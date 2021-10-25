Как инженер-электрик Катя Смольникова запустила бренд веганской косметики «Самосвет»

Мне важно соприкосновение с природой, камнями, деревьями, водой. А косметика с чистым составом выручает, если ты живешь в городе и не можешь по первому зову припасть к соснам и скалам, чтобы набраться энергии. Название бренда как раз и связано с минералами и со светом, который есть внутри нас и до которого очень хочется добраться. Но сам камень с логотипа, который я отрисовала четыре года назад, скоро исчезнет. Такой наивный минимализм, мне кажется, уже умер, и пора двигаться дальше. Будем концентрироваться именно на свете и природе в расширенном понимании этого слова.

Сейчас в России мы закупаем часть минералов. Когда я придумала «Самосвет», мне очень хотелось покупать как можно больше локальных компонентов, но, к сожалению, качество работающих масел российского производства пока не дотягивает до европейских аналогов. В России можно купить неплохие масла из того, что растет в наших широтах: рапсовое, подсолнечное, конопляное. Но мы пока делаем выбор в пользу ингредиентов, которые будут эффективнее и тактильно приятнее. Мне очень хочется верить, что когда-нибудь все компоненты нашей косметики будут локальными без ущерба качеству и потребительским свойствам продукта. И вообще, что в России ниша органических ферм будет развита на высочайшем уровне.