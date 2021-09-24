18+
  • Красота
  • Красота
Красота

Бьюти-премьера: Теодор Курентзис выпустил свой (первый!) парфюм и представит его в Доме Радио

Теодор Курентзис создал свой парфюм, точнее, ольфакторный арт-объект Sebastian im Traum («Себастьян во сне»), который вдохновлен одноименным стихотворением австрийского поэта Георга Тракля. Над ароматом дирижер работал в партнерстве с Денисом Миловановым — скульптором-концептуалистом, который переносит традиционные российские техники работы по дереву в форму арт-объектов. Sebastian im Traum — лимитированная история, всего выпущено 100 штук.

Купить парфюм можно только в Доме Радио — бренд Теодора Курентзиса Utopia Lab совместно с cosmotheca открывают поп-ап с эксклюзивным дропом аромата. Поп-ап будет работать с 26 сентября по 10 октября с 12 до 21:00.

Фото: Ника Давыдова, Женя Филатова

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Теодор Курентзис

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: