Как бороться с выпадением волос после стресса, гормональных сбоев и даже коронавируса — объясняют врачи

У потери волос есть множество причин — это и стресс, и недавно перенесенная операция, и гормональные сбои, и даже COVID-19. «Собака.ru» узнала у врачей-косметологов, реально ли обратить этот процесс вспять и сколько времени понадобится для восстановления.
-
Врачи-эксперты:
Елена Багненко, врач-косметолог, трихолог Института красоты ГАЛАКТИКА.
Дмитрий Швидун, врач-косметолог, дерматовенеролог клиники DEGA.
Светлана Кудряшова, косметолог-дерматолог клиники «МЕДИ на Невском».
По каким причинам выпадают волосы
Елена Багненко. Стресс, дефицит микроэлементов и даже COVID-19 — все это может спровоцировать выпадение волос. Кто-то теряет их по весне и, зная, что ситуация повторяется из года в год, заранее приходит на профилактику. Часто проблема встречается у петербурженок со скрытой анемией: из-за дефицита железа уровень гемоглобина, ответственного за перенос кислорода к клеткам, понижается, и волосяные фолликулы испытывают «кислородное голодание». А в эпоху пандемии уже десятки моих пациенток жаловались на выпадение волос после перенесенного коронавируса.
Дмитрий Швидун. Иногда выпадение волос указывает на проблему с гормонами — например, щитовидной железы. Поэтому мы не просто проводим косметологические процедуры, но и назначаем консультацию эндокринолога: важно понять причину состояния, а потом заниматься лечением. Волосы могут поредеть после пластической операции: дело в том, что организм тратит силы на восстановление поврежденных тканей, а вопрос здоровья волос и ногтей уходит для него на второй план. Но это поправимая ситуация.
Как я могу себе помочь
Елена Багненко. Есть только два реально работающих способа: плазмотерапия, с помощью которой мы «кормим» фолликулы, и мезотерапия — витаминно-минеральный коктейль с аминокислотами, позволяющий простимулировать рост нового «подшерстка».
Светлана Кудряшова. Почему это работает? В специальных мезопрепаратах для волос всегда присутствует биотин — главный строительный материал для фолликула. А во время плазмотерапии мы используем вашу собственную плазму, обогащенную тромбоцитами: в нее «зашиты» тромбоцитарные факторы роста, которые стимулируют появление новых волос. Эти две процедуры лучше всего комбинировать, а курс лечения составляет до 2 месяцев.
Когда я увижу эффект от процедур
Дмитрий Швидун. Эффект от терапии можно оценить не через три дня, а в течение 1,5–2 месяцев. У вас на голове появляется новый «подшерсток», который в будущем становится полноценными терминальными волосами. Их качество не отличается от качества выросших без стимуляции волос.
Светлана Кудряшова. Немного о физиологии волоса: он умирает еще за 3–4 месяца до того, как окажется на вашей расческе. Поэтому даже во время курса лечения некоторые волосы могут продолжить выпадать. Эффект от стимуляции всегда немного отсрочен по времени, и нужно набраться терпения.
У мужчин и женщин с андрогенной алопецией все работает иначе
Елена Багненко. Существует еще и андрогенная алопеция — в этом случае волосы выпадают из-за повышенного уровня тестостерона. Именно он виноват в облысении мужчин, но с проблемой сталкиваются и женщины. В таком случае одни лишь уколы плазмы и мезококтейлей бесполезны — мы отправляем пациентку к гинекологу и эндокринологу, которые при необходимости назначают ей лекарственную терапию. Также существуют наружные гормональные спреи, которые не дают тестостерону разрушительно воздействовать на волосяные луковицы.
Дмитрий Швидун. При андрогенной алопеции можно замедлить выпадение волос, пролонгировать его во времени, но не исключить полностью. Если гормоны бушуют, генетика со временем возьмет свое. В случае, когда у мужчины уже сформировалась залысина, нет смысла прокалывать мезококтейлями и плазмой эту гладкую поверхность с отмершими фолликулами. Ставится вопрос о пересадке волос, а уже потом можно добиться большей густоты с помощью косметологических процедур.
«Кормить» фолликулы можно и в целях профилактики
Светлана Кудряшова. Если вы вроде бы и не страдаете от выпадения волос, но хотите сделать их более здоровыми и густыми, то курс мезотерапии можно пройти в профилактических целях — как правило, это 10 еженедельных процедур. Также рекомендую попробовать газожидкостный пилинг: эта аппаратная методика очищает кожу головы и насыщает ее кислородом.
Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания и предварительно необходима консультация специалиста.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.