Lancome представили первые оттеночные средства из коллекции комплексного макияжа Teint Idole Ultra Wear

Первый из новых продуктов — тональный крем-стик Teint Idole Ultra Wear Stick в комплекте со встроенной кистью кабуки для растушевки, который выполняет сразу три функции: покрытие, коррекция и контуринг. Тональное средство держится 24 часа, предотвращает появление жирного блеска, сливается с тоном лица, увлажняет и обеспечивает дышащее покрытие, адаптируется под особенности кожи, а также подходит как для легкой коррекции, так и для комплексного макияжа.
В качестве дополнения к тональному средству Lancome предлагают матирующую базу под макияж Teint Idole Ultra Wear Blur & Go Stick, румяна и хайлайтеры Teint Idole Ultra Wear тоже в удобных стиках. База корректирует, скрывает несовершенства и сокращает выраженность пор и воспалений. Благодаря содержанию частиц, впитывающих излишки себума, предотвращающих появление блеска и обеспечивающих равномерное матовое покрытие, корректор в стике также повышает стойкость праймера и тонального крема.
Румяна и хайлайтеры, как и тональное средство, матирующая база, сохранили известную формулу Lancome, но перешли в более удобный и мобильный формат стиков. Средства сочетаются со всеми продуктами линейки и каждое из них представлено в трех оттенках: от розового до медового.
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