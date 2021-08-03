Твердые и сухие духи — экологичны и экономны. Вот 5 крутых ароматов от локальных брендов

Твердые духи экономичны, удобны и экологичны. Наносить их можно на те же зоны, что и традиционный жидкий парфюм, а бонусом — на кончики волос для увлажнения и на кутикулу для смягчения. Автор образовательной платформы «Мастера» и блога петербургской марки «Зеленка» Мария Юткина собрала варианты многогранного бьюти-продукта и рассказала, где их можно найти в Петербурге.
«Лесная роза»
Human Being
Небольшой петербургский бренд создала химик-технолог и адепт многофункциональности в продуктах — Анастасия Нудельман. Human Being продвигают осознанное потребление и заботятся об экологичности — принимают использованные тары обратно, придерживаются low waste производства и используют биоразлагаемые составы.
«Лесная роза» напоминает крымский сад после дождя, в котором пахнет мокрыми розами и освежающей вечерней влажностью. Издалека доносится аромат мяты, что посажена у водоема, и горчинка грейпфрута, который разрезает пара влюбленных на пикнике. Здесь собран теплый юг и нежные летние встречи.
Где купить: магазины «Зеленка», No Plastic It's Fantastic, экомаркет «Польза»
«Апельсин и сандал»
«Это я»
Этичная марка натуральной косметики оправдывает свое определение — не использует пластиковую упаковку и ингредиенты животного происхождения в своих продуктах. А еще поддерживает социальную повестку — инстаграм бренда похож на фильм, снятый на пленку, рассказывающий истории разных девушек о важности любви и заботы о себе.
«Апельсин и сандал» объединяет шум воскресного рынка, спелые плоды цитрусовых и пейзаж заснеженных склонов гор. Теплый сандал согревает корзины с купленными апельсинами, руки, что их несут, а затем игриво растворяется в воздухе.
Где купить: магазины «Время перемен», «Зеленка», «Бункер»
«Таежный мох»
Elska
В ассортименте веганской косметики есть твердые шампуни и кондиционеры, мыло, питательные баттеры для тела, скрабы для губ. У каждого продукта свой натуральный аромат, за который отвечают эфирные масла в составе.
В августе можно выбраться в лес и почувствовать приближающуюся осеннюю прохладу, при этом любуясь еще зелеными сочными листьями. Но если времени на вылазку нет, «Таежный мох» создаст нужную атмосферу и перенесет на прогулку. И вот вы уже идете по ковру из мягкого мха и сосновых иголок, а ветер бродит между хвойными деревьями, смешивает их аромат с дубовой терпкостью и остужает воздух.
Где купить: магазины No Plastic It's Fantastic, «Бункер», «Энди»
«Смородина»
«Живица»
Семейная мыловарня производит как мыло, так и натуральную косметику. Своим главным ингредиентом «Живица» считает «тепло рук», а своими главными принципами — отказ от тестирования косметики на животных и доступные цены.
«Смородина» — это теплый от солнца лист и спелые крупные ягоды. Летом нужно встать пораньше, чтобы успеть в прохладе собрать как можно больше смородины, потом сделать варенье, а пока оно готовится — заварить чай родным с только что сорванными листьями. Аромат свежий, яркий и такой же ласковый, как утреннее солнце.
Где купить: магазины Ecole, «Клевер», Organic Line Shop
Varvara
Flame Moscow
Студия нишевой парфюмерии создает твердые духи и товары для дома. Все ароматы названы женскими именами. Компания не хотела называть духи определёнными ароматами, чтобы покупатель мог составить собственную уникальную ассоциацию. Основала Flame Moscow пара путешественников, для которых важна не только сама поездка, но и запахи, ассоциирующиеся с ней. Ребята уверены: благодаря ароматам в путешествие можно отправляться снова и снова.
В воздухе чувствуются сладкие поля люпина и ягоды лесной черники, руки греет кружка лимонного цвета с доброй порцией кофе. Аромат Varvara раскрывается постепенно, оставляя после себя смолистый травяной шлейф в виде стиракса и ветивера, а благородный томный сандал завершает композицию.
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