«Краснополянская косметика» открывает сразу четыре магазина в Москве

«Краснополянская косметика» открывает постоянные пространства в Москве. Их уже четыре! Теперь жителям столицы доступны лучшие уходовые средства, которые созданы из натуральных ингредиентов, выращенных на экоферме бренда.
Теперь на нескольких торговых площадках в центре столицы можно послышать ароматы фейхоа и эвкалипта, попробовать средства на основе гидролатов из лаванды и розмарина, выбрать подходящий продукт, произведенный из локальных ингредиентов, выращенных в экологически чистых горах Сочи.
Магазины находятся ТРЦ «Европейский», на Усачевском рынке, в ТРЦ «Щелковский» и в фудмолле «Депо 2» на Новорязанской улице.
«Краснополянская косметика» — бренд уходовых продуктов натурального происхождения, которые уже более 15 лет производятся в горах Красной Поляны. Ингредиенты, выращенные на собственной экоферме, слчетаются с высокотехнологичными активными компонентами. Бренд придерживается принципов регенеративного земледелия: все сырье для косметики выращивается на ферме вручную, без применения техники и использования пестицидов. Производство работает на возобновляемой энергии. Почти вся упаковка пригодна для переработки, а косметика не тестируется на животных.
Марка выпускает пять линий: «Краснополянская косметика» (основная коллекция средств для лица, тела и волос); «Лавандовые истории» (уходовые продукты на основе гидролата и эфирного масла лаванды); серия By Irena Ponaroshku (натуральные дезодоранты-спреи и дезодоранты-кремы для детей и взрослых); Old boys (мужская уходовая серия); а также линейка Sila Gor (средства для дома и ухода за телом).
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