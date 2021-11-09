Полная линия косметики от Кайли Дженнер появилась в магазинах сети «Золотое яблоко»

История бренда Kylie Cosmetics началась в ноябре 2015 года с запуска дебютного продукта Kylie Lip Kit. В марте этого года в «Золотом яблоке» впервые появилась часть линейки — а именно продукты для кожи Kylie Skin, теперь же в парфюмерных супермаркетах представлены все бьюти-средства от модели и инфлюенсера.
В линейку входят набор для матового макияжа губ, матовая губная помада, блеск для губ, румяна, бронзирующая компактная пудра, хайлайтеры для лица и бровей, гелевый карандаш для глаз, карандаш для бровей, фломастер-подводка. Продукты Kylie Cosmetics должны помочь повторить макияж самой Кайли. Все формулы косметики бренда имеют веганский состав и не тестируются на животных.
Фото: пресс-служба «Золотого яблока»
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