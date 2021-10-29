Dior продолжают работать над экоинициативами в рамках кампании #BEAUTYASALEGACY

Так Dior стали спонсорами программ и реставрационных проектов (отреставрированы виллы Les Rhumbs в Гранвиле, Chateau de la Colle Noire в Монтару), приняли участие в развитии традиционных французских садов (Petite Provence в Тюильри, Queen’s Grove в Версале) и с 2006 года поддерживают женщин-производителей цветочного сырья, возрождая традиции цветоводства во Франции. Особое внимание дом Dior уделяет развитию своих садов и отбору сырья по всему миру для бьюти-направления. Ингредиенты, которые используются в парфюмерии, косметике и средствах по уходу Dior, собираются в местах, где фермеры используют органические методы культивации. Еще один приоритет Dior — экодизайн упаковки и оборудования в магазинах. Например, к средствам ключевых линий бренда прилагаются рефиллы (запасные емкости), а упаковка продуктов бренда на 90% состоит из переработанных материалов.