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Оливье, шампанское и бокалы: «Самосвет» выпустили бьюти-продукты по мотивам новогоднего застолья

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пресс-служба «Самосвет»
пресс-служба «Самосвет»
пресс-служба «Самосвет»
пресс-служба «Самосвет»
пресс-служба «Самосвет»
пресс-служба «Самосвет»

У косметической марки «Самосвет» появились продукты, созданные по мотивам праздничного застолья. Среди новинок — мерцание трех оттенков: «Оливье», «Хрустальный бокал» и «Советское шампанское». Их можно купить по отдельности или набором «Столичный».

пресс-служба «Самосвет»
пресс-служба «Самосвет»
пресс-служба «Самосвет»
пресс-служба «Самосвет»
пресс-служба «Самосвет»
пресс-служба «Самосвет»

Мерцание «Оливье», как и сам салат, отличается обилием цветов и ингредиентов — в нем собраны зеленый, золотистый и розовый цвета. «Хрустальный бокал» — это снежно-голубое мерцание — сквозь серебряные крупные блестки сверкают синие, голубые и фиолетовые. Эти оттенки отсылают к бликам на хрустальных бокалах от «Голубого огонька» с экрана телевизора. Мерцание «Советское шампанское» переливается золотистыми блестками: от светло до темно-золотых.

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