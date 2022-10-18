Не облизывай на ветру! Патчи, бальзамы, скрабы и другие продукты для увлажнения губ

Если вы еще не пробовали маску для губ, то готовьтесь к серьезным переменам в бьюти-рутине. Она увлажнит, напитает и подготовит даже самые потрескавшиеся губы к макияжу. А если вам весь вечер пришлось проходить со стойкой матовой помадой, то это отличное средство для восстановления.