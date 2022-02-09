Бренд Antonio Banderas представил свою первую парфюмерную воду The Icon The Perfume

Актерский дуэт Антонио Бандераса и Марио Касаса представил новинку Antonio Banderas. Это первая парфюмерная вода бренда, которая получила название The Icon The Perfume. В аромате сочетаются грейпфрут, можжевельник и черный перец.
Кроме грейпфрута, можжевельника и черного перца, в The Icon The Perfume есть ноты лаванды, кипариса, ириса и замши, а завершают композицию маскулинное сочетание пачули, ветивера, лабданума и бензоина. Парфюмерная вода заключена во флакон цвета черного графита, который стремится визуально передать глубокие и насыщенные грани аромата. В центре флакона — монета, которая символизирует успех как стиль жизни.
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