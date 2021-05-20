В Архитектор баре пройдет выставка Dirty Art hairdressing парикмахеров-авангардистов

Выставку организуют Архитектор бар и парикмахерский лейбл HairFcker, который представляет собой не только студию с десятилетней историей, но и растущее комьюнити креаторов, художников. Их работы на стыке парикмахерского ремесла и искусства и объединены в новом проекте лейбла. В экспозицию Dirty Art hairdressing вошли картины из волос, а также арт-объекты из бетона, посвященные прическам. Проект Dirty Art hairdressing уже побывал на гастролях в США — выставка проходила в Нью-Йорке, Новом Орлеане и Лос-Анджелесе.
Бонусом к выставке — три специальных коктейля от барменов Архитектора: Dirty Art — в честь самой выставки, Masha Klass — в честь основательницы парикмахерского лейбла и автора нескольких арт-объектов Марии Класс, и «HairFcker» — респект команде, которая подготовила мероприятие.
Архитектор бар (двор), Рубинштейна, 13, 29 мая, 19:00
Вход свободный
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