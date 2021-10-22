От COVID-19 страдают волосы и кожа (что? да!). Вот 5 процедур и наблюдения врача-косметолога

3. Мезотерапия + домашний уход для волос

При реабилитации волос нужно, во-первых, замедлить их выпадение, во-вторых – простимулировать рост новых волосяных луковиц. Для лечения кожи головы существуют специальные мезопрепараты – витаминно-минеральные коктейли с аминокислотами, позволяющие ускорить рост нового «подшерстка». Сочетайте мезотерапию с правильным домашним уходом: шампунь от выпадения, лосьон для улучшения микроциркуляции в зоне волосяных фолликулов может подобрать врач-трихолог. О других способах остановить выпадение волос читайте здесь.

4. Плазмолифтинг (PRP-терапия)

Инъекции собственной плазмы, обогащенной тромбоцитами, назначаются и для улучшения качества кожи, и для борьбы с выпадением волос. Потому что плазма содержит весь комплекс питательных веществ, присутствующих в организме, а маленькие кровяные пластинки тромбоциты, попадая в кожу, выделяют факторы роста и помогают ее регенерации. Для получения стабильного результата понадобится курс из 4 сеансов с перерывом в 7–10 дней.

5. Спектральный анализ волос + анализ на витамин D

На консультации узнайте у врача-косметолога, какие витамины для кожи и волос подойдут в качестве дополнительной поддержки. Для их персонифицированного подбора в «ГрандМед» используют спектральный анализ волос: прядь длиной 3-5 см отправляют в лабораторию, где исследуется ее микроэлементный состав. Также после коронавируса стоит проверить витамин D, уровень которого падает у 99% пациентов.

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