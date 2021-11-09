Полная линия косметики от Кайли Дженнер появилась в магазинах сети «Золотое яблоко»

История бренда Kylie Cosmetics началась в ноябре 2015 года с запуска дебютного продукта Kylie Lip Kit. В марте этого года в «Золотом яблоке» впервые появилась часть линейки — а именно продукты для кожи Kylie Skin, теперь же в парфюмерных супермаркетах представлены все бьюти-средства от модели и инфлюенсера.