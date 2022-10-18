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Не облизывай на ветру! Патчи, бальзамы, скрабы и другие продукты для увлажнения губ

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Любые погодные метаморфозы первым делом отражаются на нежной коже губ. Так что пока осень плавно переходит из разряда золотой и теплой в мрачную и промозглую, предлагаем подобрать продукты для увлажнения, которые будут спасать вас от трещин и шелушения весь холодный сезон. 

Nuxe Reve de Miel Ultra-Nourishing Honey Lip Balm 

Рив Гош, 1 900 руб. 

Легендарный продукт, который спасет даже самую пострадавшую кожу. Бальзам на 90% состоит из натуральных ингредиентов, среди которых комплекс прополиса, экстракт меда и пчелиный воск. Как результат — регенерация, увлажнение и защита. 

Dr.Jart+ Ceramidin Lipair

Л'Этуаль, 869 руб. 

Идеальное SOS-средство для губ, которое справится не только с явными проблемами, но и с микротрещинами. Комплекс керамидов защищает кожу и поддерживает естественный уровень влаги, а растительные эстракты бегонии, бергамота, и герани — успокаивают и увлажняют. 

Aesop SPF 30 Protection Lip Balm 

Molecule, 1 292 руб.

Тучи, холод и темнота — не повод забыть про SPF. Наносите защиту от солнца даже в пасмурную погоду и не забывайте о коже губ. Прозрачный бальзам Aesop с SPF 30 защитит от вредного воздействия лучей спектра UVA и UVB, а растительные экстракты семян клещевины и жожоба позаботятся о коже. 

Krygina Cosmetics Lip Mask

Золотое яблоко, 1 100 руб.

Если вы еще не пробовали маску для губ, то готовьтесь к серьезным переменам в бьюти-рутине. Она увлажнит, напитает и подготовит даже самые потрескавшиеся губы к макияжу. А если вам весь вечер пришлось проходить со стойкой матовой помадой, то это отличное средство для восстановления. 

Hermès Rouge Hermès

ДЛТ, 8 400 руб. 

Бальзам для губ, который выглядит как произведение искусства, предлагают нам в Hermès. Во-первых, это очень красиво. Во-вторых, формула с высокой концентрацией пчелиного воска моментально впитывается и не оставляет липкого слоя. 

Kiehl's' Facial Fuel No-shine Moisturizing Lip Balm

Золотое яблоко, 1 370 руб.

Этот бальзам для тех, кто не любит блеск, но хочет увлажниться по полной (например, для мужчин). Тут высококачественное масло из оливок — фирменный ингредиент продуктов Kiehl's, и микрокристаллический воск, который и обещает увлажнение без сияния.  

Laboratorium бальзам для губ №7

Л'Этуаль, 296 руб. 

Нежный бальзам от российской экологичной марки Laboratorium. Действующие ингредиенты — масло ши и какао —увлажняют кожу губ и делают ее мягкой. За желание целоваться без конца в бальзаме отвечает сладкий аромат груши, кокоса и абрикоса. 

Sensai Total Lip Treatment

Рив Гош, 9 600 руб.

Губы, как и глаза, одним из первых выдают даже легкие возрастные изменения. Оттянуть момент первых морщин на подольше можно вместе с антивозрастной эссенцией. Она увлажняет, придает наполненность и подчеркивает контур губ. 

Kocostar Lip Mask Single Pouch

Золотое яблоко, 2 934 руб.

Гидрогелевые патчи для губ — идеальный ежедневный уход за нежной кожей. Используйте патчи утром перед макияжем, чтобы напитать губы и подготовить их к нанесению косметики. Еще один плюс продукта — возможность как минимум 15 минут ни с кем не разговаривать. 

L'Occitane Ultra Rich Lip Balm

Л'Окситан, 980 руб.

Как и все продукты линейки, это бальзам содержит масло карите, которое увлажняет, питает и восстанавливает естественный водный баланс. За сохранение эффекта в составе отвечают витамины и жирные кислоты. 

Beautydrugs Lipscrub Tutti Frutti

Золотое яблоко, 750 руб.

Если шелушение все же появилось, используйте скраб для губ Beautydrugs с натуральным эксфолиантом — семенами шиповника. Он улучшает микроциркуляцию, благодаря чему губы становятся более яркими, а ухаживающие компоненты увлажняют и питают кожу. 

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