Сlarins запускают новую компанию, посвященную разным женщинам и их потребностям

Clarins объявили о запуске своей новой коммуникационной компании Live beautifully — «Делайте жизнь прекраснее». Она направлена на поддержку женщин, а главная цель бренда — помочь каждой полюбить себя, принять свою естественную красоту. По словам управляющего директора Clarins Каталин Береньи: «Настало время создать образ, который будет соответствовать современницам и оставаться лаконичным, самобытным, близким бренду». Тему свободы и естественности продолжает и черно-белая съемка для новой компании авторства фотографа Дэвида Бертона.
Еще одна важная составляющая компании, а также весомая часть ДНК бренда, — забота о природе. Clarins с 1954 года и по сей день используют растения и натуральные растительные экстракты в своих средствах, проводят научные исследования, доказывающие их пользу и эффект, и, более того, выращивают необходимые ингредиенты на собственной биоферме Domaine Clarins во французских Альпах. Это эталонное с точки зрения экологии место, где нет места химии и пестицидам, поля возделываются не трактором, а лошадью. Все эти факторы помогают сохранить биоразнообразие региона.
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