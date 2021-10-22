От COVID-19 страдают волосы и кожа (что? да!). Вот 5 процедур и наблюдения врача-косметолога

Кожа страдает от последствий COVID-19 не меньше, чем другие органы, и тоже нуждается в реабилитации. Дерматолог-косметолог Вероника Государская назвала «Собака.ru» процедуры, которые чаще всего включает в программы лечения: чтобы поскорее вернуть здоровый цвет лица и густоту волос.
Вероника Государская
косметолог-дерматолог, врач высшей категории, заведующая отделением косметологии «ГрандМед»
Спустя 2 года наблюдений за коронавирусом можно с уверенностью говорить, что он затрагивает абсолютно все системы организма, ломает обменные процессы и нарушает микроциркуляцию в тканях, лишая их кислорода и питательных веществ. Кожа страдает не меньше, чем другие органы: петербуржцы, переболевшие COVID-19, жалуются на плохой цвет лица, сухость, отечность кожи. 80% пациентов говорят о выпадении волос.
Если с момента выздоровления прошел месяц и вы хорошо себя чувствуете, можно заняться восстановлением косметолога. Выбирайте полезные, лечебные процедуры – для восполнения уровня гиалуроновой кислоты, нормализации витаминного состава тканей и общей реабилитации. А с агрессивными методиками, травмирующими кожу, лучше повременить. Ведь ее регенеративные способности сейчас ограничены.
1. Плацентотерапия
В петербургских клиниках процедура появилась в 2010-х, а вот в Японии гидролизант плаценты человека (источник аминокислот и витаминов) используется с 1960-х годов – в качестве иммуномодулятора и гепатопротектора. Вероника Государская объясняет, что препараты «Лаеннек» и «Мэлсмон» работают как поисково-спасательная служба, восполняя в тканях дефициты питательных веществ. Курс из 10 процедур (капельницы, подкожные микроинъекции или введение по биологически активным точкам вдоль позвоночника) дает не только общий оздоровительный эффект, но и улучшает состояние кожи лица и головы. Подробнее о том, как работают «капельницы красоты», читайте в колонке врача-косметолога.
2. Биорепарация
Коже переболевших коронавирусом может помочь курс из 4-5 процедур препаратами «Мезоксантин» (до 35-40 лет) и «Мезовартон» (после 40 лет). Пептиды, микроэлементы, витамины и гиалуроновая кислота в составе биопрепарантов восстанавливают активность клеток, улучшают цвет лица, дают эффект увлажнения, разглаживания мелких морщин и даже регенерации. Их назначают после пластических операций, чтобы поврежденные ткани заживали быстрее.
3. Мезотерапия + домашний уход для волос
При реабилитации волос нужно, во-первых, замедлить их выпадение, во-вторых – простимулировать рост новых волосяных луковиц. Для лечения кожи головы существуют специальные мезопрепараты – витаминно-минеральные коктейли с аминокислотами, позволяющие ускорить рост нового «подшерстка». Сочетайте мезотерапию с правильным домашним уходом: шампунь от выпадения, лосьон для улучшения микроциркуляции в зоне волосяных фолликулов может подобрать врач-трихолог. О других способах остановить выпадение волос читайте здесь.
4. Плазмолифтинг (PRP-терапия)
Инъекции собственной плазмы, обогащенной тромбоцитами, назначаются и для улучшения качества кожи, и для борьбы с выпадением волос. Потому что плазма содержит весь комплекс питательных веществ, присутствующих в организме, а маленькие кровяные пластинки тромбоциты, попадая в кожу, выделяют факторы роста и помогают ее регенерации. Для получения стабильного результата понадобится курс из 4 сеансов с перерывом в 7–10 дней.
5. Спектральный анализ волос + анализ на витамин D
На консультации узнайте у врача-косметолога, какие витамины для кожи и волос подойдут в качестве дополнительной поддержки. Для их персонифицированного подбора в «ГрандМед» используют спектральный анализ волос: прядь длиной 3-5 см отправляют в лабораторию, где исследуется ее микроэлементный состав. Также после коронавируса стоит проверить витамин D, уровень которого падает у 99% пациентов.
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