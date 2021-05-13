Кто есть кто: 10 лучших парикмахеров Петербурга

Свои светлые головы Ирине доверяют самые крутые профессионалки Петербурга — доктора, дизайнеры, архитекторы и генеральные директора. Доверяют, потому что владелица салона, топ-стилист, бизнес-тренер и красотка Андерсон (хотя и делает чудеса с помощью прославленной — и очень щадящей — техники окрашивания AirTouch!), сказки не рассказывает: если в цвете глаз есть теплый пигмент, то пряди холодных оттенков — скорее всего не ваше. У Ирины свой суперчеткий и суперчестный подход: при первой встрече внимательно изучит веснушки и ваше запястье (при встрече, спросите у Андерсон — зачем, прослушаете целую лекцию!), прежде чем приступить к сложному окрашиванию (а она в нем мастер!), протестирует одну прядь. А еще легкая рука и коуч-подход: одной заслуженной адвокатессе Андерсон перезапустила карьеру, переведя с темной стороны на светлую (во всех смыслах слова — теперь она блондинка и в Сколково), другой светской диве вывела из шевелюры «ржавчину» после локдауна (и прическа цвета апельсин не испортила благотворительный бал). Ирина очень эмпатична: может деликатно «промыть» голову, если увидит, что вам необходим волшебный пинок, подберет бюджетную косметику, если поймет, что после пандемии ваша выручка снизилась, а команда Hair By Irina Anderson обеспечат консьерж-сервис: сходят в химчистку, сбегают за колготками, принесут клубнику с Кузнечного рынка. Но самое главное — Ирина никогда не останавливается: стажируется в лондонской академии Vidal Sassoon и в курсе sustainable-подхода в бьюти-индустрии: «А ты слышала, что исповедующие осознанность парижанки теперь используют меньше лака и делают легкое тонирование? Мы скоро тоже к этому придем!».