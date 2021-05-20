Президент «Рив Гош» Эдгар Шабанов (экс-глава Clarins, который удесятерил продажи) — о феномене бизнеса в России и своем рабочем ритме

Экс-финдиректор бьюти-подразделения LVMH в России и бывший глава Clarins, который в свое время удесятерил продажи марки на нашем рынке, стал президентом «Рив Гош» (эта парфюмерно-косметическая сеть основана в Петербурге!).
Как часто вы теперь бываете в Петербурге?
Я полностью переехал и перевез семью. Сознаю, что нужен в головном офисе компании постоянно, а не наскоками. Но все равно регулярно летаю в Москву. Еще в Казань, опять в Москву, Петербург, Краснодар, Ростов. Никаких проблем: мне нравится менять картинку, и я считаю это полезным, чтобы понять происходящее. Когда я работал в Coca-Cola внутренним международным аудитором, то побывал на всех континентах, кроме Антарктиды. Так что сейчас справляюсь легко. К тому же поставил себе цель увидеть каждый из 243 магазинов «Рив Гош» до конца года. Уже начал выполнять это упражнение: объехал все петербургские точки, а также магазины в Вологде, Череповце и Мурманске. Недавно прилетел в Апатиты по приглашению Андрея Малахова, который на Масленицу устроил в родном городе презентацию будущего центра современного искусства. Образовалось свободное время — и я махнул по трассе (два с половиной часа в одну сторону) в мурманский «Рив Гош» — оценить локацию, трафик, обстановку.
Как тайный покупатель?
По-разному. Маска (привет пандемии) пока позволяет даже в некоторых петербургских магазинах оставаться инкогнито, что дает реальную картину. Вырисовываются точки роста, которые мы обсуждаем с командой.
Кого из них вы знали до вступления в должность?
Я на бьюти-рынке 15 лет, так что отлично знаком со многими топ-менеджерами «Рив Гош». Работая в Clarins, я был поставщиком, а они ретейлерами. Отношения сохранились, просто перешли в другое качество. Мы все-таки продаем косметику. С основателями сети Павлом и Ларисой Карабань мы тоже давно общались. Но решение пригласить меня на должность президента принимали все акционеры — мажоритарий Инна Мейер, владеющий 24% активов Олег Бойко, а также Павел и Лариса, у которых по 12,5%.
С какими трудностями сразу пришлось столкнуться?
Знаете, несмотря на удивительный 2020-й с фактически вставшими весной розничными продажами, я получил в управление более чем бодрую и дееспособную компанию. И все, с чем я столкнулся, предпочитаю считать не трудностями, а вызовами.
То есть никого не уволили?
Никого. Зачем мне отказываться от людей, которые находятся на своем месте и разбираются во внутренних процессах сети? Приводить с собой команду с прежней работы только ради того, чтобы окружить себя привычными лицами, — я вовсе не сторонник такого подхода.
У «Рив Гош» с Clarins был особый коннект — ведь именно здесь открылось первое спа марки в стране, на Невском проспекте.
Идея зародилась после поездки в Лондон: во всех департмент-сторах там есть кабины красоты. И никогда не пустуют! Сеть «Рив Гош» стала единственной из сетей, где открылись две (в Питере и в Москве) полноценных студии концепта Clarins Skin SPA.
Что еще вы переняли из опыта Америки и Европы?
Больше ничего. Французский менеджмент Clarins и LVMH всегда восхищался тем, насколько развит парфюмерно-косметический ретейл в России. Мы правда лучшие! С точки зрения дизайна пространства, наполнения брендами, комфорта покупателей. И самой сервис-ориентированной сетью я считал именно «Рив Гош».
Расшифруете это понятие?
Сервис-ориентированность — это прежде всего внимание к покупателю. По-моему, нет ничего грустнее, чем курсировать по магазину полчаса, пшикая на себя всем подряд, и не получить даже приветствия. Внимание при этом должно быть ненавязчивым, а консультация — максимально полной. Продавцы «Рив Гош» работают сразу на все марки, а не стоят, притулившись у одного корнера. Держать в голове базу из нескольких сотен продуктов плюс знания об уходе в зависимости от типа кожи и обозначенных покупателем проблем невероятно сложно. Но это и называется сервис.
Есть ли требования к внешности консультантов?
Не такие строгие, как у «Аэрофлота» к стюардессам. Консультанты «Рив Гош» не были и не будут ограничены возрастными рамками и размерной сеткой. Но совершенно точно все они должны носить на работе мейкап — не авангардный, детально проработанный. Мы все-таки продаем косметику.
А как вы видите модель развития магазинов «Рив Гош»?
Думаю, мы сосредоточимся на помещениях в 300–400 квадратных метров. Оставим два больших флагмана — в столичном «Цветном» и в петербургском «Московском универмаге», где планируем освоить весь первый этаж. Не вижу смысла кокетничать с публикой 18–25 лет. Ребята из «Тик-Тока» — далеко не основные покупатели парфюмерии и косметики. Оставаясь с постоянными клиентами, мы сохраним и лицо, и средний чек. А еще не будем устраивать громкие распродажи дольше, чем на несколько дней, — поддерживать интерес к такой акции невозможно, а продукт и бренд это обесценивает. Мне кажется, именно из-за кричащих баннеров «все за полцены» люди и начинают думать, что вместо сертифицированной косметики им продают фейки. Так рождается легенда об аэропортовом «дьюти-фри», где только и можно урвать настоящее. Но выгодные ежемесячные предложения, конечно, останутся. Наша задача — сохранить клиентов, многим из которых сейчас непросто.
Созданной в 1995 году сетью «Рив Гош» сейчас владеют ее основатели Павел и Лариса Карабань, девелопер Олег Бойко и семья Мейер, в активе которой также магазины «Дикая Орхидея». До прошлого года должность президента занимал Карабань. Эдгар Шабанов возглавил группу компаний в ноябре 2020-го.
Родившись в Риге, Эдгар отлично говорит на латышском. А еще на испанском, арабском и, конечно, английском — в США Шабанов прожил несколько лет в середине 1990-х.
Текст: Алла Шарандина
Фото: Виктория Назарова
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