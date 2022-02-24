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Dior выпустили новые парфюмированные уходовые средства для мужчин

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пресс-служба Dior

Dior представили новую парфюмированную линию для ухода за кожей. В нее вошли пять продуктов, вдохновленные ароматом Sauvage. Формула средств для груминга состоит на 96% из компонентов натурального происхождения, обогащена экстрактом цветка кактуса и обладает разглаживающими свойствами.

пресс-служба Dior
пресс-служба Dior
пресс-служба Dior
пресс-служба Dior
пресс-служба Dior

Новая линейка состоит из геля для душа, геля для бритья, бальзама после бритья и увлажняющего ухода за кожей лица и бороды. Вместе они гарантируют очищение, смягчение и увлажнение. Благодаря работе лаборатории Dior, бренду удалось интегрировать свежий аромат с калабрийским бергамотом Sauvage в формулу каждого продукта.

пресс-служба Dior
пресс-служба Dior
пресс-служба Dior

Флаконы фирменного синего оттенка Sauvage созданы в соответсвии с эко-ответственным подходом. Так, флакон геля для душа создан из 100% переработанного пластика, а при создании флакона увлажняющего крема для лица и бороды использовалось переработанное стекло.

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