Твердые и сухие духи — экологичны и экономны. Вот 5 крутых ароматов от локальных брендов

Этичная марка натуральной косметики оправдывает свое определение — не использует пластиковую упаковку и ингредиенты животного происхождения в своих продуктах. А еще поддерживает социальную повестку — инстаграм бренда похож на фильм, снятый на пленку, рассказывающий истории разных девушек о важности любви и заботы о себе.

«Апельсин и сандал» объединяет шум воскресного рынка, спелые плоды цитрусовых и пейзаж заснеженных склонов гор. Теплый сандал согревает корзины с купленными апельсинами, руки, что их несут, а затем игриво растворяется в воздухе.

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