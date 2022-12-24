«Краснополянская косметика» открывает сразу четыре магазина в Москве

Теперь на нескольких торговых площадках в центре столицы можно послышать ароматы фейхоа и эвкалипта, попробовать средства на основе гидролатов из лаванды и розмарина, выбрать подходящий продукт, произведенный из локальных ингредиентов, выращенных в экологически чистых горах Сочи.

Магазины находятся ТРЦ «Европейский», на Усачевском рынке, в ТРЦ «Щелковский» и в фудмолле «Депо 2» на Новорязанской улице.