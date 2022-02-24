Dior выпустили новые парфюмированные уходовые средства для мужчин

Новая линейка состоит из геля для душа, геля для бритья, бальзама после бритья и увлажняющего ухода за кожей лица и бороды. Вместе они гарантируют очищение, смягчение и увлажнение. Благодаря работе лаборатории Dior, бренду удалось интегрировать свежий аромат с калабрийским бергамотом Sauvage в формулу каждого продукта.