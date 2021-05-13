Кто есть кто: 10 лучших парикмахеров Петербурга

«Собака.ru», щедрая душа, сдает явки профессионалов, которые стригут солистку Little Big Соню Таюрскую, укладывают дизайнера Юлию Матвиенко и красят студенток Сколково. Записывайте: лучшие парикмахеры Петербурга!
Hair By Irina Anderson
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Пиджак Bottega Veneta, брюки Off-White (все — ДЛТ)
Свои светлые головы Ирине доверяют самые крутые профессионалки Петербурга — доктора, дизайнеры, архитекторы и генеральные директора. Доверяют, потому что владелица салона, топ-стилист, бизнес-тренер и красотка Андерсон (хотя и делает чудеса с помощью прославленной — и очень щадящей — техники окрашивания AirTouch!), сказки не рассказывает: если в цвете глаз есть теплый пигмент, то пряди холодных оттенков — скорее всего не ваше. У Ирины свой суперчеткий и суперчестный подход: при первой встрече внимательно изучит веснушки и ваше запястье (при встрече, спросите у Андерсон — зачем, прослушаете целую лекцию!), прежде чем приступить к сложному окрашиванию (а она в нем мастер!), протестирует одну прядь. А еще легкая рука и коуч-подход: одной заслуженной адвокатессе Андерсон перезапустила карьеру, переведя с темной стороны на светлую (во всех смыслах слова — теперь она блондинка и в Сколково), другой светской диве вывела из шевелюры «ржавчину» после локдауна (и прическа цвета апельсин не испортила благотворительный бал). Ирина очень эмпатична: может деликатно «промыть» голову, если увидит, что вам необходим волшебный пинок, подберет бюджетную косметику, если поймет, что после пандемии ваша выручка снизилась, а команда Hair By Irina Anderson обеспечат консьерж-сервис: сходят в химчистку, сбегают за колготками, принесут клубнику с Кузнечного рынка. Но самое главное — Ирина никогда не останавливается: стажируется в лондонской академии Vidal Sassoon и в курсе sustainable-подхода в бьюти-индустрии: «А ты слышала, что исповедующие осознанность парижанки теперь используют меньше лака и делают легкое тонирование? Мы скоро тоже к этому придем!».
топ-эксперт Park by Osipchuk
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Куртка Vetements, худи Amiri, футболка Balenciaga (все — ДЛТ)
На небосклоне больших парикмахерских имен Петербурга сияет (нам на радость!) звезда по имени Роман: в трансформации дев в блондинок Габриеляну нет равных! Как и в создании коротких стрижек для каждой Василисы Микулишны. Доверяют Габриеляну модели, блогерки и Киркоров, над чьим париком Роман успел поколдовать на съемках совместного клипа Филиппа Бедросовича и оперной дивы Аиды Гарифуллиной. Надо ли говорить о регалиях Габриеляна? А мы скажем: многократный призер и победитель всероссийских и международных чемпионатов по парикмахерскому искусству, тренер по методике Park by Osipchuk, автор журнальных и телевизионных образов звезд. Своим вдохновителем Роман называет Alexander McQueen — как говорится, гений к гению.
основатель Park by Osipchuk
Даже не сведущий в бьюти-сфере и парикмахерских перипетиях петербуржец знает Осипчука. А еще — что приходить к Алексею в салон с филировочными ножницами — опасно: у всей команды может начаться аллергическая реакция. Но если кто не в курсе, сообщаем: Park by Osipchuk — место, свободное от филировки! Превзойти технологию стрижки за счет прямого среза, созданную Осипчуком, еще никому не удалось. Алексей исповедует построение образа от формы через текстуру к цвету и несет свое знание как в массы, так и в профессиональное комьюнити: выпускает авторские семинары и курсы повышения парикмахерского мастерства. Сомневаться в преподавательском таланте основателя Park by Osipchuk не приходится: в качестве железного доказательства — титул «команда года», полученный на премии Hairdressing Awards в начале апреля. В перерывах между выступлениями Осипчук создает коллекции для Londa Professional, где трудится глобальным креативным директором, руководит двумя салонами в Петербурге, снимается на «Пятнице» и ТНТ, а еще приглядывает за шевелюрами Лолиты, Алены Долецкой, Кати IOWA, Ильи Соболева, Сони Таюрской. Количество проектов Осипчука стремится к бесконечности, а график расписан на год вперед. Как он все успевает? Лайфхак: творческая энергия, эспрессо и отсутствие выходных. «Поспать мы все успеем», — говорит Осипчук.
