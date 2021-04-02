Lancome представили первые оттеночные средства из коллекции комплексного макияжа Teint Idole Ultra Wear

Первый из новых продуктов — тональный крем-стик Teint Idole Ultra Wear Stick в комплекте со встроенной кистью кабуки для растушевки, который выполняет сразу три функции: покрытие, коррекция и контуринг. Тональное средство держится 24 часа, предотвращает появление жирного блеска, сливается с тоном лица, увлажняет и обеспечивает дышащее покрытие, адаптируется под особенности кожи, а также подходит как для легкой коррекции, так и для комплексного макияжа.