Как бороться с выпадением волос после стресса, гормональных сбоев и даже коронавируса — объясняют врачи

По каким причинам выпадают волосы

Елена Багненко. Стресс, дефицит микроэлементов и даже COVID-19 — все это может спровоцировать выпадение волос. Кто-то теряет их по весне и, зная, что ситуация повторяется из года в год, заранее приходит на профилактику. Часто проблема встречается у петербурженок со скрытой анемией: из-за дефицита железа уровень гемоглобина, ответственного за перенос кислорода к клеткам, понижается, и волосяные фолликулы испытывают «кислородное голодание». А в эпоху пандемии уже десятки моих пациенток жаловались на выпадение волос после перенесенного коронавируса.

Дмитрий Швидун. Иногда выпадение волос указывает на проблему с гормонами — например, щитовидной железы. Поэтому мы не просто проводим косметологические процедуры, но и назначаем консультацию эндокринолога: важно понять причину состояния, а потом заниматься лечением. Волосы могут поредеть после пластической операции: дело в том, что организм тратит силы на восстановление поврежденных тканей, а вопрос здоровья волос и ногтей уходит для него на второй план. Но это поправимая ситуация.