Если бы в Петербурге проходила своя церемония премии «Оскар», то внушительная часть светских и деловых женщин города собиралась бы на красную дорожку у Светы Светской. И не напрасно, ведь Света занимается преображением, что называется, от головы до пят. В создание образа от Светской входит не только укладка, но и визаж, а также стилизация лука. За это ее любят как новые клиентки, так и постоянные: например, жена полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова Инна. Света не зря Светская — московские дивы, приезжая в Петербург, тоже бегут к ней: в преддверии любого медийного события — запись на несколько недель вперед. А начинала востребованная мастерица в 2003 году с наращивания волос (только вспомните: это ведь был самый топовый запрос нулевых!). Недавно Светская вернулась из Москвы, где готовила одну из своих кленток к конкурсу «Женщина года»: результат высоко оценил топ-стилист Влад Лисовец. Светлана принимает в салоне Art Me Beauty, изредка выезжает на дом к клиенткам, но чаще, конечно, они к ней. Красота требует!
Андрей Давыдов
BURO.beauty
Андрей обладает редкой суперспособностью — сверхскоростью, которой позавидовал бы Флэш! В прошлом арт-директор московского салона «Белый сад», теперь Давыдов переехал в Петербург и работает в BURO.beauty, куда наведывается публика ничуть не менее требовательная, чем паства Оксаны Лаврентьевой. Давыдов славится тем, что может сделать супермодную укладку за 20 минут! А бонусом — круто стрижет делает шедевральное окрашивание, то есть — универсальный солдат парикмахерского искусства. Суперспособности и стиль Андрея ценят петербургские девушки Анна Семак, Юлия Матвиенко, а также москвички Светлана Бондарчук и Рената Литвинова. Свои навыки мастер получил, когда учился в Лондоне, а потом жил и работал в Америке. Но нет предела совершенству — буквально перед сдачей этого номера Андрей вернулся с обучения у гуру колористики и техник окрашивания Алексея Французова. Накопленными знаниями и изученными практиками Давыдов делится с двумя своими учениками. Что уж говорить, если Андрей размножится (еще одна суперспособность) — будет счастье.
Beauty Lounge
Где делают лучшие прически? У нас в Петербурге. Это утверждение неоспоримо доказывает Юлия Пак — спросите у верных клиенток, которые всю пандемию терпеливо ждали возможности попасть к ней. Мастер совершенствует свои навыки в уходе за волосами и технике окрашивания Airtouch — самой передовой в России. Мудрую философию методики, которая и шедевральна, и проста одновременно, Юля постигала во время учебы у ее автора Владимира Сарбашева. Чтобы понять всю глубину и живительную силу техники, нужно оказаться в кресле у Юлии — в ее руках «воздушное прикосновение» (так переводится AirTouch) станет не эфемерным словосочетанием, а реальностью. Но не окрашиванием единым — сейчас Пак планирует заняться fashion-направлением и работать на показах в Москве вместе с Константином Кочеговым, который колдует над обложками московского глянца (от Tatler до Glamour). Цель Юлии — доказать, что носибельны как салонные, так и fashion-укладки, а еще она она хочет привезти частичку московской парикмахерской культуры в Петербург.
