Оливье, шампанское и бокалы: «Самосвет» выпустили бьюти-продукты по мотивам новогоднего застолья

Мерцание «Оливье», как и сам салат, отличается обилием цветов и ингредиентов — в нем собраны зеленый, золотистый и розовый цвета. «Хрустальный бокал» — это снежно-голубое мерцание — сквозь серебряные крупные блестки сверкают синие, голубые и фиолетовые. Эти оттенки отсылают к бликам на хрустальных бокалах от «Голубого огонька» с экрана телевизора. Мерцание «Советское шампанское» переливается золотистыми блестками: от светло до темно-золотых.