей Киселев
Руководитель токсического направления российского отделения Гринпис:
«При попадании флакона на свалку, гель-лак будет выделять опасные вещества, которые использовали при производстве: консервант формальдегид (вызывает аллергию), растворитель толуол (провоцирует раздражения), пластификатор дибутилфталат (воздействует на гормональную и репродуктивную функции) и еще один пластификатор трифенилфосфат (негативно влияет на эндокринную систему). В составе могут быть иные растворители — ксилол, ацетон (способны вызывать тошноту и рвоту). Все эти вещества проникают в воду, воздух и со свалки попадают в еду (например, в рыбу), а дальше — в организм человека.
Есть лаки, где количество потенциально опасных веществ снижено, но, кажется, это лотерея. Можно рассмотреть варианты из натуральных материалов, но даже ради изготовления шеллака ломают деревья, гибнут насекомые. Лучше решение — отсутствие покрытия».
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