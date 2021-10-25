Как инженер-электрик Катя Смольникова запустила бренд веганской косметики «Самосвет»

Выпускница ЛЭТИ и дипломированный в лапеенрантском вузе инженер-электрик Катя Смольникова в один момент заскучала по красоте, ушла с завода Sony и придумала «Самосвет». Поговорили с ней о маркетинговой составляющей экоповестки, перерабатываемой упаковке, тестах на животных, и скором ребрендинге «Самосвета».
Платье Red Valentino (ДЛТ)
Мне важно соприкосновение с природой, камнями, деревьями, водой. А косметика с чистым составом выручает, если ты живешь в городе и не можешь по первому зову припасть к соснам и скалам, чтобы набраться энергии. Название бренда как раз и связано с минералами и со светом, который есть внутри нас и до которого очень хочется добраться. Но сам камень с логотипа, который я отрисовала четыре года назад, скоро исчезнет. Такой наивный минимализм, мне кажется, уже умер, и пора двигаться дальше. Будем концентрироваться именно на свете и природе в расширенном понимании этого слова.
Сейчас в России мы закупаем часть минералов. Когда я придумала «Самосвет», мне очень хотелось покупать как можно больше локальных компонентов, но, к сожалению, качество работающих масел российского производства пока не дотягивает до европейских аналогов. В России можно купить неплохие масла из того, что растет в наших широтах: рапсовое, подсолнечное, конопляное. Но мы пока делаем выбор в пользу ингредиентов, которые будут эффективнее и тактильно приятнее. Мне очень хочется верить, что когда-нибудь все компоненты нашей косметики будут локальными без ущерба качеству и потребительским свойствам продукта. И вообще, что в России ниша органических ферм будет развита на высочайшем уровне.
Косметика «Самосвет» с самого начала не тестировалась на животных. Но в 2017 году, когда я искала компании, предоставляющие услуги in vitro, сотрудники лабораторий впадали от моего запроса в ступор. Исполнителей тестов на клеточных культурах найти удалось, но все равно это было не то тестирование, к которому мы стремимся сейчас. Моя позиция остается неизменной: мы практикуем максимально этичные способы сертифицирования продукции. Но, если честно, я бы делила на два, а то и на десять информацию, которую показывают нам в вирусных экороликах. Многие маркетинговые агентства оседлали популярный зоозащитный тренд, а зрителю лучше добираться до надежных источников информации.
Наши баночки сделаны из косметического пластика и стекла. Мне все же кажется, что визуальная и тактильная составляющая для флакона, которым пользуешься ежедневно, очень важна. Такой пластик может быть сложен в обороте, и этично его утилизировать у покупательницы самостоятельно не получится. Мы собираем пустую тару в своих магазинах и сами отвозим ее на переработку. Уже несколько лет «Самосвет» сотрудничает с заводом 7 Other, который принимает сложные и редкие виды вторсырья. На данный момент это лучший из вариантов, который я вижу.
Производство «Самосвета» все эти годы находилось на Новгородской улице. У нас замечательная команда из 16 человек, оптимизированы и отлажены все процессы. Но объем заказов растет, и пришло время расширяться: после Нового года я планирую перевести компанию на площади в два-три раза больше.
Продажи идут через офлайн-магазины «Самосвет» в Москве и Петербурге и через официальный сайт. В основном мы отправляем продукцию по России и Белоруссии, но бывает, что баночки летят и в какие-то далекие края (хотя у сайта даже нет версии на английском!). На партнерские программы и дистрибьюторскую сеть мы акцента не делаем: просто обрабатываем входящие заявки и выбираем тех, кто нам близок по ценностям. Я классно считаю, но цифры меня совсем не интересуют.
Доходы «Самосвета» органичным образом перераспределяются на зарплаты команды, расширение производства и линейки продуктов, а также на то, что дает мне силы двигать марку вперед — от билетов на концерт Курентзиса до спокойного сна в тихой квартире, где мне комфортно жить.
Текст: Алла Шарандина
Фото: Лина Либо, архивы пресс-служб
Стиль: Дарья Пашина
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