Dior выпустили новые парфюмированные уходовые средства для мужчин

Dior представили новую парфюмированную линию для ухода за кожей. В нее вошли пять продуктов, вдохновленные ароматом Sauvage. Формула средств для груминга состоит на 96% из компонентов натурального происхождения, обогащена экстрактом цветка кактуса и обладает разглаживающими свойствами.
Новая линейка состоит из геля для душа, геля для бритья, бальзама после бритья и увлажняющего ухода за кожей лица и бороды. Вместе они гарантируют очищение, смягчение и увлажнение. Благодаря работе лаборатории Dior, бренду удалось интегрировать свежий аромат с калабрийским бергамотом Sauvage в формулу каждого продукта.
Флаконы фирменного синего оттенка Sauvage созданы в соответсвии с эко-ответственным подходом. Так, флакон геля для душа создан из 100% переработанного пластика, а при создании флакона увлажняющего крема для лица и бороды использовалось переработанное стекло.
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