стилист в «Частном клубе»
Он носит Gucci и платья круче Гарри Стайлса, а микросумку Jacquemus — лучше Жакмюса, может провести мастер-класс о том, с чем надеть моносерьгу Balenciaga в виде овечки, и знает все о пайетках. Нет, речь не о фэшн-инфлюенсере, а о стилисте Романе Ратникове, который, кстати, с легкостью отобрал бы звание трендсеттера у любого блогера (если бы захотел). Смену разных, но в равной степени фееричных аутфитов, сопровождает смена прически. Вот Роман с кудрявыми белокурыми волосами, а на следующий день уже с короткими голубыми — его голова будто участвует в программе по защите свидетелей. Постоянно меняет образы Ратников осознанно и, надо сказать, нам на радость. Столь же воодушевленно и стремительно Роман работает и с волосами клиентов, умудряясь сделать стрижку и укладку за полтора благословенных часа, параллельно обсуждая с клиентом коллаборацию Gucci и Balenciaga. В общем, своему нику в инстаграме — Real Fashionista — соответствует всецело!
Виктор Аляпский
Beauty Lounge
Профессиональное кредо энтузиаста парикмахерского искусства: «Волосы должны быть здоровыми» и «Красота не требует жертв, она требует заботы». Технолог бренда Tokio Inkarami сосредоточен именно на уходе за волосами: проходит классы у химиков, ездит в Японию с командой Timeless Beauty постигать философию восстановления волос, радеет за всю индустрию и работает над созданием ее светлого будущего. В нем, по версии Виктора, специалистам по волосам будут доверять не меньше, чем косметологам. Сам Аляпский уже не раз доказал, что парикмахер может не только стричь и красить в блонд. Своими гуру мастер Beauty Lounge называет создателя техники окрашивания Airtouch Владимира Сарбашева и автора брашинг-курсов, звездного мастера и главного стилиста фильма «Стиляги» Ларису Гималиеву. Учебу у них Виктор считает выбросом из зоны комфорта с нарушением самооценки. Последнее — непременный атрибут профессионального роста. А краш-клиент Аляпского — Вера Брежнева.
арт-директор лейбла HairFcker
Адептам арт + фэшн придется по душе и арт + бьюти — направление, которое активно развивает Сарычев. Кирилл, помимо салонной деятельности, занимается развитием арт-проекта, посвященного российскому парикмахерскому авангарду — выставкой Dirty Art Hairdressing. Коллекция работ альтернативных и безумно талантливых мастеров, заботливо сформированная Кириллом и его партнером Марией Класс, уже выставлялась в Нью-Йорке, Новом Орлеане, а скоро будет презентована в Лос-Анджелесе. На этом взаимоотношения Сарычева и современного искусства не заканчиваются: арт-директор HairFcker погрузился в диджитал, занялся созданием NFT-контента и работает над новым направлением — гибридом бетонной скульптуры и волос. А в это время в Нью-Йорке прошел премьерный показ документального фильма «Эти безумные парикмахеры», выпущенного в 2020 году в честь десятилетия Hairfcker. Попасть к безумным и дико крутым хэрфакерцам мечтает каждый уважающий себя креативщик, ведь кто еще, кроме Сарычева, Класс и их команды, умеет адаптировать свежие техники и тренды под собственное видение и выдавать каждый раз совершенно крышесносный результат!
генеральный директор лейбла HairFcker
Маша в паре с Кириллом Сарычевым уже создала не просто салон, а полноценное креативное комьюнити. более того, каждый, кто переступает порог HairFcker, становится не просто клиентом, а соавтором этого проекта. Подход крутой: Маша за комьюнити горой, комьюнити горой за Машу, а бонусом — коллаборации с брендами, артистами и единомышленниками. Но возвращаясь к сервисной функции салона, здесь сделают дизайнерскую, остромодную стрижку и окрашивание. Кроме этого, Класс проводит выставки, развивает цифровое искусство, дорабатывает свою методику обучения, переводит контент на разные языки и выводит HairFcker на международный уровень. А еще Маша всецело погружена в концептуальное искусство: берет идею и рассказывает о ней через визуальный язык, в котором волосы — один из проводников. Новый вид парикмахерства, работающий не только с формой, но и с содержанием, еще формируется, а Маша имеет все шансы войти в историю (не только Петербурга) как создательница революционной бьюти-идеологии.
Фото: Алина Горбачева, Валентин Блох, архивы пресс-служб, архивы героев
Стиль: Кристина Красовская
Визаж: Евгения Сомова
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