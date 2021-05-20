В Архитектор баре пройдет выставка Dirty Art hairdressing парикмахеров-авангардистов

Выставку организуют Архитектор бар и парикмахерский лейбл HairFcker, который представляет собой не только студию с десятилетней историей, но и растущее комьюнити креаторов, художников. Их работы на стыке парикмахерского ремесла и искусства и объединены в новом проекте лейбла. В экспозицию Dirty Art hairdressing вошли картины из волос, а также арт-объекты из бетона, посвященные прическам. Проект Dirty Art hairdressing уже побывал на гастролях в США — выставка проходила в Нью-Йорке, Новом Орлеане и Лос-Анджелесе.