Не облизывай на ветру! Патчи, бальзамы, скрабы и другие продукты для увлажнения губ

Любые погодные метаморфозы первым делом отражаются на нежной коже губ. Так что пока осень плавно переходит из разряда золотой и теплой в мрачную и промозглую, предлагаем подобрать продукты для увлажнения, которые будут спасать вас от трещин и шелушения весь холодный сезон.
Nuxe Reve de Miel Ultra-Nourishing Honey Lip Balm
Легендарный продукт, который спасет даже самую пострадавшую кожу. Бальзам на 90% состоит из натуральных ингредиентов, среди которых комплекс прополиса, экстракт меда и пчелиный воск. Как результат — регенерация, увлажнение и защита.
Dr.Jart+ Ceramidin Lipair
Идеальное SOS-средство для губ, которое справится не только с явными проблемами, но и с микротрещинами. Комплекс керамидов защищает кожу и поддерживает естественный уровень влаги, а растительные эстракты бегонии, бергамота, и герани — успокаивают и увлажняют.
Aesop SPF 30 Protection Lip Balm
Тучи, холод и темнота — не повод забыть про SPF. Наносите защиту от солнца даже в пасмурную погоду и не забывайте о коже губ. Прозрачный бальзам Aesop с SPF 30 защитит от вредного воздействия лучей спектра UVA и UVB, а растительные экстракты семян клещевины и жожоба позаботятся о коже.
Krygina Cosmetics Lip Mask
Если вы еще не пробовали маску для губ, то готовьтесь к серьезным переменам в бьюти-рутине. Она увлажнит, напитает и подготовит даже самые потрескавшиеся губы к макияжу. А если вам весь вечер пришлось проходить со стойкой матовой помадой, то это отличное средство для восстановления.
Hermès Rouge Hermès
Бальзам для губ, который выглядит как произведение искусства, предлагают нам в Hermès. Во-первых, это очень красиво. Во-вторых, формула с высокой концентрацией пчелиного воска моментально впитывается и не оставляет липкого слоя.
Kiehl's' Facial Fuel No-shine Moisturizing Lip Balm
Этот бальзам для тех, кто не любит блеск, но хочет увлажниться по полной (например, для мужчин). Тут высококачественное масло из оливок — фирменный ингредиент продуктов Kiehl's, и микрокристаллический воск, который и обещает увлажнение без сияния.
Laboratorium бальзам для губ №7
Нежный бальзам от российской экологичной марки Laboratorium. Действующие ингредиенты — масло ши и какао —увлажняют кожу губ и делают ее мягкой. За желание целоваться без конца в бальзаме отвечает сладкий аромат груши, кокоса и абрикоса.
Sensai Total Lip Treatment
Губы, как и глаза, одним из первых выдают даже легкие возрастные изменения. Оттянуть момент первых морщин на подольше можно вместе с антивозрастной эссенцией. Она увлажняет, придает наполненность и подчеркивает контур губ.
Kocostar Lip Mask Single Pouch
Гидрогелевые патчи для губ — идеальный ежедневный уход за нежной кожей. Используйте патчи утром перед макияжем, чтобы напитать губы и подготовить их к нанесению косметики. Еще один плюс продукта — возможность как минимум 15 минут ни с кем не разговаривать.
L'Occitane Ultra Rich Lip Balm
Как и все продукты линейки, это бальзам содержит масло карите, которое увлажняет, питает и восстанавливает естественный водный баланс. За сохранение эффекта в составе отвечают витамины и жирные кислоты.
Beautydrugs Lipscrub Tutti Frutti
Если шелушение все же появилось, используйте скраб для губ Beautydrugs с натуральным эксфолиантом — семенами шиповника. Он улучшает микроциркуляцию, благодаря чему губы становятся более яркими, а ухаживающие компоненты увлажняют и питают кожу.
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