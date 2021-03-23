Сlarins запускают новую компанию, посвященную разным женщинам и их потребностям

Еще одна важная составляющая компании, а также весомая часть ДНК бренда, — забота о природе. Clarins с 1954 года и по сей день используют растения и натуральные растительные экстракты в своих средствах, проводят научные исследования, доказывающие их пользу и эффект, и, более того, выращивают необходимые ингредиенты на собственной биоферме Domaine Clarins во французских Альпах. Это эталонное с точки зрения экологии место, где нет места химии и пестицидам, поля возделываются не трактором, а лошадью. Все эти факторы помогают сохранить биоразнообразие региона.