Президент «Рив Гош» Эдгар Шабанов (экс-глава Clarins, который удесятерил продажи) — о феномене бизнеса в России и своем рабочем ритме

Как часто вы теперь бываете в Петербурге?

Я полностью переехал и перевез семью. Сознаю, что нужен в головном офисе компании постоянно, а не наскоками. Но все равно регулярно летаю в Москву. Еще в Казань, опять в Москву, Петербург, Краснодар, Ростов. Никаких проблем: мне нравится менять картинку, и я считаю это полезным, чтобы понять происходящее. Когда я работал в Coca-Cola внутренним международным аудитором, то побывал на всех континентах, кроме Антарктиды. Так что сейчас справляюсь легко. К тому же поставил себе цель увидеть каждый из 243 магазинов «Рив Гош» до конца года. Уже начал выполнять это упражнение: объехал все петербургские точки, а также магазины в Вологде, Череповце и Мурманске. Недавно прилетел в Апатиты по приглашению Андрея Малахова, который на Масленицу устроил в родном городе презентацию будущего центра современного искусства. Образовалось свободное время — и я махнул по трассе (два с половиной часа в одну сторону) в мурманский «Рив Гош» — оценить локацию, трафик, обстановку.

Как тайный покупатель?

По-разному. Маска (привет пандемии) пока позволяет даже в некоторых петербургских магазинах оставаться инкогнито, что дает реальную картину. Вырисовываются точки роста, которые мы обсуждаем с командой.

Кого из них вы знали до вступления в должность?

Я на бьюти-рынке 15 лет, так что отлично знаком со многими топ-менеджерами «Рив Гош». Работая в Clarins, я был поставщиком, а они ретейлерами. Отношения сохранились, просто перешли в другое качество. Мы все-таки продаем косметику. С основателями сети Павлом и Ларисой Карабань мы тоже давно общались. Но решение пригласить меня на должность президента принимали все акционеры — мажоритарий Инна Мейер, владеющий 24% активов Олег Бойко, а также Павел и Лариса, у которых по 12,5%.